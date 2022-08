Sme rodina predložilo novelu ústavy: Má umožniť skrátenie volebného obdobia

BRATISLAVA - Súčasťou Ústavy SR by mohla byť možnosť skrátiť volebné obdobie Národnej rady (NR) SR ústavným zákonom alebo referendom. Navrhujú to poslanci Sme rodina Miloš Svrček a Petra Hajšelová, ktorí do NR SR predložili novelizáciu Ústavy SR. Informoval o tom Svrček. Návrh zároveň hovorí o tom, že pokiaľ by referendum bolo úspešné, volebné obdobie by sa skončilo dňom uvedeným v referende. Nová legislatíva by sa podľa návrhu mala vzťahovať aj na aktuálne volebné obdobie.