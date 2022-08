Služobne najstarší starostovia v Bratislavskom kraji chcú pokračovať

"Áno, pôjdem do toho opäť," potvrdil Vladimír Vittek, starosta obce Kaplna v okrese Senec, ktorý šéfuje miestnej samospráve od roku 2000. Hoci sa v predchádzajúcich obdobiach podľa neho podarilo v obci zrealizovať množstvo projektov, stále vidí výzvy. "Určite chceme doriešiť kanalizáciu, rovnako by sme radi dokončili zateplenie materskej školy," spresnil Vittek, ktorý bude v jesenných voľbách nominantom KDH. Pokračovaním sa zaoberá aj Baltazár Fejes, ktorý je už od roku 1990 starostom obce Vlky v Seneckom okrese. "V nasledujúcich dňoch sa definitívne rozhodnem aj o tom, či v prípade, ak budem kandidovať, pôjdem ako nezávislý alebo nominant strany," uviedol Fejes, ktorý v predchádzajúcich voľbách kandidoval s podporou SMK.

Od volieb v roku 2002 vedú obce traja starostovia v okrese Malacky - Hubert Danihel v Kostolišti, Róbert Bujna v Kuchyni a Boris Šimkovič v Záhorskej Vsi. Zámer uchádzať sa o šiesty mandát v rade potvrdili Danihel i Bujna. "Priznávam, v terajšej situácii, keď je samospráva zo štátu tlačená do stále väčšieho množstvo povinností bez adekvátneho finančného krytia a podpory, som zvažoval aj to, že pokračovať nebudem. Rozhodla vôľa ísť ďalej a dokončiť to, čo máme rozrobené. Musíme sa s tým popasovať napriek tomu, že situácia nie je ľahká," uviedol Danihel, ktorý kandiduje ako nezávislý.

Bujna ráta s tým, že v prípade zvolenia to bude jeho posledné volebné obdobie v pozícii starostu. "Vek človek nezastaví. Chcem však dokončiť a zrealizovať ešte viacero projektov, ktoré potrebuje obec," povedal Bujna, ktorý sa bude o hlasy uchádzať opäť ako koaličný kandidát. "Pôjde zrejme opäť o trojkoalíciu, popri KDH a SaS by to mala byť ešte jedna menšia strana," naznačil Bujna. Starosta najzápadnejšieho sídla SR Boris Šimkovič zo Záhorskej Vsi oficiálne neohlásil kandidatúru, potvrdil však, že ju zvažuje.