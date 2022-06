Počasie sa zbláznilo: Najskôr horúčavy, a teraz? Búrky, lejaky a mimoriadne chladno! Výstrahy platia aj vo štvrtok

BRATISLAVA - Už niekoľký deň po sebe, najmä na západnom Slovensku intenzívne prší, čo niektorých teší, iných nie. Okrem toho príjemné letné teploty vystriedalo chladné počasie. Najintenzívnejšie búrky a dažde však boli v stredu a priniesli so sebou viaceré problémy. Podľa meteorológov má byť podobné počasie aj vo štvrtok.

Archívne VIDEO Západným Slovenskom sa prehnala silná búrka: Výrazná blesková aktivita a lejaky! Takto to vyzeralo v okolí Šamorína

Lejaky, búrky, supercely a potopy. Tak by sa dalo popísať počasie, ktoré bolo na Slovensku počas stredy. Začalo to ešte v noci z utorka na stredu, kedy sa silné lejaky prehnali západným Slovenskom a priniesli obrovské úhrny zrážok. Následne sa búrky presunuli ďalej smerom na východ Slovenska. Najhoršie však na tom boli v okolí Nitry, kde vydali meteorológovia výstrahy druhého stupňa pred povodňami. A tie, ako sa ukázalo, boli oprávnené.

🕝15:05 🌩️Búrka, ktorá prešla Nitrou, resp. jej okolím aktuálne smeruje na Topoľčany. 🌩️ Oveľa silnejšia búrka aktuálne... Posted by Severe Weather Slovakia o.z. on Wednesday, June 8, 2022

"Búrka pomerne rýchlo narástla a prešla východnými časťami mesta, kde narobila viaceré problémy. Po búrke je viacero ciest vo východnej časti mesta pod vodou. Voda zaplavila aj nájazdy na rýchlostnú cestu R1," informovalo imeteo. Sociálnymi sieťami sa následne šírili videá, ktoré ukazovali spúšť v Nitre po silnej búrke.

Ak ste z okolia Nitry dávajte pozor! Takto vyzerá vyjazd z Nitry do Janikoviec 😞 Zdroj: Dopravný servis-Nitra a okolie 🚨 Autor: Jozef Látečka (Domi) Posted by Severe Weather Slovakia o.z. on Wednesday, June 8, 2022

Vysoké úhrny zrážok

Počas stredy padli vysoké úhrny zrážok. Lejaky na niektorých miestach priniesli so sebou aj 50 milimetrov zrážok. Napríklad, za 24 hodín najviac napršalo v Nitre, a to vyše 42 mm zrážok. Nad 30 mm zrážok napršalo aj v Gbelcoch, Považskej Bystrici, Novej Bystrici či Skalitom. Nezaostávala ani Bratislava, kde spadlo takmer 29 milimetrov zrážok za 24 hodín. "Doposiaľ (8.6. k 17:00) sme zaznamenali vysoké krátkodobé úhrny najmä v povodiach dolného Váhu, Nitry, Žitavy a dolného Hrona so zaznamenaným maximom 33,4 mm v Gbelciach. Za posledných 24 hodín sme zaznamenali zrážky rôznej intenzity takmer na celom území s výnimkou východného Slovenska," informoval SHMÚ na sociálnej sieti.

Pri búrkach očakávame prívalové zrážky Vplyvom zvlneného studeného frontu dochádza k tvorbe búrkovej činnosti, lokálne... Posted by Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) on Wednesday, June 8, 2022

Vysoké úhrny zrážok boli aj na severe Slovenska - a to od 20 milimetrov v Oravskom Podzámku až po takmer 30 milimetrov v Novej Bystrici. Naviac zrážok za uplynulých 24 hodín však spadlo v Gbeloch, a to vyše 33 milimetrov zrážok.

Búrky, ktoré sa prehnali západným Slovenskom, však boli mimoriadne fotogenické. Najviac však zaujala fotografia supercelárnej búrky pri Želiezovciach, ktorá svojou povahou doslova vyráža dych.

Zdroj: FB / SHMÚ, Lucia Červenková
Zdroj: FB / SHMŮ, Katarína Bibová

Búrky budú aj počas štvrtka

Vo štvrtok sa môžu vyskytnúť na celom území Slovenska búrky. V tejto súvislosti vydal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) výstrahu prvého stupňa. Informuje o tom na svojej webovej stránke. Výstraha platí od stredy (8. 6.) v čase od 13.00 h do piatkovej (10. 6.) polnoci. Búrky môžu byť sprevádzané prudkým lejakom, krúpami a nárazmi vetra od 65 do 85 kilometrov za hodinu. "Intenzita sprievodných javov je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu," priblížili meteorológovia.

Zdroj: SHMÚ

Ďalej uviedli, že pri spomínaných búrkach je možný prechodný vzostup vodných hladín na malých tokoch a výskyt povodňových úkazov mimo tokov (stekanie vody zo svahov, bahnotok, zatápanie pivníc, podchodov, podjazdov). SHMÚ vydal tiež výstrahu pred prívalovými povodňami v okrese Dunajská Streda. Výstraha je na druhom stupni.

Okrem toho však bude vo štvrtok veľmi chladno. Podľa SHMÚ vystúpi denná teplota nanajvýš na 22 stupňov na západe, no mimoriadne teplo bude na východe, kde teplota vystúpi aj na 28 stupňov Celzia. Zmeniť by sa to malo už v piatok, pričom cez víkend sa Slováci môžu opäť tešiť na horúce letné dni.

Výjazdy hasičov

K výstrahám, ktoré vydali meteorológovia, sa vyjadrili aj hasiči. Podľa ich slov intenzívny dážď a vydané výstrahy môžu predpovedať mnohonásobný nárast výjazdov hasičov. "Hasiči evidujú prípady, kedy v súvislosti so silným prívalovým dažďom stúpla ich výjazdová činnosť o viac ako 300 percent. V hlavnom meste môžu spôsobiť intenzívne dažde zaplavenie podjazdov a podchodov a spôsobiť tak dopravné komplikácie. V okrese Dunajská Streda je okrem dopravných komplikácií možné očakávať aj zvýšenie hladiny malých vodných tokov a hroziace prívalové povodne," uviedla hovorkyňa hasičov Katarína Križanová. Ako dodala, HaZZ preto odporúča občanom, aby sa vyhli parkovaniu vozidiel na miestach, kde hrozí ich zaplavenie a aby v postihnutých okresoch nevyužívali vodné toky na rekreačné plavby.

Zdroj: FB / HaZZ

