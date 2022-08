O funkciu primátora Michaloviec sa bude uchádzať aj Milan Kaplan

"S kolegami máme v meste dlhodobo niečo rozpracované a chceli by sme to pretaviť do spoločného plánu a vízie pre nové Michalovce, aby sme po 16 rokoch éry, keď tu vládla jedna garnitúra, prišli s novými nápadmi, novou energiou a posunuli mesto dopredu," povedal. Zároveň predstavil 25 kandidátov na mestských poslancov. Niektorí z nich sa budú uchádzať aj post poslanca Košického samosprávneho kraja.

Galéria fotiek (3) Zdroj: TASR - Roman Hanc

Kaplan svoj volebný program opiera o niekoľko princípov. "V prvom rade priniesť väčšiu mieru energie a aktivity, aby sme dokázali zohľadniť veci, ktoré Michalovčania považujú za najpodstatnejšie. Ide o cestnú infraštruktúru, zázemie pre rodičov s deťmi, to znamená občiansku vybavenosť, odpadové hospodárstvo, riešenie rómskej problematiky a mestské parkovanie," spresnil s tým, že cieľom je tiež vrátiť život do centra mesta. "To by sme zohľadnili v každom rozhodnutí, samozrejme, s nulovou toleranciou ku korupcii," dodal. Zamerať sa chce aj na zvyšovanie cien energií či problematiku súvisiacu so starnutím obyvateľstva v Michalovciach.

Galéria fotiek (3) Zdroj: TASR - Roman Hanc

Kaplan je mestským aj krajským poslancom, označil sa tiež za občianskeho aktivistu. Pôsobil aj ako projektový manažér. Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia 29. októbra. Kandidátne listiny sa môžu podávať do 30. augusta. Volebná kampaň už beží a skončí sa 48 hodín predo dňom konania sa volieb.