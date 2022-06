Pozor, PODVOD: Humenčan chcel nakúpiť kryptomenu, prišiel o desaťtisíce eur! RADY ako nedopadnúť rovnako

BRATISLAVA – Kryptoaktíva sú populárne aj medzi Slovákmi. A to nielen medzi tými, čo sa rozhodli do nich investovať, ale tiež medzi tými, ktorí by chceli zarobiť na naivite iných. Podvodníci stále hľadajú nové spôsoby, ako by od ľudí vylákali peniaze alebo iný majetok. A s vývojom doby prichádzajú s praktikami, o ktorých sme ešte nepočuli alebo zatiaľ nie sú známe širokej verejnosti.

Prípad 57-ročného muža z Humenného, o ktorom tento mesiac informovali médiá, je toho príkladom. Neznámi páchatelia získali od muža podvodom 26 700 eur, ktoré chcel ich majiteľ využiť na nákup kryptomien. Podľa polície podvodníci vystupovali pod falošnou identitou a vydávali sa za zástupcov nemenovanej spoločnosti.

Práve aktuálne dni, keď hodnota najznámejšej kryptomeny bitcoin klesla, sa otvára priestor investorom. Pre mnohých ľudí môže byť lákavé ich práve teraz nakúpiť, aby neskôr zhodnotili svoje investície. Kryptomenová platforma WEXO však upozorňuje na praktiky podvodníkov a radí, na čo si dať pozor a to najmä vtedy, ak v tejto oblasti ešte nemáte skúsenosti.

Pokiaľ viete, čo chcete kúpiť, nepotrebujete podľa nich sprostredkovateľa ani poradcu. Inak povedané, ak máte jasnú predstavu o tom, ktorú kryptomenu si chcete kúpiť a v akej hodnote, nepotrebujete žiadnu osobu, ktorá vám bude poskytovať rady a zabezpečí tieto procesy. Zvládnuť by ste to mali pohodlne sami prostredníctvom kryptomenových platforiem. Nákup je podľa ich slov zväčša intuitívny. Platiť môžete svojou platobnou kartou a zakúpené kryptoaktíva uvidíte vo svojej elektronickej peňaženke danej platformy. Pri výbere platformy, cez ktorú sa rozhodnete nákup zrealizovať, buďte však opatrní.

„Je vhodné, aby to bola platforma s vyhľadateľným pozadím, taká, o ktorej si viete nájsť informácie nielen na internetovej stránke, ale napríklad aj v médiách. Vhodné je tiež prečítať si recenzie iných ľudí, ktorí s ňou už majú skúsenosť. Pozrieť si jej históriu na sociálnych sieťach a presvedčiť sa, že to nie je krátkodobý produkt, pri ktorom vás chcú oklamať,“ vysvetľuje Milan Božik, spoluzakladateľ spoločnosti CRYPTON DIGITAL, SE.

Na čo si dať pozor

Ak sa pri používaní podobných aplikácii necítite pohodlne a hľadáte niekoho, kto vám poradí, je správne osloviť skúseného sprostredkovateľa. „Pamätajte si, že taký poradca, marketér, sprostredkovateľ či ako ho pomenujeme, neoslovuje neznámych ľudí na sociálnych sieťach a podobne. Skutočný sprostredkovateľ a poradca pri výbere a nákupe kryptoaktív tak nepostupuje,” zdôraznil Božik.

Ak sa rozhodnete pre pomoc, ako prvé by ste si mali nájsť renomovanú spoločnosť, ktorá vám odporučí člena svojho tímu. Pokiaľ je to možné, navštívte pobočku danej spoločnosti osobne a presvedčte sa o ich skutočnej činnosti. „Pokiaľ vám niekto z vašich známych alebo kolegov odporučil sprostredkovateľa, presvedčte sa, že skutočne pracuje pre spoločnosť, za ktorej člena sa vydáva. Mal by disponovať nielen mailovou adresou danej spoločnosti, ale predovšetkým by mal mať zmluvu alebo iný riadny dokument, ktorý ho oprávňuje k tejto práci,“ radí spoločnosť. V žiadnom prípade však nedovoľte sprostredkovateľovi, aby vytváral váš účet, a ani mu ne-prezraďte svoje prihlasovacie údaje.

Nenechajte sa oklamať ani falošnými účtami známych obchodníkov alebo predstaviteľov kryptomenových spoločností, ktoré sa objavujú na sociálnych sieťach. Podľa možnosti si overte fakty v pobočke danej firmy alebo u jej oficiálneho zastúpenia.

Upozorňujú tiež, že okrem marketéra alebo sprostredkovateľa musí mať klient k dispozícii aj profesionálne oddelenie podpory, prípadne iné zložky serióznej spoločnosti a pred uzavretím obchodu musí mať klient k dispozícii riadne dokumenty stanovujúce podmienky. Nakúpené kryptomeny by mal klient vidieť vo vlastnej elektronickej peňaženke.

Podozrivé môže byť aj to, ak obchodník žiada platby v hotovosti alebo ak sa vyhýba osobnému stretnutiu. „Aj pri nákupe kryptomien s cieľom ich zhodnotenia je určite dobré myslieť na to, že nikto nezbohatol z večera do rána, najmä ak je ponuka podozrivo výhodná. Mnohé zo zaužívaných kryptopodvodov fungujú rovnako ako akékoľvek iné finančné podvody. Peniaze zadarmo neexistujú. A keďže trh s kryptomenami je volatilný, investujte iba toľko, koľko ste v prípade čierneho scenára ochotní stratiť, a svoje zdroje, bez rozdielu na to, či sú vo forme fiat alebo krypto, vždy zverte iba serióznym partnerom,“ dodali.