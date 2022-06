MIMORIADNY ONLINE Učitelia vyšli do ulíc: Protest za sľubované vyššie platy! V centre Bratislavy sú tisícky pedagógov

BRATISLAVA - Rozhodli sa vyjsť do ulíc a takým spôsobom protestovať za vyššie platy. Reč je o učiteľoch a pedagógoch, ktorí už majú pokrk sľubov politikov. Vláde preto predložili tri návrhy, ktorými by sa koalícia vyhla ostrému štrajku na začiatku nového školského roka. Ani jedna strana nehodlá ustúpiť. Mnohé školy sa preto protest rozhodli podporiť vlastným spôsobom - a to riaditeľskými voľnami či skrátením vyučovania!

14:10 Podporu protestujúcim učiteľom vyjadrila aj mimoparlamentná Aliancia. Požiadavky učiteľov považuje za opodstatnené, požaduje pre nich nielen viac financií, ale aj uznania. To, že vláda vyhnala učiteľov do ulíc, označuje za poníženie celej pedagogickej obce. "Ak nechceme, aby po lekároch a zdravotných sestrách sa nám rozutekali aj pedagógovia, štát im musí vytvoriť dôstojné pracovné podmienky a dôstojné finančné ohodnotenie," konštatuje Aliancia v reakcii, ktorú poskytla jej hovorkyňa Klára Magdeme.

14:00 Na proteste učiteľov vystúpil aj zástupca českomoravských školských odborov František Dobšík. Ten nazval nízke platy učiteľov na Slovensku hanbou. Následne porovnal slovenské tabuľkové platy s tými českými. Podľa jeho slov sa platy pedagógov v základných a stredných školách v Česku sa pohybujú až okolo 1700 eur. „Veľa z nás je nahnevaných, keď počuje tieto cifry,” komentoval jeho slová organizátor protestu.

13:50 Podľa predsedu školských odborárov Pavla Ondeka cieľom protestu je upozorniť vládu SR a poslancov Národnej rady SR, aby sa konečne začali školstvom zaoberať. "Každý jeden politik hovorí, že školstvo mu nie je ľahostajné, chcú mu pomôcť, ale doteraz sme to vôbec nepocítili," vyhlásil predseda školských odborárov. Ondek by bol rád, keby boli platy zamestnancov v školstve od júla o desať percent vyššie. Poznamenal, že politici majú ešte dosť času na to, aby o tom rozhodli. Všetko však podľa neho závisí od ministra financií. "Pokiaľ budeme teraz neúspešní, je možné, že štrajky budú aj v septembri. Máme pripravený scenár, s ktorým sme ešte nevyšli von," uviedol Ondek.

13:40 Organizátori protestu učiteľov čítajú programové vyhlásenie vlády. V ňom sa ministri a koalícia zaviazala, že školstvo je ich prioritou. Podľa ich slov pedagógov trojpercentné zvýšenie platov nezachráni pred infláciou. Učitelia pravidelne skandujú "Hanba, hanba!".

13:30 Protest oficiálne začal.

13:20 Na mieste už aktuálne sú tisícky učiteľov, zrejme aj okolo 10-tisíc nespokojných pedagógov. Organizátori posielajú ľudí aj na električkovú trať, ktorú následne museli odstaviť. Na námestí SNP sa plánujú zdržať hodinu a potom sa presunú pred parlament.

13:10 Na námestí SNP sa stretli tisícky nespokojných pedagógov, mnohí majú v rukách transparenty. Všetci si na seba dali niečo žlté, čo je znakom dnešného protestu.



13:00 Mimoparlamentné strany Hlas-SD, Progresívne Slovensko (PS) a SNS vyjadrili podporu učiteľom. Zhodujú sa, že si zaslúžia vyššie platy i lepšie podmienky. Podpredseda PS a poslanec Národnej rady SR Tomáš Valášek apeluje na ministrov financií a školstva, aby svoj spor urýchlene ukončili. "Toto si učitelia naozaj nezaslúžia. Všetky kapacity na tému vzdelávania na Slovensku jasne hovoria, že pokiaľ sa kvalita školstva nezvýši, čoskoro nebudeme konkurencieschopní," povedal Valášek. Problémy, ktorým pedagógovia v školstve čelia, by sa podľa PS nemali zužovať len na tému zvyšovania ich platov.

Situáciu v súvislosti s platmi v školstve kritizoval aj opozičný Hlas-SD. Poslanci zo strany, ktorí pôsobia aj v NR SR, preto pripravili návrh na desaťpercentné zvýšenie platov. Strana pritom poukázala aj na stav vládnej koalície. Aj SNS podporuje štrajk učiteľov. Vláda podľa nej ignoruje nielen učiteľov, ale i zdravotníkov, dôchodcov, rodiny a nerieši vlastne žiadne problémy.

Konflikt Matovič vs. Gröhling

Celé sa to má udiať už dnes krátko po 13. hodine. Oficiálne je protest zvolaný od 13:30 na Námestí SNP, pričom ho organizuje Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku. Následne sa majú protestujúci presunúť pred Národnú radu SR. Školskí odborári sú presvedčení, že všetci zamestnanci škôl si zaslúžia dôstojné ohodnotenie, žiadajú zvýšenie platov v školstve.

Kým minister školstva Branislav Gröhling (SaS) hovorí o čo najskoršom navýšení platov bez navyšovania daní, minister financií Igor Matovič (OĽaNO), tvrdí opak - že dane treba zvýšiť. Pred stredajšou vládou Gröhling povedal, že plne podporuje protest učiteľov a ich požiadavky, ktoré na ňom prednesú. "Oni bojujú za čo som ja dva roky bojoval u ministra financií," povedal šéf rezortu školstva.

Minister financií je podľa Gröhlinga jediný, ktorý môže rozhodnúť a upokojiť celú situáciu. K ostatným veciam sa chce vyjadriť po rokovaní vlády. Podotkol, že v utorok (14. 6.) mal rokovanie s predsedom vlády Eduardom Hegerom (OĽANO). Matovič dúfa, "že sa stane zázrak" a že aj členovia SaS, vrátane ministra školstva jeho návrh podporia. Rokovať o návrhu financmajstra majú ministri a členovia vlády aj dnes.

Na poriadok bude dohliadať polícia

Na plánované stredajšie (15. 6.) protestné zhromaždenie zamestnancov školstva v Bratislave s cieľom zlepšiť ich pracovné podmienky bude dohliadať tak ako pri podobných akciách aj Mestská polícia Bratislava. Potvrdil to vedúci oddelenia komunikácie Mestskej polície v Bratislave Peter Borko. Poukázal na to, že mestskí policajti budú celý sprievod viesť i uzatvárať.

Galéria fotiek (9) Zdroj: Polícia SR - Trenčiansky kraj

Mestská polícia bude spolupracovať s krajským Policajným zborom. Keďže sa podľa Borka očakáva veľké množstvo protestujúcich, v prípade potreby môžu byť povolané na pomoc aj hliadky z iných mestských častí. Bratislavská krajská polícia informovala, že pre protest sa v stredu obmedzí doprava v Starom Meste. Obmedzenia budú trvať od 14.30 h až do ukončenia zhromaždenia. Týkať sa budú ulíc Námestie SNP, Hodžovo námestie, Palisády, Štefánikova, Zámocká - pri hradnom múre a Mudroňova.

Pri usmerňovaní MHD sa Dopravný podnik Bratislava (DPB) bude riadiť pokynmi od štátnej, respektíve mestskej polície. "Dispečing dopravného podniku je pripravený na prípadný odklon alebo obmedzenie liniek, ktoré bude usmerňovať operatívne, pravdepodobne aj s využitím záložných vozidiel," uviedol hovorca DPB Martin Chlebovec. "Protestné zhromaždenie učiteľov bolo riadne ohlásené miestnemu úradu," potvrdil hovorca bratislavskej mestskej časti Staré Mesto Matej Števove.

Slovenská komora učiteľov (SKU), ale i Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ) podporujú požiadavky školských odborárov, ktorí okrem iného žiadajú navýšenie platov v školstve. Zároveň žiadajú predsedu vlády SR Eduarda Hegera (OĽANO), aby sa situáciou zaoberal a o situácii s nimi rokoval. "Zároveň vyzývame vládu SR a osobitne premiéra a ministra financií, aby si s nami sadli za jeden stôl a rokovali o napĺňaní programového vyhlásenia vlády v oblasti atraktivity učiteľského povolania a prioritizácii vzdelávania na Slovensku," vyplýva zo stanoviska SKU. Zároveň komora tvrdí, že je každým dňom viac a viac sklamaná z krokov vlády.

Riaditeľské voľná

Viaceré školy vyhlásili na stredu riaditeľské voľno, v prípade niektorých škôl v okolí Bratislavy sa vyučovanie má skrátiť, aby sa mohli zamestnanci škôl na protestnom zhromaždení zúčastniť. Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku na svojom webe informoval, že tí zamestnanci škôl, ktorí sa na proteste v hlavnom meste nemôžu zúčastniť osobne, si počas stredy môžu obliecť do práce niečo žlté. Prípadne si môžu pripnúť žltú stužku na znak solidarity s protestujúcimi.

ŠRVŠ tvrdí, že základné, stredné a vysoké školstvo sú dlhodobo podfinancované, platy zamestnancov v školstve nie sú motivujúce. "Ak by to bol finančný plán ako demotivovať učiteľov a odradiť ich od tohto poslania, nevyzeralo by to inak," povedal predseda ŠRVŠ Filip Šuran. Podľa ŠRVŠ by minister financií Igor Matovič (OĽANO) mal prestať zneužívať vzdelávanie na kladenie podmienok iným politickým stranám. Aj Nové školské odbory poukázali na to, že už nie je na čo čakať a svojich členov k účasti na stredajšom proteste vyzvali. "Aj sila tohto protestu môže rozhodnúť, či kompetentní vôbec začnú skutočne riešiť akútne otázky v rezorte školstva, respektíve budú zamestnanci musieť na ne upozorňovať hlasnejšie a častejšie," uvádzajú na svojom webe.