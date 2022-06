O post primátora Košíc sa bude uchádzať aj Jozef Karabin

KOŠICE - O post primátora mesta Košice sa v jesenných komunálnych voľbách bude uchádzať aj starosta košickej mestskej časti (MČ) Pereš a mestský poslanec Jozef Karabin. Svoju kandidatúru ohlásil počas štvrtkového rokovania mestského zastupiteľstva (MsZ). Do volieb vstupuje ako nezávislý kandidát.

Hlavným dôvodom, prečo sa rozhodol uchádzať o funkciu primátora je, že podľa jeho slov súčasný primátor Jaroslav Polaček sklamal mnohých Košičanov. "Celé štyri roky jeho volebného obdobia poukazujem na jeho kauzy a verím, že dokážem robiť veci lepšie," uviedol. Doplnil, že kandidovať bude bez podpory politických strán.

Kandidatúru na primátorské kreslo dosiaľ ohlásili výkonný riaditeľ HC Košice Miloslav Klíma, ktorý chce kandidovať ako nezávislý, a za stranu Za ľudí mestský poslanec Milan Lesňák. Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 29. októbra. Kandidátne listiny sa môžu podávať do 30. augusta. Volebná kampaň už beží a skončí sa 48 hodín predo dňom konania volieb.