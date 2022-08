Vláda to skúša na Bôriku opäť: Zopakuje sa fiasko z minulého týždňa? Sulík sa na stretnutie vráti z dovolenky!

Galéria fotiek (4) Rokovania na Bôriku

Zdroj: Topky/Maarty, TASR/Martin Baumann

BRATISLAVA - Sobotné dopoludnie je v znamení ďalšieho stretnutia vo vládnom hoteli Bôrik. Bude zrejme jedným z posledných, ak sa nič pri riešení vládnej krízy nevyrieši. Kým Igor Matovič (OĽaNO) hovorí o páde vlády, Boris Kollár (Sme rodina) sa neštítil prehovoriť aj o možnosti menšinovej vlády, no aj tá by musela mať istú podporu. Premiér chce na rokovanie doniesť návrh novej koaličnej zmluvy. SaS to však nestačí.