Krajiny sužujú nepriaznivé počasie a obrovské krúpy: Slováci, POZOR! Intenzívne búrky dorazia čoskoro aj k nám

BRATISLAVA - Po chladnejšom víkende začal týždeň miernym oteplením. To však nebude trvať dlho. Už čoskoro by mali na naše územie doraziť silnejšie búrky. Tie cez víkend sužovali Rumunsko, ešte predtým sa silné búrky s krúpami prehnali aj Maďarskom a Chorvátskom.

Už zajtra večer čakajú Slovensko intenzívne búrky. Ako informoval portál imeteo.sk, dnes sa počasie síce zlepší, no príjmené počasie nevydrží veľmi dlho. "Už zajtra nás čaká ďalšie, výrazné zhoršenie počasia," uviedol portál.

Zajtra nás čakajú silné búrky

Minulý víkend bolo na našom území oblačné a miestami aj upršané počasie. "Teploty, ktoré sa pohybovali prevažne pod hranicou +20 °C boli o 5 až 10 °C nižšie ako je na súčasnú ročnú dobu bežné," píše imeteo.sk. Dnes a zajtra ešte teploty vplyvom vyššieho tlaku vzduchu vystúpia oveľa vyššie, ako cez víkend, no zajtra k večeru sa všetko zmení. Búrky by mali zasiahnuť väčšinu územia Slovenska.

Galéria fotiek (5) Zdroj: SITA/Lino Mirgeler/dpa via AP

Počasie sa zhorší v priebehu zajtrajšieho večera. Cez naše územie by totiž mal pomerne rýchlo začať postupovať studený front, ktorý prinesie búrky aj dážď. "V priebehu zajtrajšieho dňa začne cez našu oblasť pomerne rýchlo postupovať studený front. Na ňom by sa počas popoludnia a večera mali začať nad južným Českom a nad Rakúskom formovať búrky," informuje portál. Na naše územie by mohli búrky doraziť okolo desiatej večer. Počítať treba aj so silnejším vetrom, výraznejším, no krátkodobým lejakom a vysokou bleskovou aktivitou.

Silné búrky zasiahli aj okolité krajiny

Silné búrky sa prehnali cez víkend aj cez Rumunsko. Sprevádzané boli silným vetrom, ktorý v nárazoch dosahoval až 122 km/h. Búrky sa opäť nevyhli ani Chorvátsku. Mesto Kaštela zažíva aktuálne silné povodne.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Facebook/Prometne zgode i nezgode

Extrémne silné prehánky a búrky s krúpami sa prehnali minulý týždeň cez Nemecko, Česko, Maďarsko a Chorvátsko. Krúpy boli veľké ako tenisové loptičky. V Nemecku sa vyskytlo aj tornádo a silná víchrica. Nepriaznivé počasie malo dokonca za následok najmenej jednu obeť a desiatky zranených. Úrady takisto hlásia škody v hodnote miliónov eur.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Facebook/Severe Weather Alert - România

Silné búrky sa potom presunuli nad Česko, kde so sebou priniesli aj extrémne silný vietor. V Maďarsku sa vyskytlo niekoľko superciel s dlhou životnosťou, ktoré priniesli obrovské krúpy s priemerom nad 5 cm, tie najväčšie až 10 cm a spôsobili obrovské škody.