VIDEO Koryto rieky Bodva vyschlo na úseku 15 kilometrov: Extrémne sucho vyhnalo ryby do hlbších vôd

MOLDAVA NAD BODVOU – Koryto rieky Bodva v Moldave nad Bodvou vyschlo, väčšina živočíchov uhynula. Uviedol to predseda miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu (MO SRZ) Moldava nad Bodvou Gabriel Greizinger. Podľa neho došlo v uplynulých rokoch k podobnej situácii niekoľkokrát, bez vody však koryto nikdy nebolo tak dlho.

"Vysychá od vojenského opravárenského závodu medzi Moldavou nad Bodvou a Hatinami, tam sa stráca voda. Odtiaľ v úseku 15 kilometrov, až po Žarnov, vôbec nie je. Koryto je vyschnuté už asi mesiac. Za desať či 15 rokov je to tak štvrtýkrát. Stáva sa to, odkedy urobili vrty na studne na pitnú vodu," skonštatoval.

Galéria fotiek (3) Vyschnuté koryto rieky Bodva

Zdroj: FOTO TASR - František Iván

Bodvu pravidelne zarybňujú, podľa jeho slov tam prevažne žili pstruhy, ale aj mreny, jalce, šťuky a iné ryby. "Ryby vycítia, že hladina klesá, pstruhy sa vo veľkej časti presunuli k Medzevu do hlbšej vody, ale niečo zostalo v jamkách. S dobrovoľníkmi sa nám podarilo preniesť hlavne raky riečne. Ostatné všetko uhynulo. O zvyšky sa už postarali predátory," povedal Greizinger.

Nepochybuje o tom, že voda sa do koryta vráti. Podľa neho však návrat života do rieky bude trvať roky.uviedol s tým, že vzhľadom na klimatické zmeny sa to môže opakovať častejšie. Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) pripomenul, že aktuálne je nielen na Slovensku, ale v celej Európe hydrologické suché obdobie, s čím je spojený aj nižší stav vody v riekach aj vo vodných stavbách.

"Ani rieka Bodva nie je výnimkou. K takýmto situáciám v období dlhodobého sucha dochádza a vodný tok na niektorých miestach doslovne vyschne, no v podobe podzemnej vody vyviera o kus nižšie a odtiaľ ďalej opäť normálne tečie. Na ktorých konkrétnych miestach sa tento jav stal, nemáme zdokumentované," uviedol Tomáš Januš z referátu komunikácie a marketingu SVP. Podľa jeho slov sú rieky, ktoré sú počas sucha úplne prázdne. Tam, kde sú na vodných tokoch vybudované vodné stavby, je hladinu riek pod nimi možné regulovať.

"Bodva dotuje vodami krasové pramene pozdĺž svojho toku. Z uvedeného dôvodu sa stráca v podloží, až v niektorých úsekoch dokáže dôjsť k stavu, ktorý aktuálne pozorujeme - dokáže vyschnúť," vysvetlil. Za posledných 20 rokov evidovali takzvané suché roky, počas ktorých voda v koryte dosahovala absolútne minimálne prietoky, a to na úrovni 0,001 kubického metra za sekundu. Stalo sa tak počas niekoľkých dní v auguste 2007 a septembri 2012.