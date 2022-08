Síthová s kolegami neostanú na Ministerstve školstva, ak neostane minister

Galéria fotiek (3) Svetlana Síthová

BRATISLAVA - Štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR Svetlana Síthová neostane vo funkcii, ak neostane vo vedení rezortu minister školstva Branislav Gröhling (SaS). Nevidela by priestor na zmeny, ktoré prišla presadzovať. Rovnako by podľa jej slov neostali v rezorte ani jej kolegovia. Uviedla to na pondelkovej tlačovej konferencii v súvislosti s koaličnou krízou a ultimátom SaS o podaní demisie jej ministrov.