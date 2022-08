Počas týždňa zabíjalo na horách počasie: Dve obete a viacerí zranení! Horskí záchranári radia, ako sa vyhnúť problémom

Horská záchranná služba (HZS) prízvukuje turistom, že ak sa chcú vyhnúť zásahu blesku v horách, oplatí sa túru naplánovať. Treba ju tiež prispôsobiť aktuálnym aj predpokladaným poveternostným podmienkam. Ak je túra dlhá, po hrebeni alebo bez možnosti rýchleho úniku, je podľa HZS najlepšie začať už skoro ráno. Pripomenula, že búrky oveľa častejšie prichádzajú v poobedňajších hodinách. "Treba si naozaj plánovať túru, plánovať si ju zodpovedne a adekvátne podmienkam a svojej fyzickej, psychickej a technickej kondícii," uviedol riaditeľ Horskej záchrannej služby (HZS) Marek Biskupič.

VIDEO Horskí záchranári vydali manuál, ako sa chrániť na horách pred búrkami

Dôležité je podľa horských záchranárov sledovať predpoveď počasia, výstrahy na stránkach SHMÚ, IMGW (poľský hydrometeorologický ústav) a HZS. "Odporúčame pozrieť si pozorne plánovanú trasu, hlavne, či sa dá v prípade blížiacej sa búrky rýchlo zbehnúť do údolia," radí HZS na sociálnej sieti. Na hrebeňoch a vrcholoch je totiž podľa nej oveľa väčšia pravdepodobnosť zasiahnutia bleskom. Ak už turistov zasiahne na túre búrka, treba čo najrýchlejšie skúsiť nájsť úkryt, napríklad chatu, útulňu, prípadne auto. "Ak nie je možné nájsť lepší úkryt, vyhľadajte miesto pod úrovňou terénu, napríklad priekopu. V prípade, že je v blízkosti les, vyberte si miesto radšej hlbšie v lese ako na jeho okraji," dodali horskí záchranári.

V prípade, že je úkryt ďaleko, záchranári odporúčajú zbaviť sa kovových predmetov, nebezpečné sú oceľové laná, reťaze a rebríky. Odporúčajú dať sa do podrepu, najlepšie na nejakú izolačnú podložku, chrániť si sluch a dodržovať vzdialenosť od ďalších ľudí. Aktuálne podľa HZS platia výstrahy pred búrkami vo Vysokých, Západných aj Nízkych Tatrách. Po zásahu bleskom pod Kriváňom v pondelok (15. 8.) zomrel turista a ďalší sa zranil.

Dve tragédie počas dvoch dňoch

Zásah bleskom neprežil v pondelok 15. augusta vo Vysokých Tatrách 33-ročný poľský turista, zranil sa aj ďalší človek. Žiadosť o pomoc prijala v poobedňajších hodinách Horská záchranná služba (HZS) z modro značeného turistického chodníka pod Kriváňom. "Turistov zasiahol blesk pri náhlej zmene počasia počas túry," uvádza HZS na svojej stránke. "Blesk udrel do skupiny turistov z Poľska. Na palubu vrtuľníka sa pridal aj horský záchranár. Po prílete k miestu nešťastia bol spolu s lekárkou pomocou navijaka vysadený v teréne. Na mieste medzi skalami ležal nehybne jeden muž, ktorý, žiaľ, nejavil žiadne známky života a lekárka u neho mohla už len skonštatovať úmrtie," uviedla hovorkyňa Air-Transport Europe Zuzana Hopjaková.

VIDEO AKTUÁLNE Obrovská tragédia na Kriváni: Skupinu turistov zasiahol blesk

Druhé nešťastie sa udialo v Malej Fatre. Horskí a leteckí záchranári pomáhali v utorok 16. augusta českému turistovi. Po nepriamom zásahu bleskom mal utrpieť poranenie hlavy, ruky a sťažoval sa na bolesti chrbtice a rebier. Horská záchranná služba (HZS) o tom informovala na svojej internetovej stránke. Z Domu HZS v Štefanovej odišli turistovi na pomoc štyria profesionálni záchranári terénnym vozidlom ku Chate na Grúni.

VIDEO Záchranári pomáhali v Malej Fatre turistovi po nepriamom zásahu bleskom

"Keďže búrka neustávala, pokračovať na hrebeň medzi Poludňový grúň a severný vrchol Stien bolo nebezpečné a riskantné. Záchranári čakali na zlepšenie podmienok. O súčinnosť požiadali aj posádku Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS) zo Žiliny, ktorá čakala na základni rovnako na zlepšenie poveternostných podmienok," uviedla HZS. Neskôr so záchranárom HZS a lekárkou VZZS smerovala ku severnému vrcholu Stien. "Skupinka turistov, ktorá sa nachádzala pri postihnutom v čase najintenzívnejšej búrkovej činnosti, na odporúčanie záchranárov HZS opatrne preniesla turistu pod exponovaný hrebeň na bezpečnejšie miesto. Tu prečkali do príchodu zdravotnej pomoci. Po vyzdvihnutí vrtuľníkom pacienta transportovali do nemocnice," priblížila HZS.