AKTUÁLNE Poslanci prelomili veto prezidentky: Matovičov balík prešiel! Zrejme však skončí na Ústavnom súde

Galéria fotiek (3) Rozhoduje sa o vete prezidentky v prípade prorodinného balíka Matoviča.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel, TASR/Jaroslav Novák

BRATISLAVA - Poslanci dnes rozhodli o prelomení prezidentkinho veta v prípade prorodinného balíčka, s ktorým prišiel Igor Matovič (OĽaNO). Zuzana Čaputová ho vetovala v jednej z jeho dôležitých častí, ktoré majú platiť od nového roka ešte začiatkom júna. Dnes sa zákonodarcovia vyslovili, no len veľmi krehko. Čaputová už skôr avizovala, že ak bude veto prelomené, je odhodlaná tento zákon poslať Ústavnému súdu na preskúmanie. V prípade akéhokoľvek neprijateľného nálezu v tomto zákone, by sa musel aj tak vrátiť na prerokovanie alebo by bol úplne stiahnutý zo stola.