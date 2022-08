Na post starostu bratislavských Vajnôr bude opäť kandidovať Michal Vlček

Podobne ako pred štyrmi rokmi, aj v blížiacich sa komunálnych voľbách chce kandidovať ako nezávislý. "Za uplynulé volebné obdobie máme rozbehnutých množstvo veľkých aj menších projektov, ktoré robia život vo Vajnoroch kvalitnejším. Mnohé z nich sú dokončené, ďalšie rozbehnuté a bude ich treba dotiahnuť do konca a stoja pred nami aj nové výzvy," uviedol v súvislosti so svojou kandidatúrou.

V najbližších dňoch chce predstaviť svoj tím a body volebného programu. "Chceme sa v ňom sústrediť na to, aby sme spoločne pokračovali po správnej ceste, ktorou sa Vajnory za posledné roky napriek neľahkému obdobiu vydali a v ktorej sa oplatí pokračovať," zdôraznil Vlček. Voľby do orgánov miest a obcí sa spolu s voľbami do orgánov samosprávnych krajov uskutočnia v sobotu 29. októbra. Kandidátne listiny sa môžu podávať do 30. augusta.