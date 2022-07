Tragická dopravná nehoda neďaleko Nových Zámkov: O život 29-ročný motocyklista

Ako uviedlo, motocyklista si pravdepodobne nevšimol pred sebou brzdiace nákladné auto, ktoré malo zapnuté všetky štyri smerovky. Zozadu narazil do ľavej zadnej časti auta. Jeho telo náraz vymrštil do protismeru, kde narazilo do osobného auta Hyundai.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Facebook/Polícia SR - Nitriansky kraj

Motocyklista utrpel pri nehode smrteľné zranenia. Presná príčina, miera zavinenia a okolnosti tejto tragédie sú predmetom vyšetrovania, dodala polícia.