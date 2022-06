VIDEO Droba, Stančík a Žiak sa v taiwanskom parlamente pobili: Odborník ich pokarhal, takto sa správajú puberťáci!

archívne video

Pôvodne sa na ceste malo zúčastniť až 10 členov slovenskej delegácie, no po pozitívnom teste na covid sa mohlo zúčastniť len niekoľko z nich. Na poslednú chvíľu tak museli odvolať svoju účasť podpredseda Národnej rady SR Milan Laurenčík a poslanec Peter Osuský (obaja SaS).

Precvičovanie si legislatívneho procesu, pózovanie pre fotografov a ... päste

Celé to začalo nevinne. Slovenská delegácia svoju návštevu v zákonodarnom zbore maximálne využila. Skúšali si zdvíhanie značiek súhlasu a nesúhlasu počas hlasovania, pózovali pri fotkách na pódiu a diskutovali s taiwanskými poslancami. V jednom momente však prišlo k zlomu a župan Droba vytiahol na poslanca Žiaka päste, pričom poslanec Stančík Drobu odťahoval od Žiaka preč.

"Zákonodarcovia sa s delegáciou radi podelili o detaily taiwanského zákonodarného zboru, dokonca sa podelili o spomienky na bitky medzi členmi vládnucej a opozičnej strany. Je jasné, že to bude jeden nezabudnuteľný výlet pre návštevníkov aj ich hostiteľov," píše v popise návštevy slovenskej delegácie televízia Formosa.

Stančík návštevu Taiwanu však hodnotí pozitívne. "Taiwanci nás prekvapili nielen vrelým prijatím a príkladnou pohostinnosťou. Napriek zdaniu formálnosti sme komunikovali veľmi otvorene a priateľsky a s taiwanskými poslancami sme nadviazali výborné vzťahy. Taiwan je vyspelá demokracia a krajina s neskutočným technologickým pokrokom, od ktorej sa máme čo inšpirovať. Verím, že táto návšteva prehĺbila naše vzťahy a bude prínosná pre obe krajiny," myslí si Stančík.

Rozčarované reakcie a nie príliš vhodná pripomienka smutných parlamentných dejín Taiwanu

Video zo zinscenovanej bitky sa okamžite objavilo na internete a reakcie domácich na seba nenechali dlho čakať. Niektorí obyvatelia Taiwanu sa dokonca voči konaniu našej delegácie ohradili. "To je hanba! Už celý svet o nás vie, že nestojíme za nič!"; "Ak by delegácia Slovenska prišla namiesto Taiwanu do USA, tiež by skúšali "preukazovať priateľstvo“ tak, ako voliči Trumpa, keď si vykladali nohy na kancelársky stôl hovorkyne Nancy Pelosi?" písalo sa v komentároch pod videom.

Na vyhrotené spory v pléne sú už zvyknutí, neustále pripomienky však bolia

Bitky v taiwanskom parlamente nie sú ničím výnimočným, niektorí ich berú dokonca už aj ako taký "folklór". Tak to zrejme vnímali aj účastníci našej delegácie, ktorí sa rozhodli podobnú bitku zinscenovať. Avšak tento zaužívaný stereotyp zrejme nie je niečo, čo by v Taiwane ocenili ako vhodnú pripomienku, a to ešte počas diplomatickej návštevy delegácie.

"Je šialené, že toto je podľa medzinárodných štandardov celkom dobre riadená krajina," povedal jeden z diskutujúcich na margo jednej z archívnych bitiek z taiwanského parlamentu. Iní si zas zaspomínali na školské časy.

Politológ má viac otázok ako odpovedí

Zinscenovanú bitku sme museli predostrieť aj politológovi. Radoslav Štefančík má po týchto záberoch však viac otázok, ako odpovedí. "V prvom rade by ma zaujímalo, čo títo ľudia robili na Taiwane? Aký prínos pre Slovenskú republiku má ich cesta do Ázie? Príde mi to totiž ako pridrahá poslanecká turistika hradená z peňazí daňových poplatníkov. Potom sa fakt nečudujme, že tu nie sú peniaze na platy učiteľov či zdravotníckych pracovníkov, keď tu verejní činitelia púšťajú peniaze hore komínom," myslí si Štefančík.

Toto nebol humor, boli ako takí pubertiaci

Priamo sa dotkol aj scény v pléne, kde sa poslanci doslova ťahali za goliere. "Ak majú záujem robiť humor, nech sa prihlásia za stand-up komikov a nech to robia za vlastné. Toto mi humorné neprišlo, správali sa ako pubertiaci, navyše posilňujúci negatívne stereotypy o konkrétnej krajine. Teraz si predstavme, že sem prídu na oplátku taiwanskí politici a začnú verejne kradnúť, aby tak pripomenuli jednu z charakteristických čŕt slovenskej politickej kultúry. Tiež by nám to neprišlo smiešne, hoci ázijskí poslanci by sa možno na tom dobra zabavili," pripomína druhú stranu mince Štefančík.

"Bolo to hlavne trápne divadlo, na ktorom sa miestni obyvatelia príliš nezabávali," povedal Štefančík s tým, že ho to, bohužiaľ, neprekvapilo. "Slovenská politika je plná prízemnosti, vulgárnosti a infantilného správania. Toto je len jeden z prejavov súčasnej politickej kultúry. Zo žiadneho sedliaka ešte oblek, košeľa s kravatou intelektuála neurobili," uzavrel.