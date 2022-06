Desivé následky štvrtkových búrok: Zaplavený Dojč, odrezané obce na Kysuciach a 40-centimetrové krúpy na Morave!

BRATISLAVA – Čo sa sľubovalo, to sa naplnilo. Reč je o nebezpečných búrkach, ktoré sa prehnalo najmä severozápadom a severom krajiny. Meteorológovia preto vydali vyššie výstrahy druhého stupňa. Mnohé osady na Orave ostali odrezané od sveta, po uliciach na Záhorí sa valila voda, no najhoršie na tom opäť boli naši západní susedia.

Silné búrky, ktoré sa prehnali Slovenskom, ale aj Českom vo štvrtok popoludní, za sebou nechali značné škody. Nad územie Slovenska dorazili krátko po 17. hodine a ako prvé ich silu pocítili obce a mestá na severe Slovenska.

VIDEO Do hlavného mesta dorazili očakávané búrky: Priniesli so sebou prívalový dážď!

"Prvé nebezpečné búrky už podľa predpokladov vznikali nad oblasťou Rakúska a Česka. Tieto búrky sa generovali niekoľko hodín, no na obrátkach naberali až v týchto chvíľach. Ako sa predpovedá, tieto búrky, ktoré sa tvoria vďaka čiare konvergencie a plytkej tlakovej níži nad našou oblasťou, dorazia popoludní a večer nad naše územie. Nad naším územím by sa už mala tvoriť búrková línia, ktorá vykáže neskôr pravdepodobne aj búrkový systém," napísal portál Meteo Slovensko na sociálnej sieti vo štvrtok popoludní. Zo severu sa búrky postupne posúvali južne, až zasiahli takmer celé Slovensko. Najhoršie na tom bola Orava o okolie Senice.

Zaplavený Dojč a vytopené Kysuce

V obci Dojč pri Senici spadlo toľko zrážok, že sa voda s nánosmi bahna valila po ulici. To spôsobilo, že celá obec bola zaplavená a na pomoc museli prísť hasiči zo Senice. Tí čerpali vodu zo zaplavených pivníc, odstraňovali nánosy bahna na cestách a chodníkoch a pomáhali odstrániť apokalypsu, ktorú po sebe búrka zanechala.

O nič lepšie na tom nebola Orava. Tam boli viaceré osady pre prudký lejak odrezané od sveta. Obec Zákopčie na Kysuciach na tom skončila azda najhoršie. Dôvodom podľa portálu imeteo bolo, že nad Kysucami vznikla stacionárna búrka, ktorá sa hodnú chvíľu nepohla z miesta. Priniesla so sebou 50 až 100 milimetrov zrážok, čo spôsobilo, že voda sa valila z kopcov, veľká voda zaplavila obec a záhrady, pivnice a príchodu záchranárom bránili poškodené cesty.

🕝18:15 ‼️Veľký pozor aktuálne v okolí Trenčína, Nového Mesta nad Váhom a Myjavy, kam smerujú silné búrky, je tu možnosť... Posted by Severe Weather Slovakia o.z. on Thursday, June 16, 2022

Hasiči mali plné ruky práce

Celkovo osem výjazdov mali hasiči v súvislosti s počasím od štvrtkového (16. 6.) večera do piatkového rána v Prešovskom kraji. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove Miroslava Knišová.

Ako povedala, išlo prevažne o odstraňovanie popadaných stromov z cestných komunikácií, v jednom prípade ich pomoc bola potrebná pri odčerpávaní vody z cestnej komunikácie. "Celkom zasahovalo 23 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru s ôsmimi kusmi hasičskej techniky," uviedla Knišová. Hasiči z Levoče zasahovali trikrát, zo staníc v Starej Ľubovni a Ľubotíne dvakrát a po jednom výjazde mali hasiči z Kežmarku, Prešova a Medzilaboriec.

Obdobne mali plné ruky práce aj hasiči z trnavského kraja. Tí zasahovali v súvislosti s počasím za uplynulých 24 hodín celkovo 16-krát. Členovia dobrovoľných hasičských zborov miest a obcí Bíňovce, Dojč, Jablonica, Senica, Smolinské, Šajdíkove Humence, Trstín, Unín zasahovali po 1-krát a z obce Koválov po 3-krát.

"Išlo o odstraňovanie popadaných stromov a konárov z cestných komunikácií, ktoré ohrozovali plynulú a bezpečnú premávku, či odčerpávanie dažďovej vody z rodinného domu. V dvoch prípadoch zasahovali hasiči pri odčerpávaní vody z cestnej komunikácie, kde sa z koryta potoka vyliala voda. Celkom zasahovalo 16 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a 57 dobrovoľných hasičov z Trnavského kraja. Na odstraňovanie následkov poveternostnej situácie bolo nasadených spolu 20 kusov hasičskej techniky," uviedla hovorkyňa trnavských hasičov Lenka Košťálová.

Najviac zrážok za posledných 24 hodín spadlo v Kežmarku, a to vyše 41 milimetrov. V Čadci a okolí padlo vyše 36 milimetrov zrážok, v okolí Senice vyše 31 milimetrov. Relatívne veľký úhrn zrážok však padol takmer na celom severe a severozápade krajiny. Práve pre tieto regióny vydal SHMÚ vo štvrtok podvečer výstrahy druhého stupňa pred búrkami.

40 cm krúp na Morave

Mesto Olešnice na juhu Moravy zasiahla vo štvrtok večer silná búrka, v dôsledku ktorej zasypali mesto krúpy. Miestami ich bolo toľko, že niektoré ulice boli neprejazdné a v meste museli zasahovať hasiči. "Musím povedať, že to vyzeralo veľmi dramaticky, podobne ako pred 20 rokmi. Začalo pršať, padali krúpy, zotmelo sa. Vtedy (pred 20 rokmi) to trvalo asi 40 minút, dnes to mohlo byť tak päť až sedem," uviedol starosta mesta Olešnice Zdeněk Peša.

Novinky pripomínajú, že Peša hovoril o udalosti z pred 20 rokov, keď so sebou búrka priniesla prudké dažde a bleskové povodne, ktoré si vtedy vyžiadali aj dve obete na životoch. Starosta pre portál iDnes.cz ďalej uviedol, že voda, ktorá napršala behom niekoľkých minút, tiekla po uliciach ako rieka. Dažďová voda totiž nemohla stekať do odtokov, pretože tie zapchali krúpy. "Krúpy tam boli aj po troch hodinách, vo veľkých vrstvách. Hasiči ich odpratávajú z ulíc, kam ich naplavila voda," uviedol Peša.

Podľa hasičov pritom krúpy miestami tvorili až 40 centimetrov hrubú vrstvu. Úhrn zrážok podľa Štefana Handžáka z Českého hydrometeorologického úradu (ČHMÚ) dosiahol za hodinu 43 milimetrov. Problémy s počasím mali vo štvrtok aj v Zlínskom kraji, kde popoludní a podvečer silné búrky poškodili niekoľko striech a polámali konáre i celé stromy. Za tri hodiny zaevidovali hasiči v tomto kraji vyše 20 výjazdov, píšu Novinky.

Začiatkom týždňa sa na Morave vyskytlo tornádo o sile F1, ktoré kúsok od slovenských hraníc v meste Lanžhot napáchalo značné škody. Počas štvrtkovej búrky sa, našťastie, tornáda netvorili, ale ich zárodky sa predsa len objavili. Menšia tromba, teda počiatok víru, ktorý sa nedotkol zeme, sa obajavila v Lipove neďaleko Hodonína. Zaujímavé úkazy sa tvorili aj v okolí Dolních Bojanovíc tiež neďaleko Hodonína, kde vidieť, ako supercelárna búrka nad obcou rotovala.

Nevšedné búrkové štruktúry dnes pozorovali najmä v Česku pri silných búrkach. Na zábere nižšie je jedna z nich 👇 Foto: Lesní Plesnivec, Dolní Bojanovice Posted by Meteo Slovensko on Thursday, June 16, 2022

V Česku sa dnes pri silných búrkach predsalen zárodok tornáda ukázal 🌪️😬 Foto: Dušan Prachař, Lipov Posted by Meteo Slovensko on Thursday, June 16, 2022

O týždeň to bude presne rok, čo sa južnou Moravou prehnalo tornádo o sile F4. Extrémne zasiahnutých bolo 7 obcí Juhomoravského kraja, najviac postihnuté boli Moravská Nová Ves, Mikulčice, Hrušky a Lužice. V zasiahnutých obciach boli poničené stovky domov, verejných budov, stromov, vozidiel a infraštruktúra.