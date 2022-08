Koaličná KRÍZA: Kľúčové rokovania! Postoj SaS sa nemení, Matovič dovolenkuje a Heger dúfa... Čaputová chce výsledky

BRATISLAVA - Dnes poobede sa v hoteli Bôrik konajú kľúčové rokovania. Ide o zrejme o jedny z posledných rokovaní a jeden z posledných pokusov zachrániť štvorkoalíciu. Postoj SaS sa nemení, keďže ich jediná požiadavka - odchod Igora Matoviča - splnená nebude. Šéf OĽaNO je však nepredvídateľný a niektorí nevylučujú možnosť, že si to rozmyslí. Premiér Eduard Heger stále dúfa.

Aktualizované 18:05 Po odchode Richarda Sulíka a zvyšných predstaviteľov SaS pokračuje rokovania bez nich.

Aktualizované 17:45 Po vyše hodine rokovania Richard Sulík na tlačovom brífingu oznámil, že ich požiadavka na odchod Igora Matoviča z vlády nebola splnená. Strana SaS tak na konci mesiaca odchádza z vlády. V prípadnom ďalšom, štvrtom kole rokovaní nevidí žiaden zmysel. Predstaviteľov SaS podľa jeho slov prekvapilo, že pre kolegov bol odchod Matoviča záležitosť, o ktorej sa nesmie diskutovať. Matovič, ktorý je aktuálne aj s rodinou na dovolenku v Španielsku, sa na rokovanie pripojil online a podľa Sulíka sa "ani raz neozval." Na začiatku sa len pozdravili.

Video: Požiadavka na odchod Matoviča sa nesplnila: Sulík poznamenal, že ich ministri podajú demisiu

Odchod štyroch ministrov podľa Sulíka zanechá svoje stopy, ako povedal, ministrom sa totiž nemôže stať hocikto, kto išiel okolo. "Len zapracovanie sa do tej problematiky trvá mesiace. Mne to napríklad trvalo pol roka," uviedol. Vymenení musia byť tiež štátni tajomníci, vedúci služobných úradov, riaditelia kancelárií či hovorcovia.

On a zvyšní ministri SaS podajú demisiu v stredu po rokovaní vlády. Odchádza aj šéf rezortu diplomacie Ivan Korčok, ktorý mal dostať ponuku vo funkcii pokračovať. "Rovno im povedal, že nezostane," uviedol stručne Sulík. Sulík zároveň povedal, že poslanci SaS pomôžu otvoriť septembrovú schôdzu a podporia na nej vládne návrhy, ktoré budú v prvom čítaní. V parlamente však budú opozíciou. "Nepadli dnes žiadne nové návrhy, iba sme boli dotazovaní zo strany OĽANO, ako sa budeme v určitých situáciách správať," povedal Sulík s tým, že zaznela aj otázka, ako sa zachová SaS pri štátnom rozpočte. Podľa Sulíka môže koalícia len ťažko rátať s ich podporou.

Galéria fotiek (8) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Galéria fotiek (8) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Aktualizované 16:40 Medzi prvými prišiel na dnešné rokovanie na Bôrik minister hospodárstva a šéf SaS Richard Sulík. "Toto by mohlo byť posledné kolo. Takto sa stretávať bez evidentného prínosu nemá veľmi zmysel, na to je čas všetkých zúčastnených príliš vzácny," povedal. Verí tiež, že rokovanie nebude trvať dlhšie ako dve hodiny. Sulík už pred pár dňami informoval, že budúcu stredu po rokovaní vlády podá demisiu, to kto ho v kresle ministra hospodárstva nahradí, nepovedal ani dnes. Podľa vlastných slov ho nepozná.

Video: Viera Leščáková kritizovala zdržiavanie pomoci pre Ukrajinu

Na rokovanie dorazi aj predseda parlamentu a šéf Sme rodina Boris Kollár. Zo zaľudí je prítomná Viera Leščáková. Prítomná je aj ministerka spravodlivosti za SaS Mária Kolíková.

Video: Sulík dúfa, že toto je posledné kolo stretnutia koalície na Bôriku

Video: Kolíkovú prekvapili dva poslanecké návrhy od Vetráka

Čaputová chce vidieť výsledky

Nie je jasné, ako dlho bude dnešné rokovanie prebiehať, no pôjde zrejme o jeden z posledných pokusov ako zachrániť štvorkoalíciu. Premiér Heger síce navrhol päť riešení, no kľúčová požiadavka SaS ostáva nesplnená, preto liberáli svoj postoj nemenia. A zrejme ho 31. augusta ho ani nezmenia. Prezidentka Zuzana Čaputová chce vidieť výsledky už dnes.

SaS svoj postoj nezmenila

SaS ide na piatkové rokovanie vládnych strán o 16:00 s postojom, ktorý sa nezmenil, uviedol počas rannej tlačovky minister školstva Branislav Gröhling. SaS naďalej trvá na odchode lídra OĽaNO a ministra financií Igora Matoviča z vlády. "Čaká nás dôležité rokovanie. Predpokladám, že to bude jedno z posledných rokovaní, kde si opätovne vyslovíme svoje názory. My ideme s tým istým nastavením, ako sme dlhodobo mali a ako deklarujeme ostatné dva mesiace," uviedol minister.

Galéria fotiek (8) Zdroj: Topky/Maarty

V súvislosti s presadzovaním reforiem po prípadnom odchode SaS z vlády podotkol, že sa treba pýtať koaličných partnerov, ktorí ostanú vo vláde. "Všetko, čo sme navrhli v rámci plánu obnovy, sa doteraz podľa plánu realizovalo," poznamenal.

Prezidentka očakáva výsledky už dnes

Prezidentka Zuzana Čaputová očakáva, že najneskôr v piatok (26. 8.) predstavitelia koalície oznámia, ako budú pokračovať. Zdôraznila potrebu stabilnej vlády. V súvislosti s avizovanými demisiami ministrov SaS uviedla, že preferuje súčasné vymenovanie nových šéfov rezortov, nie dočasné poverenia.

Archívne VIDEO Sulík o koaličnej kríze: Na základe všetkých signálov Igor Matovič neodíde, 31. augusta preto podám demisiu

Hlava štátu čakáva, že po piatkovom stretnutí bude známa ďalšia podoba vlády. "Následne by som sa mala ujať svojich ústavných právomocí, ktoré súvisia s prípadným podaním demisie, ak sa nenájde iné riešenie, a v rámci toho sa vyjadrím k celej situácii," uviedla. Zdôraznila, že uprednostňuje rovno vymenovanie nových ministrov, nie dočasné poverovanie. "Aj o tom budem hovoriť s predsedom vlády," poznamenala. Ako podotkla, problémy ľudí, ktorí žijú reálny život na Slovensku, sa odlišujú od toho, čo je dôvodom hádok politikov.

Sme rodina ide na koaličné rokovanie so záujmom udržať štvorkoalíciu

Hnutie Sme rodina ide na rokovanie vládnych strán, ktoré sa má uskutočniť v piatok (26. 8.), so záujmom udržať štvorkoalíciu, uviedol líder Sme rodina Boris Kollár. Poznamenal, že každý by mal urobiť nejaký ústretový krok v rámci rokovaní, aby zachovali štvorkoalíciu. "Bez toho sa to nedá," uviedol. Nateraz šéf parlamentu nepozná návrhy strany Za ľudí, s ktorými ho chce oboznámiť šéfka strany Veronika Remišová. "Volala mi, chce sa stretnúť, ale ešte sa nám nepodarilo zladiť program. Takže ešte neviem, o čo ide," dodal.

Galéria fotiek (8) Veronika Remišová

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Remišová vo štvrtok avizovala, že strana Za ľudí má jasnú predstavu o fungovaní koalície so SaS i bez nej. Svoje návrhy o fungovaní vlády chce predstaviť partnerom. Predpokladá, že SaS vládu opustí. Napriek tomu chce ešte v piatok stranu presviedčať o zotrvaní v štvorkoalícii. Pripravení však podľa nej musia byť na všetky alternatívy.

Spor vo vláde sa vyostril po tom, ako parlament prelomil veto prezidentky pri tzv. protiinflačnom balíčku z dielne ministra financií Matoviča. Liberáli prestali chodiť na koaličné rady, vypovedali koaličnú zmluvu a žiadajú prepracovanie novej. Ich požiadavkou je aj odchod Matoviča z vlády. OĽANO to odmieta. SaS vyhlásila, že už nie je súčasťou koalície a ak sa do konca augusta nenaplnia jej požiadavky, ministri zo strany podajú demisiu. Premiér zvolal doteraz dve stretnutia koalície vo vládnom hoteli Bôrik, no riešenie koaličnej krízy nepriniesli. Predstavitelia koalície sa majú stretnúť aj koncom tohto týždňa.