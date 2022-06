Matovič kritizuje Gröhlinga pre platy učiteľov: Nemá byť ministrom liehu, hazardu a extrémne bohatých firiem

BRATISLAVA - Minister financií Igor Matovič (OĽANO) verí, že učitelia pri proteste vyvinú tlak na ministra školstva Branislava Gröhlinga (SaS) a ten prestane blokovať zvýšenie niektorých daní, z ktorých zisk by sa mohol využiť na lepšie platy v školstve. Gröhling namieta navrhované opatrenia v Matovičovom protiinflačnom balíku.

Trvá na tom, že najprv treba riešiť platy učiteľov, až potom napríklad krúžkovné. Cesta na zvýšenie platov v školstve podľa Matoviča vedie cez zvýšenie niektorých daní, ako je daň z liehu, hazardu či z mimoriadneho zdanenia najbohatších firiem. Tvrdí, že ponúkol svoju účasť aj na avizovanom proteste učiteľov, no organizátori by uvítali neúčasť politikov. Matovič podľa vlastných slov potrebuje pomoc od učiteľov, aby Gröhlingovi vysvetlili, že má byť ministrom školstva a nie "ministrom liehu, hazardu a extrémne bohatých firiem". Práve pre tieto oblasti sa Gröhling podľa Matoviča "hádže o zem" a blokuje koaličné rokovanie.

Minister práce Krajniak: Sme pripravení odštartovať rokovania o platoch aj pred termínom súčasnej kolektívnej zmluvy

Myslí si, že poslanci Národnej rady (NR) SR by mali prelomiť veto prezidentky SR Zuzany Čaputovej pri protiinflačnom balíku, ktorý obsahuje okrem iného aj príspevky na krúžky. Nevidí problém v tom, aby o legislatívnej zmene a jej prijímaní rozhodol následne Ústavný súd SR. Naopak, strana SaS a Gröhling vidia cestu práve v neprelomení veta. Poslanci majú podľa Gröhlinga príležitosť ušetriť stovky miliónov eur. "Prezidentka veľmi správne pomenovala výhrady k voľnočasovým poukazom, pretože keď nemáme zabezpečený hlavný čas detí, nemôžeme riešiť krúžkovné, navyše bez akýchkoľvek pripomienok a medzirezortného pripomienkového konania," podotkol.

Poznamenal, že napríklad poukazy majú stáť 400 miliónov eur za rok, pričom desaťpercentné zvýšenie platov učiteľov stojí ročne 180 miliónov eur. Pripomenul, že školy bojujú so zvyšovaním cien energií, rekonštrukciami i nárastom počtu žiakov od septembra. "O všetky tieto financie sme ministerstvo financií žiadali. Na toto všetko, ako aj na platy nepedagogických pracovníkov v školstve by bolo vhodné využiť tieto financie. Pretože dôležitý je základ," podčiarkol minister školstva. Pri navrhnutom krúžkovnom vidí aj ďalšie problémy, ako sú kontrola či register a ďalšie.

Matovič verí, že parlament pri rodinnom balíčku prelomí veto prezidentky

Minister financií Igor Matovič (OĽANO) verí, že sa Národnej rade (NR) SR podarí prelomiť veto prezidentky Zuzany Čaputovej a parlament rodinný balíček opätovne schváli. Matovič si myslí, že aj keď by prezidentka posunula tento zákon na Ústavný súd SR, bude nakoniec platiť.

"Urobím všetko pre to, aby sme nakoniec pomoc rodinám doručili, napriek vagónom hrachu, ktorý nám hádžu pod nohy. Nepripúšťam si, že veto neprelomíme," povedal po pondelkovej tlačovej konferencii Matovič. Na prelomenie veta bude koalícia bez hlasov strany SaS potrebovať aj pomoc nezávislých či opozičných poslancov.

Minister financií sa nebráni diskusiám o vhodnosti využívania skráteného legislatívneho konania, ktoré bolo jedným z dôvodov vrátenia balíčka do parlamentu, no poukázal aj na schválenie iných právnych predpisov, ktoré tiež neplatili okamžite. Jedným z nich je podľa neho napríklad aj podnikateľské kilečko z dielne ministerstva hospodárstva. "Myslím si, že by sme teraz nemali hodiť rodiny cez palubu," povedal Matovič.

Najlepším riešením je podľa ministra prelomiť veto prezidentky Zuzany Čaputovej a počkať si na rozhodnutie Ústavného súdu. "My sa Ústavného súdu vôbec nebojíme, lebo podľa toho, ako doteraz Ústavný súd rozhodoval, tak by rodiny mal podržať," dodal Matovič.