O post primátora Bojníc sa bude uchádzať Ladislav Smatana: Jeho prioritou je komunikácia

BOJNICE - O post primátora mesta Bojnice sa bude v jesenných voľbách uchádzať veterinárny lekár Ladislav Smatana. Do volieb pôjde ako nezávislý kandidát. Oznámil to v utorok na tlačovej konferencii v Bojniciach, na ktorej zároveň predstavil i svoj tím 11 kandidátov na poslancov mestského zastupiteľstva.

Uchádzať sa o post primátora sa Smatana podľa svojich slov rozhodol po dlhom zvažovaní. "Chcel by som zúročiť svoje mnohoročné a bohaté skúsenosti s vedením rôznych kolektívov od pracovných po spoločenské doma i v zahraničí," vyhlásil Smatana.

V meste podľa neho dochádza k zlyhávaniu verejných vecí, a to pre možnú pasivitu ľudí, mesta samotného a orgánov, ktoré za to zodpovedajú. Smatana však podľa svojich slov nechce kritizovať, ale niečo urobiť. "Najúžasnejšie genius loci má pre mňa moje rodné mesto Bojnice a my si ani neuvedomujeme, čo všetko tu máme, akými darmi oplývame a mali by sme byť za ne veľmi vďační. Termálnu liečivú vodu, zámok, zoologickú záhradu. Vnímam to však ako nevyužitý potenciál, ktorý by sa mal využiť v prospech obyvateľov mesta Bojnice," tvrdí.

Jeho prioritou je komunikácia

Za svoje priority, ako i priority tímu označil v prvom rade komunikáciu. "Pospájať jednotlivých veľkých hráčov, ktorí sú v meste, aby sme boli všetci na jednej lodi, komunikácia voči občanom. Potom si vyhrnúť rukávy a pracovať na všetkých veciach, ktoré sa tu nazbierali," ozrejmil Smatana s tým, že priority zahrnuli do Plánu Bojnice, ktorý by mali čoskoro predstaviť. Smatana je zatiaľ jediný, ktorý oficiálne potvrdil svoju kandidatúru na post primátora kúpeľného mesta. V tíme má odborníkov na cestovný ruch, financie i dopravu.