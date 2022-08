Voľby2022: Na post primátora Senca kandiduje Peter Kmeť ako nominant Progresívneho Slovenska

SENEC - O post primátora Senca sa bude v októbrových komunálnych voľbách uchádzať Peter Kmeť. Kandiduje ako nominant Progresívneho Slovenska (PS). Kmeť to oznámil na pondelkovom tlačovom brífingu.

Vo vedení mesta chce využiť svoje skúsenosti z manažérskych pozícií v oblasti obchodu a marketingu, oprieť sa plánuje aj o tím spolupracovníkov, ktorí kandidujú do seneckého mestského zastupiteľstva. "Som presvedčený, že spolu s týmto tímom, tvorenom odborníkmi, máme veľkú šancu priniesť v Senci zmenu, zlepšiť kvalitu života a využiť potenciál, ktorý mesto má," zdôraznil Kmeť, ktorý sa venuje aj aktivitám v oblasti starostlivosti o životné prostredie. Členka predsedníctva PS Simona Petrík informovala, že v oblasti komunálnej a regionálnej politiky chce hnutie prostredníctvom svojich nominantov presadzovať štyri hlavné okruhy tém. "Samosprávy musia byť otvorené, zelené, komunitné a pomáhajúce," spresnila.

Kandidatúru na post šéfa seneckej samosprávy už skôr ohlásil primátor Dušan Badinský. Chce kandidovať ako nezávislý, chce sa však uchádzať aj o politickú podporu. Nezávislou kandidátkou na primátorku je tiež podnikateľka a aktivistka Andrea Palcová, kandidatúru potvrdil aj poslanec seneckého zastupiteľstva Pavol Kvál. Takisto bude kandidovať ako nezávislý. V tomto roku sa voľby do orgánov obcí uskutočnia v rovnakom termíne ako voľby do orgánov samosprávnych krajov - hlasovať sa bude v sobotu 29. októbra. Kandidátne listiny sa môžu podávať do 30. augusta. Volebná kampaň už beží a skončí sa 48 hodín predo dňom konania volieb.