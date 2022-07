Obrovský problém s dokladmi: Slováci, vlastnínte TENTO preukaz? Budete si ho musieť vymeniť, dôvod vás prekvapí

archívne video

Problém budú mať hlavne Slováci a cudzinci, ktorí síce majú nový občiansky preukaz s čipom, ale je vydaný skôr ako 20. júna minulého roku. Dôvodom je, že tieto občianske preukazy ešte disponujú čipom, ktorý mal certifikát vydaný na päť rokov a jeden mesiac. Aj keď sa s ním budú môcť Slováci prihlasovať na stránku Slovensko.sk, podpisovať sa nebudú vedieť. Práve tieto čipy a certifikáty k nim zabezpečujú elektronické podpisovanie s najvyššou mierou bezpečnosti, čo je kvalifikovaný elektronický podpis.

Pozornosť by tak mali zvýšiť najmä podnikatelia, ktorí používajú občiansky preukaz na komunikáciu so štátom, napríklad pri podávaní daňového priznania. Podľa portálu živé.sk je v hre niekoľko scenárov, ako sa štát k tomuto problému postaví. Jedným z variantov je aj hromadná výmena preukazov za nové. Podľa štátneho tajomníka ministerstva pre informatizáciu Jána Hargaša je pre štát najprijateľnejších riešením práve výmena preukazov. „Mali sme k tomu aj stretnutie s ministerstvom vnútra. Deklarovalo, že spustí aj informačnú kampaň k cieľovej skupine, ktorej sa exspirácia týka, aby si prišli do konca roka vymeniť občiansky preukaz. Takisto deklarovalo, že je kapacitne pripravené to pokryť,“ povedal pre portál. „Chcel by som odporučiť občanom, ktorí používajú elektronické služby štátu, a majú občianske preukazy vydané pred júnom 2021, aby si ich prioritne – pokiaľ možno ešte v lete a na jeseň – vymenili a nečakali na koniec roka, respektíve prvý mesiac budúceho roka,“ apeluje šéf IT sekcie na rezorte financií Vladimír Bednár.

Slovensko.digital má ďalší nápad

Na problém s občianskymi preukazmi poukázala aj mimovládna organizácia Slovensko.digital. Ako uviedli, podľa ich informácií sa problém týka viac ako 200-tisíc ľudí, ktorí aktívne využívajú služby eGovermentu. "Dotknutým ľuďom odporúčame, aby v dostatočnom predstihu požiadali o vydanie nového občianskeho preukazu, s ktorým dostanete aj príslušné nové certifikáty. Je pravdepodobné, že na konci roka vznikne kvôli tejto situácii ťažko zvládnuteľný dopyt. Na Slovensku sa totiž za pol roka vydá spolu asi 250-tisíc občianskych preukazov, pre riešenie tohto problému by bolo teda treba kapacitu zvýšiť zhruba na dvojnásobok," upozornila mimovládka. Ako dodali, chybou nie je koniec platnosti certifikátov, ale nedostatok jasnej verejnej komunikácie o tejto situácii a nepripravené riešenia, ako jej čeliť. Aj z toho dôvodu vyzývajú ministerstvo vnútra ako vydavateľa občianskych preukazov, aby s aktívnou komunikáciou začalo čím skôr.

Poukazujú pritom aj na možnosť, ako tento problém efektívne riešiť. "V zákone o eGovernmente je pritom už viac rokov zakotvený jednoduchší mechanizmus potvrdzovania podaní - autorizácia klikom, ktorý je použiteľný všade tam, kde v listinnej verzii podania stačí iba vlastnoručný podpis. Tento spôsob potvrdzovania podaní je jednoduchý, netreba k nemu inštalovať a ovládať žiadnu dodatočnú aplikáciu a je podobný ako pri iných službách cez internet, napr. pri nákupe tovaru cez web stránku obchodu," upozornili s tým, že pri tomto postupe musí byť občan taktiež prihlásený na web stránke úradu a keď vytvorí podanie, tak ho nakoniec pred odoslaním jednoducho potvrdí (autorizuje) kliknutím. "Vyzývame úrady, ktorých elektronické služby sú masovo používané - najmä Finančnú správu - aby túto funkciu implementovali a sprístupnili občanom, a taktiež vyzývame Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, aby autorizáciu klikom sprístupnili pre všetky typy podaní kde je aplikovateľná na Ústrednom portáli verejnej správy a svojich portáloch do konca roka 2022," uzavreli.

Ministerstvo: Masová kampaň začne čoskoro!

K celej veci sa vyjadrilo aj ministerstvo vnútra. Podľa hovorkyne Zuzany Eliášovej sa celá záležitosť týka len asi 30-tisíc ľudí, ktorí aj aktívne elektronické podpisovanie využívajú Ide tak o 8 percent z celkovo 480-tiscí držiteľov preukazu. "Približne 30 000 osôb sa tak dotkne potrebná výmena preukazu k 1.1. 2023 z dôvodu potreby elektronického podpisovania. Ostatní držitelia občianskych preukazov ich budú môcť využívať aj naďalej. Používatelia certifikátov k e-podpisu budú včas upozornení na potrebu výmeny občianskeho preukazu. Ministerstvo vnútra spúšťa v septembri pripravenú informačnú kampaň, cieľovou skupinou ktorej budú v prvom rade aktívni používatelia elektronických podpisov s certifikátmi na doklade vydanými do júna 2021. Rezort na to využije najmä elektronickú cestu informovania - prostredníctvom e-schránok," upozornila Eliášová.

Ako dodala, dôvody, prečo ministerstvo zatiaľ nepristúpilo k masívnejšiemu informovaniu, sú dva, pričom prvý je ekonomický pohľad. Ministerstvo vnútra v časoch globálnej čipovej krízy pristúpilo k rozhodnutiu nevydávať nové doklady v medziobdobí, počas ktorého je možné elektronicky podpisovať aj so starším typom dokladu. Naopak, druhým dôvodom je pretrvávajúci enormný záujem o vydávanie pasov ale aj občianskych preukazov ako cestovných dokladov po dlhom období pandémie. Z toho titulu sú preťažené oddelenia dokladov a rezort nechcel ešte viac vyťažiť pracoviská, keďže ľudia si začali doklady húfne v jednom čase vybavovať. Z daného dôvodu sa rozhodli pre informačnú kampaň na september.

"Certifikáty potrebné k elektronickému podpisovaniu dokumentov nie sú povinnou súčasťou občianskych preukazov. Občianske preukazy slúžia predovšetkým na preukazovanie totožnosti, štátneho občianstva SR a ďalších údajov na nich uvedených. O doklad nebude možné požiadať elektronickou cestou, keďže výmena OP z dôvodu neplatných certifikátov nie je uzákonená. Elektronicky možno požiadať o OP len pri zmene trvalého pobytu alebo pri skončení časovej platnosti OP, a to za predpokladu, že podoba tváre a podpis žiadateľa nie sú v informačných systémoch evidované dlhšie ako 5 rokov," uzavrela Eliášová.

A čo ďalší ľudia?

Aj keď sa problém týka prioritne podnikateľov, čo znamená pre tých ľudí, ktorí so štátom nekomunikujkú? Podľa hovorkyne polície Denis Bárdyovej sa pre nich prakticky nič nemení. "Pre občana, ktorý nevyužíva elektronický podpis sa nič nemení a nemusí žiadať o vydanie nového občianskeho preukazu. Súčasný občiansky preukaz zostáva v platnosti až do jeho exspirácie, ktorá je vyznačená priamo na občianskom preukaze," napísala pre Topky.sk.