Ďalšie naťahovačky: TOTO sa vraj premiér Heger dozvedel až z médií! Poslanec SaS to vidí inak

BRATISLAVA – List strany Sloboda a solidarita adresovaný premiérovi Eduardovi Hegerovi vyvolal dosť búrlivú diskusiu. Samotný premiér bol prekvapený, že mu Richard Sulík list neodovzdal osobne. Podľa neho to nebol štandardný postup a problém mal aj s tým, že sa o vypovedaní zmluvy dozvedel až z médií. Poslanec SaS Peter Cmorej s ním však nesúhlasil. Podľa informácií Topiek o tom mal premiér vedieť skôr, než to bolo v médiách.

Premiérovi podľa slov zo statusu vadí spôsob, akým mu list odovzdal, ale aj to, že sa o vypovedaní zmluvy dozvedel z médií. Podľa poslanca Cmoreja si však Heger počas Republikovej rady mal písať s viacerými členmi, ktorí boli na rade prítomní.

VIDEO Sulík nevidí na liste nič zlé: Ak je to problém, do budúcna sa tomu vyvarujem

Status vyvolal búrlivú diskusiu

„Tento postup považujem za neštandardný, rovnako ako bolo neštandardné, že som sa dozvedel až z médií, že strana SaS vypovedala koaličnú zmluvu,“ napísal premiér na Facebooku. Po jeho statusom sa strhla búrlivá diskusia. Vyjadrovali sa v nej nielen ľudia, ale aj politici za OĽaNO a SaS. Poslanci Matovičovho hnutia stáli za premiérom, poslanci SaS mali iný názor.

Patril medzi nich aj poslanec SaS Peter Cmorej, podľa ktorého boli veci inak. „Edo, to je trošku priehľadné aj pre jednoduchšieho voliča, či? A to ako si si s nami asi s desiatimi sms-koval počas našej Republikovej rady vieš tiež nejako zapojiť do rozprávky, ako sa všetko dozvedáš z médií?“ načrtol Cmorej.

Premiér mal o vypovedaní zmluvy vedieť

Oslovili sme preto poslanca Cmoreja, ako sa veci majú. „Áno, písal si s nami viacerými, ale obsah súkromnej komunikácie nebudeme zverejňovať,“ povedal pre Topky. Na otázky či sa SMS-ky týkali Republikovej rady a či bol premiér informovaný dopredu o rozhodnutí SaS tak, ako vyplynulo z komentára, sme odpoveď nedostali. „Viac to nekomunikujeme,“ uviedla SaS. Zdá sa, že sa viac dozvieme z ďalšieho statusu alebo komentára.

Podľa informácií Topiek premiér Heger vedel o tom, že SaS sa chystá vypovedať koaličnú zmluvu a v správach ich mal žiadať, aby tak nerobili.

S otázkami sme sa obrátili aj na Úrad vlády, ale do stanoveného deadlinu neodpovedali.

Nevhodný postup

Premiér včera status začal tým, že ho prekvapilo, že osobný list, ktorý obdržal od Sulík cez chatovaciu aplikáciu Signal, vzápätí šéf SaS zverejnil aj na sociálnej sieti. „Prekvapilo ma to o to viac, že sám Richard povedal, že mi stanovisko odovzdá osobne,“ uviedol včera na sociálnej sieti. Sulíkovci však na tlačovke o vypovedaní koaličnej zmluvy uviedli, že osobne dostane premiér požiadavky, tie nebudú ani verejné.

Sám Sulík dnes uviedol, že v liste ide len zhrnutie toho, čo sa stalo, nie ich podmienky. „Oficiálnym spôsobom som premiérovi oznámil, že odchádzame z koalície, lebo takto sa fungovať nedá, a načrtol som, ako vieme fungovať,“ povedal na utorkovej tlačovke Sulík. „List len opakuje našu pozíciu, nevidím na tom nič zlé,“ uviedol. „Ak je to problém, do budúcna sa tomu vyvarujem,“ povedal. SaS informovala, že ich odovzdá premiérovi až na rokovaniach. V liste zopakovali už známe fakty.

Zo štýlu informovania to podľa premiéra vyzerá, akoby Sulíkovi nešlo o hľadanie riešenia za spoločným stolom, ale skôr o snahu viesť predčasnú politickú kampaň. To však Sulík popiera a hovorí, že mu nejde o predčasné voľby. Vláda môže podľa neho aj po odchode SaS dovládnuť v menšine a možno aj vo väčšine. „Nemyslím si, že toto je vhodný postup, považujem ho za nekorektný voči partnerom a nezodpovedný aj voči občanom. Napriek tomu, ako predseda vlády a človek, ktorému záleží na prosperite a demokratickom vývoji Slovenska, budem pokračovať v snahách o vyriešenie tejto koaličnej krízy a pokračovaní štvorkoalície,“ dodal Heger.

SaS skončí mimo vlády

Pod statusom sa vyjadril aj minister obrany Jaroslav Naď. Richard Sulík podľa neho volá po dodržiavaní pravidiel, no opakovane sám porušuje koaličnú zmluvu. „Zďaleka nielen požiadavkou na výmenu nominanta inej strany vo vláde. Internú komunikáciu v rámci koalície zverejňuje na FB či priamo médiám. Jasné, že je to už prebiehajúca kampaň a nie snaha o pokračovanie tejto koalície. A jasné, že SaS skončí nielen teraz mimo vlády, ale po ďalších voľbách aj mimo parlamentu. Kto chce kam...,“ komentoval.

SaS však odmieta, že chcú povaliť vládu. Opakujú, že majú záujem fungovať v koalícii s novou koaličnou zmluvou. Ak by aj odišli, ich odchodom vláda nepadá. „Ešte stále je čas nanovo naštartovať našu spoluprácu na základe nových pravidiel,“ napísali liberáli v liste. „Vážený pán premiér, strana SaS je pripravená kedykoľvek rokovať o písomnom návrhu novej koaličnej zmluvy. Veríme, že tak ako pre SaS, aj pre Teba je pokračovanie tejto koalície maximálnou prioritou a spoločne nájdeme také riešenie, ktorého výsledkom bude pokračovanie plnenia Programového vyhlásenia vlády, na cele ktorej stojíš,“ uviedli.

Remišová apeluje na riešenie na rokovaniach, nie v médiách

Líderka strany Za ľudí a vicepremiérka Veronika Remišová apeluje, aby si SaS a OĽaNO osobné spory vyriešili na rokovaniach a nie v médiách. Od koaličných partnerov jej strana očakáva zodpovedné riešenia problémov ľudí, nie politikárčenie. A to najmä v situácii, keď treba riešiť dôsledky pandémie a vojny na Ukrajine.

„Predpokladala som, že strana SaS sa zameria na konkrétne požiadavky vecného alebo obsahového charakteru, ktoré sa budú týkať riešenia problémov ľudí. List SaS však obsahuje iba požiadavky na čisto osobnej rovine, tento spor si preto musia vyriešiť strany SaS a OĽANO na rokovaniach, nie v médiách a na sociálnych sieťach,“ skonštatovala Remišová.

Spor vyvrcholil vypovedaním koaličnej zmluvy

SaS minulý týždeň vypovedala koaličnú zmluvu, požaduje vypracovanie novej do konca augusta a odchod Matoviča z vlády. OĽaNO požiadavku odmieta. SaS avizovala, že pri nenaplnení jej podmienok podajú ministri zo strany demisiu. Matovič hovorí, že liberáli takto v septembri povalia vládu. Podľa SaS však ich demisia nebude znamenať pád vlády, predčasné voľby ani koniec koalície. Koaličnú zmluvu nechce meniť predseda Sme rodina Boris Kollár.

Šéf poslaneckého klubu hnutia Peter Pčolinský už skôr uviedol, že v prípade odchodu partnera z koalície by do menšinovej vlády nešli. Liberáli v pondelok (11. 7.) poslali aj list predsedovi vlády Hegerovi s vysvetlením svojho rozhodnutia. Svoje požiadavky chcú priniesť na rokovania o novej koaličnej dohode. Premiér deklaroval záujem udržať štvorkoalíciu, hoci kritizoval postup šéfa SaS Sulíka. Heger už dostal v súvislosti s vládnou krízou aj pozvanie od prezidentky Zuzany Čaputovej a chce sa s ňou stretnúť.