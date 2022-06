Starostka Starého Mesta ohlásila opätovnú kandidatúru

BRATISLAVA - Starostka bratislavského Starého Mesta Zuzana Aufrichtová bude v tohtoročných jesenných komunálnych voľbách obhajovať svoj post a opätovne kandidovať na šéfku tejto mestskej časti. Oznámila to v pondelok na brífingu. Aufrichtová je kandidátkou strán SaS, Občianska konzervatívna strana (OKS), NOVA, KDH, Za ľudí a Zmena zdola - Demokratická únia Slovenska.

"Rozhodla som sa pokračovať v tejto pozícii z dôvodu zachovania kontinuity. Z dôvodu rozbehnutých projektov, ktoré v Starom Meste boli realizované. Z dôvodu toho, že spolupráce, ktoré boli nadviazané pred štyrmi rokmi, sa ukázali ako prospešné a prinášajú výsledky," povedala Aufrichtová. Podotkla, že za sebou majú odpočet, ktorým vedia preukázať, že program predstavený pred štyrmi rokmi spolu s poslaneckým tímom je takmer na 100 percent naplnený. Deklaruje, že jednou zo základných priorít zostáva aj na nadchádzajúce volebné obdobie transparentnosť, hospodárnosť a dodržiavanie zákonov.

Opätovnú kandidatúru odôvodňuje aj viacerými úspešnými projektmi, napríklad rekonštrukciami základných a materských škôl a zvyšovaním ich kapacít, spustením prevádzky zariadenia opatrovateľskej služby Seniorcentra Staré Mesto či revitalizáciou viacerých verejných priestranstiev. V oblasti reagovania na klimatické zmeny je to napríklad projekt Môj strom, teda projekt náhradnej výsadby na súkromných pozemkoch. Vyzdvihla tiež inovatívny prístup ku kultúrnym podujatiam. Pripomenula tiež, že Staré Mesto získalo ocenenie ELoGE Slovensko 2020 – Zabezpečenie dobrej správy vecí verejných.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Topky/Maarty

Koalícia zložená zo šiestich strán zároveň stavia 25 kandidátov na poslancov miestneho zastupiteľstva. Staré Mesto je jedinou z bratislavských mestských častí, kde sa na spoločnom kandidátovi na starostu volebná koalícia zložená z mestskej strany Team Bratislava, mimoparlamentného PS a parlamentnej strany SaS nedohodla. Mestská strana Team Bratislava spolu s PS postavili vlastného kandidáta, a to staromestského miestneho a bratislavského mestského poslanca Mateja Vagača. Spojené samosprávne voľby do orgánov miest a obcí a orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 29. októbra. Kandidátne listiny sa môžu podávať do 30. augusta. Volebná kampaň sa už uskutočňuje a skončí sa 48 hodín predo dňom konania sa volieb.