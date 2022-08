Ďalší útok medveďa v Strážovských vrchoch! Šelma vytrhla lesnému projektantovi kus stehna: Skončil v nemocnici!

STRÁŽOVSKÉ VRCHY - Ďalší úto medveďa na človeka! Tentokrát sa opäť udial v Strážovských vrchoch, kde naša najväčšia šelma napadla zamestnanca Lesov. Muža s viacerými zraneniami museli previezť do nemocnice. Celé sa to udialo za bieleho dňa. Napadnutý lesník okrem toho priblížil, ako k útoku došlo.

Celé sa to malo stať ešte v pondelok krátko po 16. hodine pri obci Domaniža. Na 39-ročného lesného projektanta, ktorý práve v Strážovských vrchoch vykonával svoju prácu, zaútočil medveď. K útoku došlo asi len 200 metrov od rodinných domov. Ako prvá o tom informoval portál tvnoviny.sk. Muž po útoku šelmy skončil s mnohými zraneniami v nemocnici v Považskej Bystrici.

Archívne VIDEO Poľovnícky referent OZ Poľana: Slovensko sa nafúknuť nedá, medveďov je tu veľa

Ako vysvetlil, najskôr počul, ako medveď zareval. Následne, keď bol iba pár metrov od neho, začal pomaly cúvať. Šelma sa však rozbehla oproti nemu, napadnutý preto začal utekať pomedzi stromy a kričať o pomoc. Podľa Jána Marka, šéfa napadnutého, mal jeho zamestnanec so sebou aj sprej proti medveďom, no ten ani nestihol použiť. "Teraz ho dávajú dokopy v nemocnici, bol v poriadnom šoku," povedal.

Vytrhnutý kus stehna

Napadnutého lesníka previezli do nemocnice s poranením stehna, odkiaľ mu medveď vytrhol kus mäsa. Rovnako má zlomený prst, keď mu ho pri bránení sa nechtiac strčil do papule. „Ako som kľučkoval pomedzi stromy, po chvíli ma dobehol a ako som sa bránil rukami, tak mi dohrýzol ruky, do pleca, potom ma zvalil na zem a uhryzol v oblasti pása,“ priblížil napadnutý muž.

Podľa Marka ide už o druhý prípad, kedy medveď napadol jeho zamestnanca. „Ten prvý sa zaobišiel bez zranení, ten dnešný však nedopadol dobre,“ povedal.

Starosta: Obyvatelia majú strach

Podľa starostu obce Františka Matušíka ide o lokalitu, kde pravidelne chodia turisti na bicykloch a za prírodou. "Taxátori sa pohybovali v teréne rozdelení. Medveď sa nachádzal v redšom lese. Od taxátora, ktorý bol približne 20 metrov od neho, bol najskôr chrbtom. Medveď sa potom na neho otočil a zbadal lesného projektanta, ktorý začal cúvať, aby nenarušil jeho teritórium," opísal Matušík.

Medveď sa však podľa neho na muža rozbehol, začal ho hrýzť a škriabať, pohrýzol mu stehno, doškriabal brucho, muž mal tržné rany, utrpel i zlomeninu na ruke. Útok trval približne štyri minúty. Muž začal kričať, čo zalarmovalo jeho kolegov. Ako ležal na zemi, medveď sa vrátil, už však nezaútočil. Zavolal si záchranku, presunul sa dole k ceste, kde ho našli kolegovia, doplnil starosta. Na záchranku čakali priamo v obci. Lesný projektant mal pri sebe aj bezpečnostný sprej, podľa Matušíka ho však pri rýchlom útoku nedokázal použiť.

"Išlo o druhý útok medveďa za posledný rok v Domaniži a okolí. V poslednej dobe máme dosť stretnutí s medveďom, pred dvoma týždňami došlo k stretu medvedice a jedného z lesných zamestnancov v lokalite strelnice. Čoraz viac je to bližšie k obydliam, je ich podstatne viac, ako tomu bývalo v minulosti. Nejde o medveďov, ktorí by chodili do dediny do odpadových nádob, pohybujú sa na kraji lesa," zdôraznil Matušík s tým, že obyvatelia majú strach. Zásahový tím pre medveďa hnedého by mal podľa informácií starostu do obce prísť ešte v utorok.

Druhý útok v Strážovských vrchoch

Prvý prípad útoku na lesníka v Strážovských vrchoch sa stal ešte 3. marca tohto roku v doline Tiefengrund v Strážovských vrchoch pri Nitrianskom Pravne. K napadnutiu horára došlo počas výkonu jeho pracovnej činnosti. „Išiel kontrolovať oplôtok, keď ho medveď napadol. Spôsobil mu viaceré poranenia, mal doškriabanú tvár a ruky, natrhnuté ucho, zahryznuté do ramena a bol v šoku. K horárovi sa dostali kolegovia, ktorí privolali záchranku. Zraneného muža previezli do bojnickej nemocnice,“ uviedla hovorkyňa Lesov SR Marína Debnárová.

Celkovo sa od začiatku roka do dnešného dňa udialo osem útokov medveďa, aj s vážnejšími následkami. Ďalší, kedy mala medvedica pri Donovaloch v stredu 15, júna navečer napadnúť horského záchranára, ktorý sa počas služby vracal po turistickom chodníku z Novej hole, Štátna ochrana prírody označila ako hoax. Rovnako ako hoax označilo ministerstvo životného prostredia aj ďalší útok. Išlo o stret medveďa so ženou na bicykli, ktorá mala utrpieť zranenia ramena a pleca. Správu šíril aj poslanec parlamentu Filip Kuffa. Podľa envirorezortu k žiadnemu zraneniu nedošlo a nešlo ani o klasický útok medveďa.