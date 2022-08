AKTUÁLNE Posledná šanca pre koalíciu na Bôriku: Prví politickí lídri dorazili, skeptický Sulík prišiel vraj zo slušnosti

VIDEO Vládni predstavitelia prichádzajú do hotela Bôrik:

SaS si dala ako podmienku na zotrvanie v štvorkoalícii odchod Igora Matoviča z vlády

predsedníctvo OĽaNO sa vo štvrtok uznieslo, že Matovič ostane ministrom aj po vypršaní ultimáta SaS, ktoré končí 31. augusta

OĽaNO vyzvalo pôvodných členov štvorkoalície na piatkové stretnutie v hoteli Bôrik

účasť na stretnutí už potvrdili všetky koaličné strany a prichádzajú prví hostia

Aktualizácia 13:26

Do hotela Bôrik prichádzajú Eduard Heger, Igor Matovič, Jana Žitňanská, Boris Kollár a za Veroniku Remišovú pre jej neprítomnosť zaskočil jej štátny tajomník.

Aktualizácia 12:55

Za Sulíkom prichádzajú do areálu hotela aj spomínaní ministri Kolíková a Gröhling.

Aktualizácia 12:51

Medzi prvými dorazil na stretnutie Richard Sulík, ktorý dodal, že prídu aj Branislav Gröhling a Mária Kolíková. "Ja osobne sem idem preto, lebo ma pozval môj šéf. Ja mám s Igorom dobrý vzťah a keď ma môj šéf pozve na stretnutie, tak sa tam patrí ísť, aj keď neviem, o čom to bude," povedal Sulík.

Aktualizácia 12:42

Pred vstupnou bránou hotela Bôrik, ktorá je určená pre prechod automobilov sa už zhromažďuje značné množstvo novinárov. Tých však nechcú vpustiť s motorovými vozidlami do areálu hotela.

Aktualizácia 12:18

Kollár apeluje na zdravý rozum, vyzval partnerov, aby sa začali správať zodpovedne. Kritizuje, že sa pozornosť sústreďuje len na egá. Upozornil, že Slovensko zažíva rôzne krízy. "Keby boli pokojné časy a nič sa nedialo, tak čert to ber, urobia sa predčasné voľby, zastaví sa chod štátu na pol, trištvrte roka, nič sa nedeje," skonštatoval a zdôraznil, že momentálne nemáme urobenú zmluvu s elektrárňami a nemáme zabezpečenú ochranu domácností. Upozornil na zvýšenie cien energií a plynu. "V tejto situácii odísť a nevedieť zasadať, prijímať zákony, nevedieť pomôcť ľuďom, to je už podľa mňa hraničiace s trestným činom, vykašľať sa na ľudí len pre svoje ego," vyhlásil v piatok.

Interiér rokovacej miestnosti na hoteli Bôrik.

Aktualizácia 10:57

Vicepremiérka Veronika Remišová za stranu Za ľudí odkazuje, že bude presadzovať pokračovanie štvorkoalície. "Je našou povinnosťou spoločne plniť záväzky voči občanom, ktorých nezaujímajú osobné spory, ale to, čo pre Slovensko urobíme. V strane Za ľudí tento záväzok plníme a očakávame to aj od všetkých partnerov koalície," odkazuje Remišová.

Strana ZA ĽUDÍ bude naďalej presadzovat pokračovanie štvorkoalície. Z nášho pohľadu je potrebné investovať energiu do... Posted by Veronika Remišová on Friday, August 12, 2022

Aktualizácia 10:49

Premiér Eduard Heger pred stretnutím na Bôriku na sociálnej sieti formou videa hovorí o tom, pred akými výzvami stojí Slovensko. "Som presvedčený, že ak na dnešné stretnutie prídeme s ochotou spolupracovať v záujme Slovenska, budeme na dobrej ceste vyriešiť si naše vnútorné problémy. Môžeme tak urobiť prostredníctvom jasnejších a transparentnejších pravidiel fungovania," verí Heger.

Aktualizácia 10:45

Hnutie Sme rodina ide na piatkové stretnutie koaličných predstaviteľov v súvislosti s riešením vládnej krízy. Zastupovať ho bude jeho predseda a šéf Národnej rady (NR) SR Boris Kollár s predsedom poslaneckého klubu Petrom Pčolinským. Hnutie nateraz nepriblížilo svoje očakávania. "Stanovisko zaujmeme po stretnutí," uviedol Pčolinský. Predstavitelia Sme rodina počas trvania vládnej krízy viackrát uviedli, že ide o spor medzi OĽaNO a SaS. Od partnerov očakávali jeho vyriešenie, nemali voči nim personálne požiadavky.

Tlačový brífing strany Sme rodina po obvinení poslanca Martina Borguľu.

Zdroj: Topky - Ján Zemiar

Aktualizácia 9:55

Na piatkovom stretnutí predstaviteľov koalície sa zúčastní aj strana Za ľudí. Uviedla to poslankyňa parlamentu zo strany Za ľudí Jana Žitňanská, ktorá potvrdila svoju účasť na rokovaní. Dúfa, že sa štvorkoalícia ešte môže dohodnúť na tom, aby v nejakej podobe dovládla do konca volebného obdobia. Žitňanská by bola podľa svojich slov rada, keby stretnutie nebolo posledným, ale naopak, prvým rokovaním o tom, ako pôjde štvorkoalícia ďalej. "Pevne dúfam, že ešte stále existuje cesta sa dohodnúť, aby sme v nejakej podobe dovládli," uviedla s tým, že prediskutovať to treba vnútri a neobťažovať ľudí možnými konštrukciami.

Galéria fotiek (10) Zdroj: Topky - Ján Zemiar

Príchod účastníkov sa očakáva na pravé poludnie, no je možné, že niektorí už prídu pred týmto časom.

Aktualizácia 9:32

Na stretnutie príde vyjednávací tím v zložení predsedu SaS a vicepremiéra Richarda Sulíka, ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej a podpredsedu strany a ministra školstva Branislava Gröhlinga. Informoval o tom Gröhling v piatok ráno. "Po včerajšom vyhlásení idem na toto rokovanie kvôli premiérovi Eduardovi Hegerovi, ale idem tam s tým, aby som mu opätovne osobne povedal, že moja demisia je pripravená na podpis," povedal minister školstva na tlačovej konferencii.

Na Bôriku je zatiaľ pokojná atmosféra a očakáva sa príchod účastníkov stretnutia.

Galéria fotiek (10) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

SaS potvrdila účasť na stretnutí

OĽaNO preto pozvalo predstaviteľov štyroch vládnych strán na stretnutie, ktoré označilo "Zodpovednosť za Slovensko". Rokovať majú v piatok vo vládnom hoteli Bôrik. Strana SaS sa zúčastní na tomto stretnutí. Následne zaujme stanovisko. Potvrdil to hovorca SaS Ondrej Šprlák.

Galéria fotiek (10) Interiér rokovacej miestnosti na hoteli Bôrik.

Zdroj: Topky/Maarty

OĽaNO sa Matoviča nevzdá

Predsedníctvo hnutia OĽaNO, ako aj jeho poslanecký klub vo štvrtok (11. 8.) informovali, že líder OĽaNO Igor Matovič zostane ministrom financií aj po uplynutí ultimáta od strany SaS. "Toto rozhodnutie je nemenné. Igor Matovič vyhral voľby. Dostal mandát na zostavenie koalície pre toto volebné obdobie. Je predsedom strany s najvyšším počtom poslancov v parlamente," odôvodnilo svoje rozhodnutie predsedníctvo a poslanci OĽaNO.

Galéria fotiek (10) Zdroj: SITA/Alexandra Čunderlíková

Slovensko podľa matovičovcov čelí výzvam, ktoré nemajú obdobu

Hnutie upozornilo, že Slovensko čelí bezprecedentným výzvam, ako je pandémia, vojna na Ukrajine, utečenecká kríza, extrémna inflácia či rast cien energií. "Je to čas, keď je potrebné držať spolu, poskytnúť občanom potrebnú oporu a istotu, že ich vláda týmto náročným obdobím bezpečne prevedie," dodalo.

SaS vypovedala koaličnú zmluvu a žiada vypracovanie novej. Jej požiadavkou je aj odchod Matoviča z vlády. Ak sa jej požiadavky nenaplnia do konca augusta, ministri za SaS chcú podať demisiu.