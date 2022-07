MIMORIADNE V Dolných Plachtinciach padol teplotný rekord: Namerali 40 stupňov Celzia

V prípade stredajšej najteplejšej lokality ide podľa meteorológov o neobvyklú lokalitu s celoslovenským denným maximom teploty vzduchu. "No vzhľadom na to, že najteplejší vzduch je viazaný na stredné Slovensko a okolie (respektíve širšia oblasť Západných Karpát), nižšie kotlinové polohy konkurujú krajnému juhu územia," konštatuje SHMÚ.

Dnes bude ešte teplejšie

Meteorológovia zároveň pripomínajú 15. výročie najhorúcejšieho dňa v histórii meraní na Slovensku, keďže 20. júla 2007 namerali napríklad v Hurbanove 40,3 stupňov Celzia, v Dudinciach 40,2 stupňa Celzia. "Vo štvrtok očakávame, že bude ešte teplejšie ako v stredu, približne o dva stupne Celzia," poznamenáva SHMÚ.

SHMÚ vydal výstrahy pred vysokými teplotami

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahy pred vysokými teplotami, miestami môže teplota dosiahnuť 39 stupňov Celzia. Najteplejšie bude vo štvrtok na väčšine západného Slovenska a v niektorých južných okresoch stredného Slovenska. S vysokými teplotami však treba počítať na celom území krajiny. Upozorňuje na to SHMÚ na svojom webe.

Výstraha tretieho stupňa bola vydaná pre Bratislavský, Banskobystrický, Trenčiansky, Nitriansky a Trnavský kraj. Teplota sa tam bude pohybovať v rozmedzí 38 až 39 stupňov Celzia. Pre východné Slovensko a niektoré okresy západného a stredného Slovenska platí výstraha druhého stupňa. Vzduch sa tam môže zohriať na 35 až 37 stupňov Celzia. V severnejších okresoch je vydaná výstraha prvého stupňa s tým, že teplota môže vystúpiť na 33 až 34 stupňov Celzia. Výstrahy platia od 13.00 h do 18.00 h. "Vysoká teplota predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov," pripomínajú meteorológovia.

Zdravotnícki záchranári pomáhali v stredu pri 108 kolapsoch z tepla

Zdravotnícki záchranári pomáhali v stredu (20. 7.) pri 108 kolapsoch z tepla. Najviac prípadov bolo v Banskobystrickom kraji, kde zaznamenali 19 prípadov, z toho išlo o 13 žien a šesť mužov. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR Alena Krčová. Nasledujú Žilinský kraj so 17 prípadmi, Trenčiansky kraj so 16, Prešovský a Bratislavský kraj, kde ich bolo zhodne po 13. Po desať prípadov hlásili zhodne v Trnavskom, Nitrianskom a Košickom kraji. Medzi ošetrenými bolo 36 mužov, 70 žien a dve deti. Z celkového počtu 108 ošetrených pacientov bolo 58 transportovaných do nemocnice.

"Najmladším ošetreným pacientom bolo 3-ročné dieťa v Žilinskom kraji," uviedla Krčová. Ako doplnila, najstaršou ošetrenou bola 94-ročná žena v Košickom kraji. Kolaps z tepla vzniká podľa Krčovej pri prehriatí organizmu a prejavuje sa zvýšenou telesnou teplotou, malátnosťou, bolesťami hlavy, závratmi. Môže sa pridať nevoľnosť až zvracanie, a tiež krátkodobá porucha vedomia. "Extrémne teploty predstavujú záťaž pre každý organizmus, aj pre mladého zdravého človeka. Najohrozenejšie skupiny sú deti, seniori, tehotné ženy a chronickí pacienti, najmä kardiaci a diabetici. Platí, že počas horúčav by sme sa mali vyhýbať nadmernej fyzickej aktivite a slnku, dodržiavať pitný režim a pri športe v exteriéri by sme nemali preceňovať sily a podceňovať počasie," upozorňuje Krčová.

K základnej prvej pomoci pri kolapse patrí podľa hovorkyne preniesť pacienta do chladnejšieho prostredia, aspoň do tieňa, a uložiť ho do ležiacej alebo pololežiacej polohy. "Pomáha ovlažovanie, prípadne ovievanie. Ľadová voda nie je vhodná, pacientovi podávame vlažnú vodu po malých dúškoch," priblížila. Ak sa stav nezlepšuje alebo pacient opakovane upadá do bezvedomia, odporúča kontaktovať linku 155.

Dnes ráno namerali meteorológovia v Senici 32 stupňov Celzia

Meteorológovia zaznamenali na Slovensku vo štvrtok ráno teplotu 32 stupňov Celzia. Krátko po 9.00 h ju namerali v Senici. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti s tým, že teplotu vzduchu na úrovni 30 stupňov Celzia a viac zaznamenali celkovo v troch lokalitách. Na viacerých meteorologických staniciach bolo vo štvrtok ráno podľa ústavu približne o dva stupne teplejšie ako v stredu (20. 7.) o takomto čase. "Zdá sa, že dnešné maximum sa nakoniec zastaví na hodnote približne 39,5 stupňa Celzia," predpovedá SHMÚ.

ŽSR už zaznamenali v aktuálnych horúčavách požiare i roztiahnutie koľajníc

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) zaznamenali v aktuálnych horúčavách už niekoľko požiarov v okolí tratí, ale aj roztiahnutie koľajníc. "Železničná infraštruktúra je vplyvom počasia značne namáhaná," uviedli zo ŽSR. Železnice v posledných dňoch zaznamenali v okolí železničných tratí niekoľko požiarov. "Príčiny sú rôzne, či už vznikli klasickou nepozornosťou, alebo aj činnosťou dráhových vozidiel. Ide najmä o požiare spôsobené pri brzdení vlakov," spresnili. V menšej miere evidujú aj takzvané "vybočenia". "To znamená, že vplyvom teplôt sa koľajnice roztiahnu a pnutie sa prejaví ich zvlnením," vysvetlili zo ŽSR.

V kritických miestach zavádzajú železnice takzvané teplotné prechodné obmedzenia traťovej rýchlosti. "V kritických denných dobách sa znižuje rýchlosť vlakov tak, aby bola zachovaná bezpečnosť," podotkli. ŽSR deklarujú, že jej zamestnanci v týchto dňoch venujú zvýšenú pozornosť všetkým okolnostiam, ktoré by mohli viesť k vzniku nehodových udalostí.

Banská Bystrica prijala viacero opatrení

Mesto Banská Bystrica prijalo v súvislosti s aktuálnou vlnou horúčav viacero opatrení. Verejnosť môže na schladenie využiť rozprašovacie brány na vodnú paru, samospráva vykoná aj kropenie miestnych ciest. Uviedla to hovorkyňa banskobystrického primátora Dominika Adamovičová.

Pripomenula, že obyvatelia sa môžu napiť v pitných fontánkach na Námestí SNP či vo vnútroblokoch Sásová-Rudlová a Fončorda. "Osviežiť sa je možné vo fontáne na Námestí SNP, v Národnej ulici, na Fortničke a aj v parku pred mestským úradom," spomenula. Dodala, že ľudia tiež majú možnosť využiť vodné hmly. Umiestnené sú na námestí a aj v parku pod Pamätníkom SNP.

Podľa hovorkyne počas horúčav pracovníci záhradníckych a rekreačných služieb polievajú kvetinové záhony, mobilnú zeleň či stromy. Pomáhajú im aj dobrovoľné hasičské zbory so svojou technikou. Na uliciach v meste osviežujú vzduch a znižujú prašnosť kropením miestnych ciest vozidlami.

V Dolných Plachtinciach vystúpila teplota nad 39 stupňov Celzia

V obci Dolné Plachtince v okrese Veľký Krtíš vystúpila teplota krátko po 13.40 h nad 39 stupňov Celzia. V najbližších dvoch až troch hodinách sa ešte môže trochu otepliť. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na sociálnej sieti.

Mimoriadne až extrémne teplo je vo štvrtok predovšetkým v južnej polovici západného a stredného Slovenska. Teplotu 38 až 39 stupňov Celzia nameral SHMÚ aj na niekoľkých ďalších staniciach. "Zaznamenávame množstvo rekordov, nakoľko budú významné, závisí od konkrétnych hodnôt maximálnej teploty vzduchu," podotkli.

V Dolných Plachtinciach namerali 40 stupňov Celzia

V obci Dolné Plachtince v okrese Veľký Krtíš vo štvrtok poobede namerali 40 stupňov Celzia. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na sociálnej sieti. "Teplota vzduchu na úrovni 40 stupňov Celzia alebo tesne pod touto hodnotou sa tam udržiava už takmer jednu hodinu," skonštatovali meteorológovia.

Teplotu 39 stupňov Celzia a viac namerali aj na staniciach Vígľaš-Pstruša (39,2 stupňa), Slovenská Ľupča (39,3 stupňa) a Žiar nad Hronom (39 stupňov Celzia).