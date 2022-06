Minister práce Krajniak o zvyšovaní platov v štátnej službe: K dohode by mohlo prísť v lete!

BRATISLAVA - K dohode o zvýšení platov zamestnancov v štátnej a verejnej službe by mohlo prísť počas leta. Uviedol to po stredajšom rokovaní vlády minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) k začiatku rokovaní o platoch medzi odborármi a rezortom financií.

"Nie nezúčastním sa na stretnutí odborárov a ministerstva financií. Som o stretnutí informovaný. Viem o ňom, viem aké veci sa na ňom budú prerokovávať. Som rád, že sa tieto rokovania dnes začnú," priblížil.

Mám veľmi presné očakávania

Od rokovaní má Krajniak podľa svojich slov "veľmi presné očakávania". "Chceme urobiť veľkú dohodu so zástupcami zamestnávateľov, ktorí zastupujú ľudí pracujúcich v štátnej a verejnej službe. Túto dohodu chceme doplniť o zamestnancov zariadení sociálnych služieb, napríklad o zdravotné sestričky, ktoré pracujú v súkromných ambulanciách, hoci formálne nie sú štátnymi zamestnancami. Máme dohodnutú stratégiu aj máme nejaké mantinely, čo si vieme dovoliť pri zvyšovaní platov," povedal.

"Myslím si, že je veľký predpoklad, že v priebehu leta by mohlo dôjsť k serióznej dohode a nielen o zvyšovaní platov počas tohto roka. Chceli by sme to urobiť na dva roky tak, aby aj v budúcom roku mali garantované ďalšie zvýšenie platov," dodal Krajniak.

Okruh osôb, ktorým je možné poskytnúť pomoc 100 eur, sa rozšíri

Nariadením v stredu schváleným vládou sa navrhuje rozšíriť okruh osôb, ktorým je možné poskytnúť dotáciu na podporu humanitárnej pomoci jednorazovo v sume 100 eur. Dátum účinnosti návrhu nariadenia vlády sa navrhuje dňom vyhlásenia. Podľa ministerstva práce ide o fyzickú osobu, ktorá sa riadne stará o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení šiestich rokov jeho veku s trvalým pobytom na území SR najdlhšie do 18 rokov jeho veku a za ktorú bol štát platiteľom poistného na starobné poistenie, invalidné poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity podľa zákona o sociálnom poistení.

MPSVR podčiarklo, že jednorazový príspevok 100 eur dostanú osoby vyplatený na základe žiadosti o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci. Žiadať oň môžu v predĺženej lehote, a to až do 30. septembra 2022, aby tak o dotáciu mohli požiadať všetci, ktorí na ňu majú nárok. Inflačná dotácia sa podľa rezortu práce vypláca nasledujúci kalendárny mesiac po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola žiadosť o dotáciu podaná. To znamená, že napríklad v prípade podania žiadosti v júni sa inflačná dotácia vyplatí v mesiaci júl 2022, a to v termínoch výplaty iných sociálnych dávok či príspevkov.

"Cieľom návrhu je finančne prispieť na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu a podobne osobám, ktoré sa starajú o nezaopatrené dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vo veku šesť až 18 rokov a nemajú príjem zo zamestnania ani dôchodok, preto za nich štát uhrádza poistné na dôchodkové poistenie," zdôvodnil rezort práce. Nariadenie sa podľa MPSVR predkladá v súvislosti so zvýšenou mierou inflácie, ktorá bola spôsobená najmä v súvislosti s aktuálnou situáciou nadväzujúcou na ekonomické dôsledky pandémie ochorenia COVID-19 a zvyšujúce sa ceny energií.