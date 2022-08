Stretnutie koalície je na konci: Strany sa opäť nedohodli! Premiér navrhuje sankcie za útoky, aj výmenu ministerstiev

BRATISLAVA - Sobotné dopoludnie je v znamení ďalšieho stretnutia vo vládnom hoteli Bôrik. Bude zrejme jedným z posledných, ak sa nič pri riešení vládnej krízy nevyrieši. Kým Igor Matovič (OĽaNO) hovorí o páde vlády, Boris Kollár (Sme rodina) sa neštítil prehovoriť aj o možnosti menšinovej vlády, no aj tá by musela mať istú podporu. Premiér chce na rokovanie doniesť návrh novej koaličnej zmluvy. SaS to však nestačí.

Aktualizované 15:35 "A prečo by som mal?" pýta sa Matovič na otázku, či odstúpi z funkcie. Ako povedal, podľa jeho názoru SaS skáče vyššie, ako si vo voľbách zarobili.

Aktualizované 15:30 "Nebudem hrať hru pokus-omylom. Nebudem, mám zodpovednosť voči Slovensku. Sedel som na každej koaličnej rade, asi až na dve a viem, čo sa na nich dialo. Predstavil som návrhy a čakám na nich odpoveď. Pre mňa nie je odpoveď neviem, uvidím, ako povedal Sulík," vyhlásil premiér. Nemyslí si, že je správne, že strana SaS nechce ustúpiť od svojho ultimáta na odchod Igora Matoviča.

Aktualizované 15:20 Igor Matovič má pocit, že je ministerhospodárstva je jeho osobou posadnutý nenávisťou. Ako vyhlásil, dotklo sa ho vyjadrenie Sulíka, že ministrom za OĽaNO môže byť každý, kto prejde okolo. Dodal, že to smeruje k menšinovej vláde.

Aktualizované 15:00 Premiér Eduard Heger po stretnutí koaličných strán predstavil 5 návrhov, ktoré prezentoval svojim kolegom. Prvým bodom je výmena štátnych tajomníkov na ministerstvách hospodárstva a financií, či dokonca výmenu samotných ministerstiev. Ďalším predstaveným bodom je už spomínaný návrh, aby Richard Sulík ani Igor Matovič nechodili na koaličné rady. Premiér navrhol aj rozhodcovskú komisiu, ktorá by rozhodovala o sporoch. Tá by mala 12 hlasov a v prípade remízy by mala finálne slovo SaS. Rovnako navrhuje aj sankcie za osobné útoky, a to napríklad stratu predsedu výboru či ministerstva. Posledným bodom je zadefinovanie plánu, ako pomôcť občanom v nasledujúcom období.

VIDEO Juraj Šeliga si praje, aby sa koalícia budúci týždeň vedela dohodnúť: Momentálne je to zaťaté

Aktualizované 14:30 Jedným z návrhov, ktorý predložil na rokovaní premiér Eduard Heger, bol aj variant, že Sulík ani Matovič nebudú chodiť na koaličné rady. Poukázal na to Juraj Šeliga.

Galéria fotiek (15) Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Aktualizované 14:03 Juraj Šeliga zo Za ľudí povedal, že ani jedna strana neplánuje ustúpiť. Priznal však, že Sulík ponúkol "svoju hlavu", ak by to znamenalo odchod Igora Matoviča. "Čaká nás najťažšia zima za posledné roky. Návrhy, ktoré premiér predstavil, je typ úpravy, ktorý môže pomôcť," ozrejmil. "Čaká nás absolútny prúser, ale Sulík s Matovičom sa nevedia dohodnúť," konštatoval následne. "Richard Sulík povedal, že ak by sa nedohodli, tak nech mu dajú meno nástupcu na čele ministerstva hospodárstva a on ho poriadne zaučí," upozornil Šeliga, podľa ktorého vládna koalícia v riešení krízy prešľapuje na mieste. Viera Leščáková dodala, že treba ukončiť žabomyšie vojny a riešiť skutočné problémy Slovenska. Šeliga zmysel predčasných volieb nevidí.

VIDEO Koaliční lídri sa ZNOVA nedohodli: Sulík potvrdil, že všetko speje k tomu, že SaS nebude vo vláde

Aktualizované 13:50 Boris Kollár sa po rokovaní počas odpovedania novinárskych otázok rozčúlil. Opakovane povedal, že nevidí zmysel vo fungovaní menšinovej vlády.

Aktualizované 13:46 Podľa Borisa Kollára sú návrhy, ktoré predostrel premiér Eduard Heger, zásadné a logické. "Každý musí nejakým spôsobom ustúpiť. Nemusia obaja odísť, kompromis sa dá nájsť aj bez toho, aby odišli z vlády, ale áno, je to jeden z variantov," povedal Kollár po stretnutí. Podľa vlastných slov nemôže vláda v v blížiacej sa energetickej kríze vládnuť v menšine, SaS sa však údajne vyjadrila, že predčasné voľby nepodporí. "Sme pripravení prijať akékoľvek riešenie, na ktorom sa SaS a OĽaNo dohodne, aby sa koaličná kríza vyriešila," dodal minister práce Milan Krajniak.

Galéria fotiek (15) Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Aktualizované 13:44 Sulík ozrejmil, že ak by bol podmienkou na odchod Igora Matoviča z vlády aj jeho osoby, pristúpil by na to. "Zatiaľ však takáto požiadavka od koaličných partnerov nezaznela," povedal na záver.

Aktualizované 13:33 Sulík podľa vlastných slov tak chaotické vládnutie krajiny ešte nezažil. "Igor Matovič si poštval proti sebe celú krajinu. Nemyslíme si, že predčasné voľby sú správnym riešením, dovládnime spolu až do konca. Ak by mi vadili útoky Igora Matoviča, tak odídem už pred rokom, kedy mi pred rokom verejne povedal, že som idiot. Kvalita vládnutia padá, takto to ďalej nejde," uviedol Sulík. "Ja som taký tĺk, ktorý si nechá dlho skákať po hlave. Pred 6. júlom som upozornil Igora Matoviča, že moja trpezlivosť nie je nekonečná," povedal.

Galéria fotiek (15) Zdroj: Topky/Ján Zemiar Galéria fotiek (15) Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Aktualizované 13:23 "Premiér nám predložil návrh na zmeny fungovania koalície, celkovo ich bolo 5. Sme pripravení o týchto bodoch diskutovať. Sú to racionálne, rozumné riešenia. Myslím si, že nájdeme tu aj dohodu. Avšak, to všetko až po tom, ako bude splnená naša hlavná požiadavka, a to je odchod Igora Matoviča z vlády. Ide o kozmetické úpravy, ktoré by zlepšili fungovanie koalície a koaličnej rady, ktoré by upravovali veci, ktoré v minulosti nefungovali," povedal Richard Sulík po rokovaní.

Ak s Igorom Matovičom mám odísť aj ja, som ochotný túto obeť priniesť. Posted by Richard Sulik on Saturday, August 20, 2022

Ako dodal, svoju hlavu požiadavku si s premiérom a ministrom financií Igorom Matovičom vydiskutovali. "Neveríme, že Igor Matovič zmení svoje správanie, alebo že by svoje správanie zmeniť chcel," dodal. Ďalšie stretnutie koalície má byť budúci piatok, aj keď v ďalších rokovaniach SaS zmysel nevidí. "Všetko speje k tomu, že k 31. augustu podáme demisiu. Našim odchodom vláda nepadá a môžu vládnuť ďalej," ozrejmil.

VIDEO Príchody ministrov a koaličných poslancov na vládny hotel Bôrik: Prišli Gröhling, Sulík a Kolíková

Aktualizované 11:30 Na rokovanie prišiel aj vyjednávací tím za SaS v zložení ministri hospodárstva Richard Sulík, školstva Branislav Gröhling a spravodlivosti Mária Kolíková. Do areálu hotela však prišli v sprievode troch áut, ktoré zablokovali výhľad. Trojicu ministrov tak bolo vidieť až keď vstupovali do vládnej budovy. Na Bôrik prišiel už aj predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina).

Galéria fotiek (15) Zdroj: Topky - Ján Zemiar Galéria fotiek (15) Zdroj: Topky - Ján Zemiar

Aktualizované 11:15 Pred rokovaním na vládnom hoteli Bôrik sa k celej situácii vyjadril aj predseda Klubu Sme rodina Peter Pčolinský. "Ako krajina, ale aj celá Európska únia sa rútime do obrovských problémov a veľkej energetickej krízy a v takýchto časoch nechať nefunkčnú vládu a parlament de facto bez väčšiny si nemyslím, že je zodpovedné. Je možné, že budeme musieť prijímať pomerne veľa tvrdých rozhodnutí súvisiacich práve s energetickou krízou a som zvedavý, akým spôsobom budú takéto zákony prechádzať v parlamente. Tu už nejde o nejaké hry medzi politikmi," povedal Pčolinský. Ako dodal, vláda v aktuálnej situácii fungovať musí a keď to možné nie je, potrebné sú predčasné voľby, ktoré by priniesli novú vládu. “Dúfam, že sa dnes posunieme, lebo sa nám kráti čas,” uviedol.

Galéria fotiek (15) Zdroj: Topky - Ján Zemiar Galéria fotiek (15) Zdroj: Topky - Ján Zemiar Galéria fotiek (15) Zdroj: Topky - Ján Zemiar

Aktualizované 11:02 Výzvu smerom k SaS a jej predsedovi ministrovi hospodárstva Richardovi Sulíkovi adresovali členovia Za ľudí Viera Leščáková a Dušan Velič. Podľa ich slov by Sulík mal ostať na poste ministra hospodárstva aj počas počas energetickej krízy, ktorá môže prísť na jeseň. “Nie všetci sa môžeme odsťahovať do Austrálie, kde je teplo,” adresovala Leščáková predsedovi SaS.

Galéria fotiek (15) Zdroj: Topky - Ján Zemiar

"Nemôžeme strácať čas osobnými animozitami, ak máme riešiť energetickú bezpečnosť krajiny v nastávajúcom období," prízvukoval štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR Dušan Velič. "Verím, že to chápu aj naši partneri v koalícii," dodal. Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová na rokovaní nie je, jej kolegovia ju ospravedlnili s poukázaním na nevyhnutný oddych po náročnom pracovnom programe v ostatnom období.

Galéria fotiek (15) Zdroj: Topky - Ján Zemiar

Igor Matovič po poslednom rokovaní na Bôriku hovoril, že síce bolo konštruktívne, ale SaS je podľa neho pripravená povaliť ďalšiu vládu a on ich už nechce presviedčať

Richard Sulík sa po rokovaní sťažoval, že ponuky, ktoré dostal, neboli kompromismi a boli nedostatočné a nenapĺňali hlavné kritérium SaS na návrat do štvorkoalície - koniec Igora Matoviča vo vláde

Boris Kollár odišiel z minulotýždňového rokovania v hoteli Bôrik ako prvý a bez tlačového vyhlásenia

predstavitelia Za ľudí si myslia, že Sulík si po minulotýždňovom rokovaní na Bôriku už kreslil tzv. "exit-scenár"

Ďalšie koaličné rokovanie o riešení vládnej krízy sa odohráva dnes dopoludnia vo vládnom hoteli Bôrik. Zvoláva ho opäť premiér Heger. Strany SaS a Za ľudí už povedali, že na stretnutie prídu. Predseda Sme rodina Boris Kollár uviedol, že stretnutie sa posunulo tak, aby ho stihol aj šéf SaS Richard Sulík po návrate z dovolenky a mohli sa stretnúť všetky štyri strany. Koaliční lídri sa na Bôriku stretávajú o 11. hodine, novinárov však nateraz do areálu vládneho hotela nepustili.

OĽANO by malo na sobotňajšom (20. 8.) rokovaní zástupcov vládnych strán ponúknuť SaS viacero návrhov a mechanizmov, ako riešiť situáciu v koalícii. Premiér Eduard Heger (OĽANO) ani ďalší predstavitelia vlády ich zatiaľ nešpecifikovali. Predseda Národnej rady (NR) SR a hnutia Sme rodina Boris Kollár však poznamenal, že na mieste lídra SaS Richarda Sulíka by návrhy zobral. Kollár s premiérom apelujú na stabilitu vlády.

Galéria fotiek (15) Zdroj: Topky/Maarty

Premiér si nemyslí, že sobotné rokovanie bude finálne. Verí však, že partneri si uvedomujú svoju zodpovednosť. Iný scenár, ako zotrvanie štvorkoalície, nepripúšťa. Na otázky o rekonštrukcii vlády odpovedal, že výmeny na postoch znamenajú aj spomalenie procesov. "Vláda potrebuje byť stabilná, na tom intenzívne pracujem. Budem robiť všetko pre to, aby som stabilitu občanom poskytol a aby som stabilitu poskytol aj v parlamente," uviedol. Zmeny v koaličnej zmluve bez odchodu ministra financií a lídra OĽANO z vlády nepovažuje strana SaS za riešenie. Mrzí ju, že partneri prichádzajú na rokovania iba s formálnymi návrhmi namiesto toho, aby brali podanie demisie ministrov SaS s plnou vážnosťou.

"OĽANO ignorovalo, keď sme Igora Matoviča varovali, že naša trpezlivosť nie je nekonečná. Taktiež ignorovalo fakt, keď som ministra financií v prítomnosti Eduarda Hegera varoval, že zažije fiasko, ak prelomia s fašistami veto prezidentky. Teraz predstavitelia OĽANO ignorujú našu požiadavku na odchod Igora Matoviča a namiesto toho prichádzajú s nefunkčnými návrhmi fungovania koalície, ako sú napríklad tresty za útoky," uviedol predseda SaS a minister hospodárstva Richard Sulík.

archívne video

Základ problému je toľko skloňovaný balíček

SaS a OĽaNO sa naďalej obviňujú pre postoj voči tzv. prorodinnému balíčku. SaS v stanovisku uviedla, že vetovať ho nebolo možné, a pripomenula, že líder OĽaNO Igor Matovič aj verejne tvrdil, že balíček SaS vetovať nemôže, pretože je v súlade s programovým vyhlásením vlády. "Tvrdenie, že predseda SaS nevetoval prorodinný balíček preto, lebo sa obával, že nebude veto SaS akceptované, je úsmevné," uviedlo hnutie v stanovisku, ktoré zaslal mediálny tím OĽaNO.

Galéria fotiek (15) Zdroj: Topky/Maarty

Hnutie tiež tvrdí, že vypovedanie koaličnej zmluvy a hrozba rozbitia vlády zo strany SaS prišli bez varovania pred hlasovaním o rodinnom balíčku. SaS zároveň odmietla, že by v aktuálnej situácii šlo o osobný spor medzi Sulíkom a Matovičom.

Sulík mu ešte pred rokom navrhol zakopať vojnovú sekeru

"Napriek všetkým urážkam a klamstvám, na ktoré už vyše roka nereagujem a nad ktoré som sa povzniesol, som navrhol Igorovi Matovičovi ešte minulý rok zakopať vojnovú sekeru. Ponúkol som mu spoluprácu a uistil som ho, že môže rátať s plnou podporou poslaneckého klubu," povedal v stanovisku SaS jej šéf Richard Sulík. Podpredseda strany a minister školstva Branislav Gröhling dodal, že namiesto toho, aby Matovič priznal svoje chyby a nechal dovládnuť štvorkoalíciu, "robí z toho osobný spor, prehlbuje vládnu krízu a je prilepený na stoličke".

Galéria fotiek (15) Zdroj: Topky/Maarty

Minulý piatok priniesol fiasko, Kollár odišiel bez slova a Matovič so Sulíkom sa naďalej obviňovali

Piatkové (12. 8.) stretnutie koalície vo vládnom hoteli Bôrik finálne riešenie neprinieslo. Predsedníctvo a poslanci OĽaNO ešte predtým vyhlásili, že Matovič ostane ministrom financií aj po uplynutí ultimáta od SaS. Liberáli zopakovali, že pokiaľ Matovič neodíde do konca augusta z vlády, ministri za SaS podajú demisiu. Premiér možnosť predčasných volieb nepripúšťa a apeluje na stabilitu. OĽaNO i Za ľudí hovoria o potrebe zachovať štvorkoalíciu. Predseda Sme rodina Boris Kollár z piatkového stretnutia odišiel bez slova a ani novinárom sa na brífingu nevyjadril.