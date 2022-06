AKTUÁLNE Mikas informoval o výsledku vyšetrení na OPIČIE KIAHNE!

Žena s podozrením na opičie kiahne a pozitívnou cestovateľskou anamnézou bola hospitalizovaná v prešovskej nemocnici. Čakalo sa však na výsledky testov. Tie sú známe až dnes. Našťastie sa toto ochorenie nepotvrdilo. "Hoci klinický obraz alebo osobná anamnéza vo väčšine prípadov nenasvedčovali vysokej pravdepodobnosti potvrdenia diagnózy opičích kiahní, v záujme úplnej istoty sa osobám odobrali vzorky a boli vyšetrené," uviedol šéf Úradu verejného zdravotníctva Ján Mikas.

Naďalej tak platí, že na Slovensku aktuálne nemáme potvrdený výskyt opičích kiahní. "Vzhľadom na široké možnosti cestovania však nemôžeme vylúčiť, že časom budeme mať potvrdený prípad opičích kiahní aj v SR. Vtedy naši odborní pracovníci príjmu všetky potrebné opatrenia v zmysle už v máji vydaného usmernenia hlavného hygienika SR," dodal Mikas.

Úrad pripomenul, že k prenosu opičích kiahní z človeka na človeka dochádza priamym kontaktom s infekčnými léziami, teda vyrážkami, telesnými tekutinami alebo veľkými kvapôčkami priamo z tváre do tváre počas priameho a dlhodobého kontaktu, alebo nepriamo – napríklad kontaminovanou bielizňou alebo inými kontaminovanými povrchmi. Ľahko sa šíri pri úzkom fyzickom kontakte, pričom môže, no nemusí ísť o aktivity spojené so sexom. Opičie kiahne teda nie sú vyslovene sexuálne prenosným ochorením.

"Opičie kiahne sú stigmatizovaným ochorením, preto je dôležité o podozreniach či o potvrdených prípadoch informovať ohľaduplne. Prosíme preto každého, kto o jednotlivých prípadoch informuje, aby dbal na to, aby z rozsahu poskytovaných informácií nebolo možné osobu identifikovať a aby nezabudol na dôvernosť informácií o podrobnom zdravotnom stave pacienta," vyzvali ľudí.

Ak je osoba identifikovateľná a zároveň sa pri informovaní skresľujúco dáva dôraz na prenos ochorenia sexuálnym stykom, poškodzuje sa tým - častokrát už nezvratne - reputácia danej osoby.

"Navyše, necitlivé informovanie o konkrétnych prípadoch môže mať aj vážne celospoločenské následky. Hygienikom marí podmienky na epidemiologické vyšetrovanie, pretože ľudia budú mať obavy pravdivo informovať o svojich úzkych kontaktoch či podrobne opísať všetky okolnosti, pri ktorých mohlo dôjsť k nákaze. A to sa môže odraziť na prípadnom ďalšom šírení ochorenia," dodali.