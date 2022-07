Prípad hasičov, ktorí zomreli pri ťažkej nehode, už rieši aj Žilinka: Dal preskúmať postup OČTK! Vyhradil si osobné informovanie

Okresnej prokuratúre Zvolen a Krajskej prokuratúre Banská Bystrica tiež nariadil "správovú povinnosť vo vzťahu ku Generálnej prokuratúre SR, ktorej prokurátor bude vo veci vykonávať dohľad nad činnosťou podriadených prokurátorov". Vyhradil si tiež pravidelné osobné informovanie o stave trestného konania. Prípad je vedený pre trestný čin usmrtenia.

Dvaja muži podľahli zraneniam

Nehoda sa stala v pondelok. Hasiči mali byť na cvičení. V čase osobného voľna sa štyria z nich rozhodli, že ho strávia aktívne – na bicykloch. Príjemný letný oddychový deň sa pre nich zmenil na horor po tom, ako sa neďaleko obce Sása, ležiacej v okrese Zvolen, zrazili s osobným autom Range Rover. Banskobystrická krajská polícia informovala, že podľa doterajších informácií zrejme 53-ročný vodič auta nevenoval plnú pozornosť riadeniu vozidla. Po prejdení pravotočivej zákrutyčelne narazil do dvoch protiidúcich cyklistov. Obaja muži vo veku 35 a 36 rokov zraneniam na mieste podľahli.

Na tragédiu veľmi emotívne zareagoval celý hasičský zbor. „Počas služby sa často stretávame so smrťou, podvedome myslíme na našich blízkych a vieme, že zachraňovaný sa možno už živý domov nevráti. Snažíme sa nebrať si to k srdcu, no denne súcitime s ľuďmi, ktorým pomáhame. Často nám zviera hrdlo, no i tak si nepripúšťame, že by to mohlo skončiť zle. Tragická udalosť však môže zasiahnuť aj nás, kdekoľvek a kedykoľvek. Tá dnešná zasiahla príbuzných našich zosnulých kolegov, ich priateľov a tisícky hasičov, ktorí prišli o dvoch tímových hráčov,“ napísali bezprostredne po nehode. V stredu zverejnili oznámanie, v ktorom informovali o mieste a čase pohrebu jedného z dvojice mŕtvych kolegov - Petra. "Miesto po Tebe zostane už navždy prázdne a naše srdcia zlomené. Odpočívaj v pokoji," napísali.