Ako sa bude vyvíjať trh s pohnnými látkami? Ich ceny konečne klesajú: TAKTO to vidí analytik!

Od začiatku leta sa vo veľkom začalo so zľacňovaním pohonných hmôt, ktoré motoristi na Slovensku vo veľkom očakávali. Z priemerných 1,946 eura za liter benzínu či nafty na začiatku júla sme sa za tri týždne dostali na úroveň 1,833 eura za 95-oktánový benzín a 1,864 eura za liter nafty. Súčasné ceny pohonných hmôt sú podobné, ako koncom mája tohto roku.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Štatistický úrad

Aktuálne ceny benzínu sú na čerpacej stanici Slovnaft na úrovni 1,830 eura za liter benzínu a 1,869 eura za liter nafty. Naopak, na OMV a Shell stanici to je 1,839 za liter benzínu a 1,869 za liter nafty.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Topky.sk / Maarty

Čo na to hovorí analytik?

Podľa komoditného analytika Borisa Tomčiaka zo spoločnosti Finlord môžeme očakávať, že v najbližšom týždni ešte ceny pohonných hmôt klesnú. "A to o 2 až 3 centy za liter. Dôvodom je zníženie veľkoobchodných cien na celoeurópskom trhu. Európa postupne zvyšuje dovoz ropy a ropných produktov z iných oblastí. I export Ruska predovšetkým do Ázie je stále veľmi vysoký. A zároveň pomalšie rastie spotreba pohonných hmôt v celom svete. Trh sa tak prirodzene dostáva do rovnováhy," vysvetlil Tomčiak s tým, že prudký prepad cien nateraz analytici neočakávajú. A to z dôvodu, že napätie na trhu je realtívne vysoké. "Kvôli sankciám by v druhej polovici roka mal vývoz ropy z Ruska klesať. V najbližších mesiacoch tak očakávame stagnáciu cien ropy i pohonných hmôt približne na súčasnej úrovni," uzavrel Tomčiak.