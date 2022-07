Analýza: Inflácia na Slovensku by sa už mohla priblížiť k svojmu vrcholu

BRATISLAVA - Inflácia na Slovensku by sa už mohla priblížiť k svojmu vrcholu, hoci jemne zrýchlenie počas najbližších mesiacov sa ešte úplne vylúčiť nedá. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank, v súvislosti s aktuálnym vývojom spotrebiteľských cien. Podľa Štatistického úradu (ŠÚ) SR inflácia v júni zrýchlila na 13,2 %, ide tak o najvyššiu hodnotu od júna 2000.

"Vrchol očakávame nateraz v júli. Následne by silný bázicky efekt z druhej polovice minulého roka mal predsa len štatisticky brzdiť ďalšie zrýchľovanie medziročnej inflácie. Zmierňovanie rastu cien však bude najskôr len veľmi pozvoľné, keď ceny budú stále nahor tlačiť vyššie ceny energií, potravín aj ich sekundárne efekty prelievajúce sa do dopytovej inflácie," priblížil ekonóm. Inflácia by tak podľa neho mala zotrvať na úrovni okolo 12 až 13 % až do konca tohto roka. "Na úrovni okolo 10 % by sa pritom rast cien mohol udržať aj v budúcom roku. Dotovať by ho mali naďalej najmä vysoké ceny potravín," avizoval Koršňák.

Kľúčovou položkou, ktorá určí úroveň inflácie v budúcom roku, budú ceny plynu. Ich trhová cena signalizuje prudký nárast cien pre domácnosti od januára budúceho roka. Plné premietnutie trhových cien by mohlo aj v budúcom roku zrýchliť infláciu k úrovniam okolo 13 až 14 %, a to aj v prípade, že tlak na ceny energií sa čiastočne uvoľní. "Predpokladáme však, že vláda sa bude, podobne ako pri cenách elektriny, snažiť prenos vyšších trhových cien plynu do ich cien pre domácnosti aspoň čiastočne tlmiť," dodal Koršňák. V posledných dňoch bolo možné na trhoch pozorovať výrazné poklesy cien neenergetických komodít, ako je železná ruda, meď, pšenica, a to najmä zo strachu z možného spomalenia globálnej ekonomiky či hroziacej recesie, priblížil analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák. Počas nej je totiž ekonomická aktivita tlmená a potreba týchto vstupov je tak nízka.

"Tento vývoj vysiela isté signály, že inflácia dosahuje v týchto mesiacoch svoj vrchol a v druhej polovici roka by mohla začať postupne klesať. Očakávame, že inflácia na Slovensku dosiahne v tomto roku v priemere 11,4 %," vyčíslil Horňák. Smerom nahor budú infláciu podľa Jany Glasovej, analytičky 365.bank, tlačiť hlavne vysoké ceny potravín, ropy a energií, ktoré prudko rastú ako dôsledok vojny na Ukrajine. "Vojna na Ukrajine prispieva k zdražovaniu potravín dvoma spôsobmi. Prvým z nich je spomínané zdražovanie energií a benzínu, čo sa následne premieta do cien všetkých ostatných tovarov a služieb. Druhým spôsobom je priame zvyšovanie cien obilnín, rastlinných olejov či kŕmnych zmesí, keďže Ukrajina aj Rusko sú ich dôležitými exportérmi," vysvetlila. Drahé energie aj potraviny sa následne premietajú aj do rýchlo rastúcich cien služieb v reštauráciách a kaviarňach, v ubytovaní, v oblasti cestovania a dovoleniek, ale tiež napríklad aj v službách osobnej starostlivosti doplnila Glasová.