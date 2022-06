Ministri na vláde predložia viaceré návrhy: Niektoré zvýšia poplatky, iné reagujú na kyberšikanu či grooming

Poplatky za uloženie výkopovej zeminy a kameniva na skládku sa v budúcom roku majú zvýšiť z ôsmich na desať eur za tonu, v roku 2024 na 15 eur za tonu. Zvýšenie z 25 na 30 eur za tonu v roku 2023 a 35 eur za tonu v roku 2024 sa má týkať uloženia stavebného odpadu na skládku. "Cieľom návrhu nariadenia vlády je upraviť poplatky za uloženie stavebných a demolačných odpadov na skládky odpadov tak, aby úprava poplatkov znevýhodňovala uloženie odpadov na skládky pred ich recykláciou," ozrejmil envirorezort.

Úprava poplatkov súvisí s hlavným cieľom reformy nakladania so stavebným odpadom a odpadom z demolácií, ktorou sa má zvýšiť potenciál obehového hospodárstva v oblasti stavebného odpadu a sektora stavebníctva, čo má viesť k vyššej miere recyklácie a predchádzaniu vzniku stavebného odpadu. Nariadenie má nadobudnúť účinnosť 1. júla tohto roka.

Starostlivosť o mokrade do roku 2024 by mala stáť vyše 20 miliónov eur

Starostlivosť o mokrade v rokoch 2022 až 2024 by mala stáť vyše 20 miliónov eur. Akčný plán pre mokrade na najbližšie dva roky z dielne Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR, schválila v stredu vláda. Obsahuje štyri strategické zámery, 18 cieľov a 63 opatrení. Program starostlivosti o mokrade Slovenska je základným strategickým dokumentom na plnenie záväzkov vyplývajúcich z Ramsarského dohovoru, ku ktorému Slovenská republika pristúpila v roku 1990. "Akčný plán pre mokrade na roky 2022 – 2024 je zameraný na štyri strategické zámery: riešiť príčiny úbytku a degradácie mokradí, zabezpečiť efektívnu ochranu a manažment sústavy ramsarských lokalít, ako aj múdre/udržateľné využívanie všetkých mokradí a podporovať uplatňovanie a realizáciu opatrení," uvádza envirorezort v materiáli.

Ministerstvo životného prostredia prostredníctvom projektov plánuje zvýšiť kapacitu orgánov a organizácií ochrany prírody. Zabezpečovať majú úlohy súvisiace s implementáciou Ramsarského dohovoru a starostlivosť o mokrade. Navrhuje tiež zvýšiť počet vyškolených pracovníkov profesionálnej stráže prírody a zvýšiť kontrolu v mokradiach. Jednou z úloh je zlepšenie podmienok pre prežívanie a prirodzené rozmnožovanie pôvodných druhov rýb vo voľných vodách. Podporiť by sa mali aj umelé odchovy a vysadzovanie pôvodných druhov rýb.

Mali by sa vytvárať a posilniť generačné stáda a na pôvodné lokality by sa mali repatriovať najmä ohrozené druhy. Do strategických dokumentov na rozvoj turizmu by mali byť zapracované opatrenia pre mäkké formy cestovného ruchu v oblastiach bohatých na mokrade. "Ďalšími záväzkami je zabezpečenie udržateľného využívania a starostlivosť o ostatné mokrade, ochrana mokradí prostredníctvom chránených území, podpora výchovy, vzdelávania, výskumu a manažmentu mokradí a medzinárodná spolupráca," poukázalo MŽP. Slovensko prihlásilo v rámci ramsarských lokalít 14 mokradí: Alúvium Rudavy, Domica, Dunajské luhy, jaskyne Demänovskej doliny, Latorica, mokrade Oravskej kotliny, mokrade Turca, Moravské luhy, Parížske močiare, Poiplie, rieka Orava a jej prítoky, Senné rybníky, Šúr a Tisa.

Akčný plán reaguje na intenzívnejšiu prítomnosť detí v online priestore

Akčný plán k Národnej koncepcii ochrany detí v digitálnom priestore na roky 2022 až 2023 z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, ktorý v stredu schválila vláda, reaguje na čoraz intenzívnejšiu prítomnosť detí v online priestore, podmienenú aj pandémiou ochorenia COVID-19, v dôsledku ktorej deti trávili oveľa viac času pred obrazovkami počítačov a displejmi smartfónov. "Z dostupných výskumov takisto vieme, že okrem rizika spôsobeného samotným objemom času stráveného v digitálnom priestore je čoraz väčším rizikom aj obsah a konanie s týmto priestorom spojené. Ide napríklad o nebezpečné konanie typu kyberšikanovanie či grooming, ale aj šírenie nevhodného obsahu, online materiály obsahujúce sexuálne zneužívanie detí či fake news," uviedol rezort práce v predkladacej správe v vládnemu materiálu.

Predkladaný materiál obsahuje úlohy zamerané na prevenciu, intervenciu, ale aj následnú starostlivosť o obete aj páchateľov trestnej činnosti v tejto oblasti. Okrem toho obsahuje horizontálne úlohy súvisiace s koordináciou relevantných subjektov v oblasti ochrany detí v digitálnom priestore. Okrem ústredných orgánov štátnej správy, ktorých činnosť je zameraná na túto oblasť, budú do implementácie akčného plánu zapojené aj mimovládne organizácie a vedecko-výskumné inštitúcie. Koordinačným útvarom pre oblasť ochrany detí v digitálnom priestore je Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch. Akčný plán k Národnej koncepcii ochrany detí v digitálnom priestore na roky 2022 až 2023 sa zameriava na niektoré kľúčové témy. Jednou z nich je ochrana súkromia a údajov detí. Zvyšovanie povedomia v tejto oblasti pre cieľovú skupinu detí bude vykonávané v spolupráci s Úradom na ochranu osobných údajov SR.

Medzi významné aktivity patrí podpora projektov zameraných na mediálnu výchovu, mediálnu gramotnosť a rozvoj kritického myslenia, aktualizácia vzdelávacích dokumentov o témy súvisiace s ochranou detí v digitálnom priestore či napríklad príprava multidisciplinárnych osvetových materiálov o bezpečnom správaní v online priestore.