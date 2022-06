Kandidátom Hlasu-SD na predsedu Košického samosprávneho kraja je Róbert Suja

Suja sa stal známym vlani v pozícii dočasného generálneho riaditeľa Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI), po odvolaní z funkcie sa venoval poradenskej činnosti. V májovej parlamentnej voľbe neúspešne kandidoval na post predsedu Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR. "Mojím heslom je Iný kraj a chcem ponúknuť naozaj iný kraj – iný, ako sme ho vnímali doteraz. Snažím sa pristupovať k veciam veľmi racionálne a pragmaticky. Súčasný rozpočet kraja je historicky nastavený na udržiavanie, tak jedna zo zásadných vecí je, že chcem zvýšiť financovanie, či už z eurofondov alebo hľadať iné zdroje," povedal.

Galéria fotiek (6) Róbert Suja

Zdroj: FOTO TASR – Milan Kapusta

Okrem zlepšenia financovania spomenul ako prioritu budovanie rodinného zázemia, poukázal pritom na negatívne zmeny v oblasti rodinného a komunitného života. "Chcem vrátiť kraju identitu východniara, aby bola spájaná s tradičnými hodnotami a bola vnímaná multigeneračne," konštatoval. V ďalších mesiacoch chce Suja predstaviť silný rozvojový program pre kraj, kampaň bude robiť v regiónoch s priamou komunikáciou s ľuďmi. Ako uviedol, nie je členom strany Hlas-SD. Pellegrini označil Suju za človeka so skúsenosťami zo zahraničia a odborných pozícií, ktorý ponúkne kraju nový impulz a víziu ďalšieho rozvoja. „Samozrejme, budeme sa uchádzať o podporu pre kandidáta, uvidíme, či to bude podpora otvorená alebo skrytá, ale Hlas nemá problém zúčastniť sa na týchto voľbách aj samostatne," povedal.

Hlas-SD zrejme podporí jedného z kandidátov na primátora Košíc

Strana Hlas-SD zrejme nepostaví do volieb primátora Košíc vlastného kandidáta a podporí niekoho z tých, ktorí sa do volebného súboja zapoja. Naznačil to vo štvrtok v Košiciach predseda strany Peter Pellegrini. "My už niečo tušíme, my už vieme, ku komu sa asi prikloníme, ale pokiaľ to nie je oficiálne rozhodnuté, tak to ešte oficiálne ani nepotvrdím a nepoviem ani meno," povedal Pellegrini.

Konštatoval, že strana sa intenzívne zapojí aj do primátorských volieb, pričom kritizoval súčasného primátora Jaroslava Polačeka. "Pravdepodobne budeme vyberať z kandidátov, ktorí postupne začínajú avizovať, že by chceli kandidovať, a jedného z nich výrazne podporíme, a pevne verím, že podporíme takého, ktorý sa reálne aj primátorom stane," konštatoval šéf strany. Kandidatúru na primátorské kreslo dosiaľ ohlásili výkonný riaditeľ HC Košice Miloslav Klíma, ktorý chce kandidovať ako nezávislý, a za stranu Za ľudí mestský poslanec Milan Lesňák.