Slovenské národné parky navštevujú milióny ľudí: Kompetentní zvažujú zaviesť vstupné

Vstupné do národných parkov by sa mohlo zaviesť na najvyťaženejších turistických chodníkoch, lokalitách alebo na najväčších atrakciách. Dal by sa tak regulovať počet návštevníkov a časť ľudí by sa presunula na iné, menej zaplnené trasy, ktoré by boli bez poplatkov. Celkové ročné príjmy zo vstupného by mohli byť 6,6 až 11,1 milióna eur. Vyplýva to z analýzy Inštitútu environmentálnej politiky (IEP) Národné parky 21. storočia.