Východná prepadákom roka? Ľudia nešetria kritikou: Vysoké vstupné, nudný program! Organizátor sa obhajuje

Folklórny festival Východná je najväčším folklórnym festivalom na Slovensku a zároveň aj najstarším. Koná sa vždy v prvý júlový víkend a organizátorom je Národné osvetové centrum. Ľudia však ostali zaskočení najmä, podľa nich, vysokým vstupným.

"V piatok večer sme si kúpili lístky so vstupom do areálu aj na večerný program. Jeden lístok 18 eur krát štyria dospelí a jeden lístok dcéra do 15 rokov takže sme zaplatili 87 eur. Povedali sme si, no čo už, dcéra ide vystupovať s FS Podpoľanec, tak sme zaplatili," napísala Ľubica, ktorá bola jednou z mnohých, ktorí ceny, či už vstupného alebo občestvenia, kritizujú.

"Aj tak sklamanie. Hlavne návštevnosť oproti iným rokom možno jedna štvrtina. Nikdy som neplatil vstup do areálu a terat každý deň 10 eur. Detva si aspoň drží, že jej to patrí a nie predať to Bratislavčanom a potom vyberajú vstup, keď chce ísť človek na pivo. Ale odrazilo sa to na účasti," napísal Michal.

Ľudové nie je lacné

Na sociálnej sieti sa na kritiku rozhodla zareagovať aj Katarína Babčáková, predsedníčka Programového výboru FFV."Rozhodla som sa napísať, aby som zastavila niektoré úmyselne šírené nepravdy. Národné osvetové centrum, predtým Osvetový ústav, je hlavným organizátorom festivalu už vyše 60 rokov. Obec Východná miestne slávnosti organizovala v prvých 3 rokoch, 1953-1956. V zmysle štatútu (pozri festivalvychodna.sk) je tento najstarší a najrozsiahlejší festival vrcholnou prehliadkou folklórneho hnutia, preto sme mali aj v tomto roku tú česť divákom predstaviť víťazov niekoľkých folklórnych súťaží, hodnotených odbornými porotami. Východná totiž reflektuje aj medzinárodné dokumenty Unesco zamerané na ochranu kultúrneho dedičstva," napísala Babčáková.

"Áno, vstupné zdraželo a neteší nás to, verte. Ale pre ozrejmenie, viete si predstaviť dopravu pre takmer 2000 účinkujúcich, keď jeden autobus z Košíc stojí 3x viac ako pred rokom? Každý z nás za nákup v potravinách denně platí 2x viac ako pred rokom, myslíte, že je to u inak v cenách stravovania pre účinkujúcich? Obávam sa tiež, že 10 eur za 7 škôl tanca, spevu, aktivity pre deti v Kosiariku, remeselné dielne, jarmok tradičných remesiel, prednášky o odeve, etnokino, 2-3 programy na Malej scéne, večernú zábavu pri kvalitnej ľudovej hudbe alebo world music koncert atď. sa mnohým zdá neprimerane veľa, ale už o pár dní zaplatia 30 eur za lístok na koncert komerčnej skupiny veľmi podpriemernej umeleckej hodnoty," obhajuje vyššie ceny.

"Ľudové nie je lacné, ani nižšie ako akýkoľvek umelecký druh. Práve naopak, ak to máte v srdci, patrične si to vážte a chráňte. My sa o to snažíme a budeme, akokoľvek bude niekomu prednejšia lacná klobása a pivo. To nášmu vzácnemu kultúrnemu dedičstvu nesvedčí a naši predkovia si to nezaslúžia. Vďaka všetkým autorom, účinkujúcim, organizačným pracovníkom. Robíte skvelú vec, a nedajte sa odradiť, história si bude pamätať, kto sa snažil prezentovať prejavy našej umeleckej kultúry súčasnej generácii dôstojne," dodala Babčáková.

Ceny obhajuje aj organizátor

Podľa organizátora, teda Národného osvetového centra zvýšenie ceny vstupného súviselo so zvýšenými nákladmi na prípravu 67. ročníka. Pre myliptov.sme.sk to vysvetlila Alexandra Žilavá, vedúca oddelenia komunikácie a edičnej činnosti Národného osvetového centra.