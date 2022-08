Voľby2022: Za primátora mesta Levice bude kandidovať Igor Éder s podporou Hlas-SD

Podľa jeho slov potrebuje mesto nový manažment. "Zároveň tento manažment potrebuje silnú politickú podporu, s ktorou dokáže napĺňať sociálne a ekonomické potreby mesta," uviedol Éder. "Ide o silného lokálpatriota, profesionála, ktorý pozná dokonale nielen život mesta, ale aj krajskej samosprávy. Musím povedať, že ide o profesionálneho, odborného kandidáta pripraveného posunúť kvalitu života mesta na vyššiu úroveň. V regionálnych voľbách podporujeme ľudí, u ktorých vidíme odbornosť, znalosť regiónu a schopnosť riešiť problémy," uviedol predseda strany Hlas-SD Peter Pellegrini.

Hlas-SD predstavil kandidáta na primátora Levíc

Éder je v súčasnosti podpredsedom Nitrianskeho samosprávneho kraja. Do tejto funkcie kandidoval ako nezávislý, ale po voľbách vstúpil do klubu Smer-SD, SNS, Most-Híd. Vo volebnom období od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva, do ktorého kandidoval za stranu Sieť. O post primátorky mesta Levice sa bude v jesenných komunálnych voľbách uchádzať aj mestská poslankyňa Petra Števková. Kandidovať bude za združenie Tím Kraj Nitra. Spojené samosprávne voľby do orgánov miest a obcí a orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 29. októbra. Kandidátne listiny sa môžu podávať do 30. augusta. Volebná kampaň sa už uskutočňuje a skončí sa 48 hodín predo dňom volieb.