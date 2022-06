Navrhované referendové otázky sa nezdajú neústavné, tvrdí právnik Kamil Baraník

Baraník si myslí, že prvá otázka "Súhlasíte s tým, že vláda SR má bezodkladne podať demisiu?" je zavádzajúca. "Pri petícii a následnom referende by zrejme občania očakávali, že pristupujú k akémusi priamemu hlasovaniu o 'dôvere' a s tým spojenej prípadnej zmene vlády, ak by jej v referende vyslovili 'nedôveru'. To však vonkoncom nemusí byť pravda," tvrdí právnik. V prípade, že by bola táto otázka úspešná, čiže platná, nemuselo by to znamenať zmenu aktuálnej vlády, respektíve by to prinieslo nanajvýš jej preskupenie.

"Súčasne, aj ak by sme napokon pripustili scenár, podľa ktorého by vláda naplnila požiadavku platného referenda s takto formulovanou otázkou a podala by demisiu, a tú by aj prezidentka prijala, bola by prezidentka podľa Ústavy SR povinná poveriť (tú istú) vládu vykonávaním jej funkcií (v plnom rozsahu) až do vymenovania novej vlády," vysvetľuje Baraník. Dodal, že následne by sa rozbehli rokovania o zostavení novej vlády. Tieto procesy týkajúce sa vlády však nijakým spôsobom nezasahujú do zloženia parlamentu. To by zostalo rovnaké, upozorňuje právnik.

Smer-SD spustil petičnú akciu k referendu

Druhá otázka sa týka zmeny ústavy: "Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady (NR) SR je možné uskutočniť referendom alebo uznesením NRSR?" Ak by bola úspešná, výsledok by mal podľa Baraníka silu ústavného zákona. "Návrh, podľa ktorého by sa mohla Národná rada SR uznesením sama rozpustiť, je scestný. Slovensko by sa ním zaradilo k svetovým unikátom."

Z takejto konštrukcie by podľa právnika vyplývalo, že ak by bolo na rokovaní prítomných 76 poslancov, potom by postačovalo 39 hlasov za rozpustenie NRSR. "Každú schôdzu parlamentu by tým ohrozovala možnosť jej definitívneho rozpustenia," poznamenal Baraník. Druhá otázka však nijako neupresňuje, o aké uznesenie NRSR by išlo. V prípade, že by uznesenie vyžadovalo napríklad tri pätiny, čiže ústavnú väčšinu hlasov poslancov, bola by takáto otázka aj s ohľadom na stabilitu ústavného systému v poriadku, povedal. Smer-SD v piatok (10. 6.) spustil petičnú akciu k referendu, ktoré chce spojiť s jesennými voľbami 29. októbra. Referendum má mať dve otázky, prvá časť referenda sa má týkať demisie vlády a druhá zmeny ústavy.