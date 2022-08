Hlas-SD podporuje Michala Kaliňáka na post predsedu PSK

PREŠOV - Mimoparlamentná strana Hlas-SD podporuje súčasného ústredného riaditeľa Kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michala Kaliňáka na post predsedu Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Jej líder Peter Pellegrini to uviedol na tlačovej konferencii v pondelok v Prešove. Kaliňák svoju kandidatúru potvrdil začiatkom augusta. O hlasy ľudí v jesenných voľbách sa bude uchádzať ako občiansky kandidát.

Ako povedal Pellegrini, v programe, ktorý mu prezentoval Kaliňák, vidí konkrétne možnosti riešenia problémov kraja – sociálne otázky, ale aj otázky bezpečnosti či rozvoja turistického ruchu alebo čerpania eurofondov na konkrétne projekty.

"Zároveň je to človek, ktorý dokonale pozná problémy samosprávy, pretože Slovensko ide do nesmierne ťažkého obdobia a bude treba ľudí, ktorí nájdu riešenia, ako pomôcť občanom pri raste energií, potravín a rastúcej inflácii. Svojím zapálením pre vec, energiou, riešeniami je to muž na správnom mieste, ktorého Prešovský kraj skutočne potrebuje," uviedol Pellegrini.

Kaliňák predstaví svoj program verejnosti koncom augusta. Reaguje podľa jeho slov na chudobu v obciach, posilnenie bezpečnosti, rozvoj turistického ruchu a čerpanie eurofondov. "Nestačí len opravovať cesty a plniť si úlohy, ktoré spadajú do základných kompetencií. Aby sme posunuli kvalitu života ľudí v Prešovskom kraji, chce to oveľa viac a som presvedčený, že mám čo ponúknuť ľuďom," dodal Kaliňák.