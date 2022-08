Zvýšenie platov nestačí: Lekár Visolajský vysvetlil dôvody! Takto na zdravotníctvu pracujú na našich požiadavkách?

Iná možnosť, ako hromadné výpovede lekárov neexistuje. Po rokovaní na Úrade vlády SR to skonštatoval šéf Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Peter Visolajský. "Chcem vyzvať všetkých lekárov v slovenských nemocniciach, aby sa pridali k tlaku na vládu svojou výpoveďou, lebo inú cestu nemáme," uviedol. Ochotu podať výpovede podľa neho deklarovalo približne 3500 lekárov. Visolajský poukázal, že vláda na niektoré požiadavky lekárskych odborov stále nepredstavila riešenia. Podotkol pritom, že rokovania trvajú desať mesiacov.

Šéf LOZ reagoval i na návrh navýšenia miezd lekárov, ktoré v piatok predstavili minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) a minister financií Igor Matovič (OĽANO). Samotné navýšenie platov podľa neho problém nevyrieši. Poukázal napríklad na potrebu nastolenia poriadku vo financovaní nemocníc či zavedenia systému DRG. Lengvarský na piatkovej tlačovej konferencii uviedol, že sa budú zaoberať aj ďalšími požiadavkami lekárskych odborárov. Avizoval, že aj ostatné kroky chcú vykonať čo najrýchlejšie.

K problémom v zdravotníctve a požiadavkám, ktorých riešenie nateraz nebolo predstavené, sa vyjadril aj samotný šéf Lekárskeho odborového združenia Peter Visolajský. Podľa jeho slov sa ľudia čudujú, prečo sú lekári nespokojní, keď im vláda navrhla zvýšenie platov. Poukázal preto na to, ako riešilo počas 10 mesiacov rokovaní ministerstvo zdravotníctva jednu z ôsmich požiadaviek LOZ. A tým je lepšie vzdelávanie mladých lekárov.

"Každý lekár sa po skončení školy ešte prvých 4 - 6 rokov špecializuje na konkrétny odbor v rámci predatestačnej prípravy (chirurgia, interná medicína atď). V prieskume medzi mladými lekármi vyšlo, že toto vzdelávanie je najpálčivejší problém, prečo mladí lekári odchádzajú do zahraničia. Reforma vzdelávania je preto jedna z našich požiadaviek na zabránenie odchodu lekárov zo Slovenska. V apríli a máji 2022 sa uskutočnili dve stretnutia, kde zástupca LOZ dal návrh na konkrétne riešenia pre vzdelávanie. Aký je výsledok?" napísal Visolajský na sociálnej sieti.

Ako vysvetlil, riaditeľka, ktorá má na starosti vzdelávanie lekárov na ministerstve zdravotníctva, si s kolegami vytýčila úlohu, ktorá sa mala zaoberať práve danou problematikou. V nej sa zaviazala ustanoviť "minimálne štandardy špecializačných a certifikačných študijných programov a programov sústavného vzdelávania v súlade s novými trendmi v jednotlivých medicínskych a zdravotníckych odboroch, ako aj ich dĺžka trvania a miesto prípravy". A to ešte v apríli tohto roku. Avšak, na tento účel si mala vyžiadať piatich nových zamestnancov, ktorí jej budú s plnením úlohy pomáhať. Zvládnuť to mali do 1,5 roka. Ako dodala, ak by piatich zamestnancov nezískala, nie je možné sa úlohou viac zaoberať.

"Pani na ministerstve zdravotníctva dostala úlohu a "vyriešila to" tak, že si dala podmienku, že na to potrebuje 5 nových zamestnancov. A keďže jej ich na toto okopírovanie nedali nových zamestnancov, nevykonala... ak by jej tých 5 nových zamestnancov dali, tak jej to okopírovanie českého systému bude trvať 1,5 roka," ozrejmil Visolajský, podľa ktorého na zlepšenie štandardov stačí prebrať český vzdelávací systém mladých lekárov. Ako dodal, od mája tohto roku sa komisia, ktorá sa úlohou mala zaoberať, už nestretla. "Pán minister zdravotníctva na tlačovej konferencii minulý týždeň však vyhlásil, ako sa všetky naše požiadavky riešia. Sme tak bohatá krajina, aby sme mohli produkovať lekárov pre zahraničie? Očividne sme však veľmi bohatá krajina, keď si dovolíme takúto prácu na ministerstve zdravotníctva," uzavrel Visolajský.

Čo Lengvarský s Matovičom navrhujú

Návrhy zvýšenia platov predstavili sestrám a lekárom, ktorí pracujú v nemocniciach. Aj pri nich sa majú mzdy odvíjať od odpracovaných rokov. Koeficient minimálnej mzdy sestrám bez praxe by sa mal podľa návrhu zvýšiť z 0,89 na jedennásobok priemernej mzdy, pri sestrách so špecializáciou zase z 1,06 na 1,1-násobku priemernej mzdy. Lekárom bez atestácie by sa zase mal zvýšiť z 1,25 na 1,4-násobku priemernej mzdy. Minister financií Igor Matovič (OĽANO) predstavil v piatok návrh zvýšenia miezd zdravotníckych záchranárov. Koeficient minimálnej mzdy by sa im mal zvýšiť z 1,05 na 1,08-násobku priemernej mzdy. Platy sa majú odvíjať tiež od odpracovaných rokov. Koeficient by sa mal zvýšiť za každý odpracovaný rok o 0,01-násobku priemernej mzdy, zvyšovalo by sa za prvých 20 odpracovaných rokov.