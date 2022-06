Prezidentka s rozhodnutím o Matovičovom balíčku stále váha: Radili jej sociálni partneri aj samosprávy

Sociálni partneri namietali najmä legislatívny proces a obídenie sociálneho dialógu. Výhrady majú aj voči cieľovým skupinám pomoci. Balíček podľa odborárov nepomáha tým, ktorí sú najzasiahnutejší infláciou."Zrazu sa z nejakej protiinflačnej pomoci stala prorodinná reforma alebo balíček prorodinných opatrení," podotkla Monika Uhlerová z Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR. Valéria Pokorná z Jednoty dôchodcov Slovenska poukázala na to, že protiinflačný balíček je veľmi nepriaznivý voči seniorom.

Rastislav Machunka z Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR skonštatoval, že požiadali prezidentku, aby zvážila podanie na Ústavný súd SR, ak takýto zákon opätovne prejde v parlamente. Podľa neho by mal súd posúdiť zneužitie legislatívneho procesu a skráteného legislatívneho konania. Zamestnávateľov vyrušujú aj rozpočtové dosahy balíčka. Nepovažujú ho za protiinflačný.

Dodatočne môžme niektoré skupiny zdaniť

V súvislosti s návrhom na zdanenie mimoriadnych príjmov z ruskej ropy prezident Asociácie priemyselných zväzov a dopravy (APZD) Alexej Beljajev uviedol, že čakajú na návrh, ako by to malo vyzerať."Je možné dodatočne zdaniť niektoré skupiny, samozrejme, je to veľmi citlivé z pohľadu konkurencieschopnosti," dodal.

Samosprávy upozornili aj na možné dosahy straty miliónov eur zo svojich rozpočtov v dôsledku protiinflačného balíčka."Väčšina regiónov hovorí o tom, aby nebola táto norma podpísaná a vrátená parlamentu ako celok a zároveň aj požiadaný Ústavný súd, aby rozhodol, či proces, ktorý viedol k jeho prijatiu, bol ústavne konformný," priblížil predseda SK8 a Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič.

V dôsledku balíčka môžu skrachovať športové kluby

Prezident Únie miest Slovenska (ÚMS) a primátor Trenčína Richard Rybníček je presvedčený, že v dôsledku tohto balíčka budú napríklad krachovať vrcholové športové kluby. Prezidentka podľa jeho slov povedala, že o tom, ako naloží s týmto zákonom, sa rozhodne na základe faktov. "Nebude to emocionálne rozhodnutie, bude to rozhodnutie na základe debát s tými, s ktorými sa vláda SR pred svojím rozhodnutím nerozprávala a ich odignorovala," dodal.

Prorodinné organizácie ju žiadajú, aby bola prorodinnou prezidentkou

Asociácia za život a rodinu na svojej webovej stránke uviedla, že prorodinné organizácie v pondelok nedostali od hlavy štátu prísľub podpisu zákona. Požiadali ju, aby bola "prorodinnou prezidentkou" a aby zákon podpísala. Zdôraznili, že chudobní ľudia si krúžky často nemôžu dovoliť, že daňovo-odvodové zaťaženie rodín s deťmi je najvyššie spomedzi krajín V4, ale napríklad aj to, že rast úrokových sadzieb bude znamenať problém pre rodiny s hypotékami.

Parlament schválil protiinflačnú pomoc z dielne ministerstva financií 24. mája. Opatrenia v rámci návrhu zákona o financovaní voľného času dieťaťa zahŕňajú 60 eur mesačne na voľnočasové aktivity detí, zvýšenie sumy daňového bonusu a prídavku na dieťa. Zákon podporilo 83 zo 131 prítomných poslancov. Aktuálne čaká na odobrenie prezidentkou SR, ktorá ho však môže aj vetovať.

Spolu, DS, Šanca a ODS vyzvali prezidentku, aby nepodpísala protiinflačný balík

Koalícia mimoparlamentných strán Spolu - občianska demokracia, Demokratická strana (DS), Šanca a ODS – Občianski demokrati Slovenska vyzýva prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby nepodpísala tzv. protiinflačný balík. Pripája sa k výhradám samosprávnych združení. Strany žiadajú, aby hlava štátu vrátila parlamentu tie časti zákonov, ktoré neprinášajú adresnú pomoc a ktoré obišli riadny legislatívny proces.

"Plne podporujeme potrebu urýchlenej pomoci tým rodinám, ktoré sú ohrozené chudobou aj v dôsledku zrýchľujúcej sa inflácie. Matovičov návrh však zabúda na viaceré dotknuté skupiny občanov, neprešiel riadnym legislatívnym procesom a nereaguje na odborné protiargumenty," uviedli strany v spoločnom stanovisku, ktoré zaslali z tlačového oddelenia strany Spolu.

Balík podľa strán občanom nepomôže. "Sumu, ktorú občanom ponúka, im zároveň berie znížením kvality a dostupnosti služieb poskytovaných samosprávami," vysvetlili s tým, že za posledné roky sa na samosprávu presunulo množstvo nových povinností bez finančného krytia. Strany pripomenuli, že samosprávy na vlastné náklady aktívne v prvej línii chránili obyvateľov pri pandémii a tiež že ako prvé reagovali na potreby utečeneckej krízy po začiatku ruskej agresie na Ukrajine. "Mnohé náklady na tieto činnosti štát doteraz samosprávam neuhradil," dodali. Ohrozenie finančnej stability samospráv podľa nich ohrozí kvalitu a bezpečnosť života obyvateľov na Slovensku, keďže finančné výpadky budú musieť riešiť zvyšovaním miestnych daní a poplatkov.