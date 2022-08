O funkciu primátora Košíc sa bude uchádzať aj Štefan Lasky

"Rozhodol som sa kandidovať na post primátora, lebo si myslím, že Košice majú na viac a potrebujú zmenu. Majú veľký potenciál rásť, napredovať, tvoriť," povedal. Podľa neho Košice dlhodobo zanedbávajú tvorbu dostupného bývania, bezpečnosti, možnosti na šport, parkovanie i využívanie peňazí zo štrukturálnych fondov. "Už nastal čas prestať sa vyhovárať na pandémiu alebo politické šarvátky v mestskom zastupiteľstve. Myslím si, že môžem spolupracovať s každým, pretože sme všetci Košičania na jednej lodi," dodal s tým, že mestu chce odovzdať svoje manažérske skúsenosti. Konkrétny volebný program podľa vlastných slov predstaví neskôr.

V minulosti bol poslancom mestskej časti Staré Mesto

Lasky bol v minulosti mestským poslancom aj poslancom mestskej časti Staré Mesto, pôsobil tiež na viacerých manažérskych pozíciách. V súčasnosti je členom dozornej rady Východoslovenskej energetiky (VSE) Holding a okrem oblasti energetiky sa podľa svojich slov venuje kultúre, športu či charitatívnej činnosti.

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia 29. októbra. Kandidátne listiny sa môžu podávať do 30. augusta. Volebná kampaň už beží a skončí sa 48 hodín predo dňom konania sa volieb.