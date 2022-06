Predseda Košického samosprávneho kraja Trnka chce obhájiť post: Kandidovať bude za KDH a Alianciu

"Päť rokov prinášame výsledky a chceme v tom pokračovať, v tejto verejnej službe, aj naďalej," povedal Trnka. Poďakoval sa pritom za doterajšiu spoluprácu s predstaviteľmi miest a obcí a krajskými poslancami. Poukázal zároveň na výsledky za doterajšie funkčné obdobie.

"Tieto výsledky znamenajú osemnásobné zrýchlenie rekonštrukcie ciest, šesťnásobné zvýšenie investícií do cestovného ruchu, čo bolo nebývalé v histórii Košického kraja, ani štát toľko neinvestoval do tejto oblasti. Zvýšili sme investície do školstva, zrealizovali sme inovatívne projekty ako geotermálny vrt, pustili sme sa do rekonštrukcie Turzovských a Sobraneckých kúpeľov, a to všetko pri tom, ako sme dostali kraj z posledného miesta v rebríčku transparentnosti na druhé miesto," povedal Trnka. O prípadnej volebnej podpore ďalších strán a rozšírení koalície sa podľa neho ešte rokuje. Volebný program oznámi neskôr.

Trnku podporila strana Aliancia. Jej krajský líder a primátor Kráľovského Chlmca Pataky ocenil, že sa začali rozvíjať infraštruktúrne projekty aj v oblastiach, kde žijú ľudia s maďarskou národnosťou a ktoré boli podľa neho v minulosti dlhodobo zanedbávané. Podporu deklaroval aj krajský predseda KDH Nigut. "Jednoducho treba urobiť kompromis medzi možným a chceným a pokračovať v začatých programoch, ktoré už pán predseda predstavil. Sme veľmi radi, že sa naštartovali procesy, či už v školstve, investíciách v doprave, ale aj investíciách do ľudí a cestovného ruchu," povedal.