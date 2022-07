V Bratislave sa začal pochod Dúhový Pride: Dorazili viacerí politici! Na akciu dohliada polícia

Dorazila ministerka Kolíková

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

SNS vyjadruje podporu pochodu za rodinu

Slovenská národná strana (SNS) v tlačovej správe zasa vyzdvihuje druhé plánované sobotňajšie podujatie - pochod Hrdí na rodinu. Vníma ho ako dôležitý protipól k Prideu. "Keby sme uznali práva LGBTI komunite, na Slovensku by sa žilo lepšie každému," vyjadruje Bittó Cigániková v statuse svoje presvedčenie. Účasť na pochode avizovala na sociálnej sieti už v piatok.

Podľa SNS Pride zbytočne vyvoláva vášne a potláča konštruktívnu diskusiu o relevantných právach LGBTI. "Na Slovensku sú LGBTI ľudia úspešnými hercami, politikmi a realizujú sa v rôznych profesiách," dodávajú národniari. Zároveň dúfajú, že obe podujatia sa uskutočnia pokojným a dôstojným spôsobom.

Cigániková vyjadrila podporu LGBTI

Ľudia z LGBTI komunity spoločnosti nijako neškodia, práve naopak, sú to úplne normálni a prínosní ľudia, akých Slovensko potrebuje čoraz viac. Na sociálnej sieti to s pripomenutím osobnej účasti na sobotňajšom pochode Dúhový Pride uviedla poslankyňa Národnej rady SR za SaS Jana Bittó Cigániková. "Keby sme uznali práva LGBTI komunite, na Slovensku by sa žilo lepšie každému," vyjadruje Bittó Cigániková v statuse svoje presvedčenie.

Bratislavská mestská polícia avizovala zvýšený počet príslušníkov v uliciach, dodržiavanie verejného poriadku a bezpečnosti bude monitorovať aj prostredníctvom kamerového systému. Policajti upozorňujú, že vzhľadom na očakávaný veľký počet účastníkov môže dôjsť ku krátkodobému zastaveniu verejnej i osobnej dopravy v centre Bratislavy.

Prezidentka: Ste tu doma a problém nie je vo vás

Realita života gejov, lesieb alebo transrodových ľudí sa odlišuje od predstáv, z ktorých majú niektorí obavy. Prezidentka SR Zuzana Čaputová to uviedla na sociálnej sieti. Slovensko podľa nej potrebuje aj talent a hodnoty, ktoré tvoria členovia LGBTI komunity. "Ste tu doma a problém nie je s vami, ale s tými, ktorí si z vás robia terč na naplnenie svojich politických cieľov," adresovala ľuďom, ktorí k LGBTI patria. "Prajem si, aby sme si k sebe hľadali cestu, viedli dialóg bez invektív a našli spôsob, ako môžeme na Slovensku spolu žiť," uviedla prezidentka.

Zdroj: Topky/ Ján Zemiar

Spoločnosti, ktoré najlepšie pracujú so svojou rozmanitosťou, podľa Čaputovej najlepšie odolávajú krízam. Prezidentka odkázala tiež na svoju účasť na diskusii, kde sa stretla s jedným z najúspešnejších slovenských startupistov, učiteľkou a odborníčkou na vzdelávanie detí s najrôznejšími vzdelávacími potrebami a s medzinárodným párom, ktorý sa po 12 rokoch na Slovensku odsťahoval do zahraničia.

Zdroj: Topky/ Ján Zemiar

"Rozprávali sme sa o tom, aké je to byť lesbou či gejom na Slovensku. O šikane a pocitoch menejcennosti, s ktorými sa musia vyrovnať mladí ľudia, o strachu o svojho partnera alebo dieťa či o chýbajúcich verejne známych vzoroch. Aj pre mňa bolo poučné doplniť si obraz o tom, ako rozmýšľajú nad tým, prečo ostať alebo neostať na Slovensku," komentovala.