Súd s Kočnerom a spol.: Vypovedá Andruskó! Som si istý v objednávateľovi aj sprostredkovateľovi vraždy

Na špecializovanom trestnom súde pokračuje pojednávanie v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka

Právoplatný rozsudok si už vypočul vrah Miroslav Marček a Zoltán Andruskó, ktorý vraždu sprostredkoval ŠTS odsúdil na 25 rokov aj Marčekovho bratranca Tomáša Szabóa

ŠTS uznal Kočnera a Zsuzsovú za nevinných, Najvyšší súd rozhodnutie zrušil a prípad vrátil do Pezinka

V prípade rozhoduje senát pod vedením Ruženy Sabovej

kauza je spojená aj s prípadom prípravy vrážd prokurátorov

Najvyšší súd vyhovel Kočnerovej námietke a v senáte už nie je sudkyňa Pamela Záleská

Prokurátor namietal predsedníčku senátu Ruženu Sabovú a sudcu Rastislava Stieranku, Najvyšší súd námietke nevyhovel

Tomáš Szabó sa priznal k príprave vrážd prokurátorov

Na poslednom pojednávaní vypovedali aj prokurátori

Včera vypovedal otec Jána Kuciaka

Dnes je na pláne výpoveď svedka Zoltána Andruskóa

Aktualizované o 13:30 Zoltán Andruskó začal svoju výpoveď spontánne. Hovorí o tom, že nikdy svoje výpovede nečítal, že vždy vypovedal pravdu. Stojí si za tým, že objednávateľom vraždy je Marian Kočner a sprostredkovateľom je Alena Zsuzsová. Sudkyni Sabovej vyčítal jej pôvodný rozsudok, ktorým oslobodila Zsuzsovú a Kočnera spod obžaloby. "Nikdy som nepovedal, že by som sa mohol zmýliť v objednávateľovi či sprostredkovateľovi," vyčítal Andruskó Sabovej nepresnosti, ktoré podľa neho napísala do rozsudku.

Sabová Andruskóvi zakázala používať jej odôvodnenie k rozsudku a vyzvala prokurátorov, aby viedli výsluch. "Toto sa mi ešte nestalo," povedal Andruskó. Sabová zároveň upozornila, že každému, kto preruši svedkov výsluch, bude uložená poriadková pokuta.

Andruskó na začiatku opísal aj to, ako sa zoznámil so Zsuzsovou. "Spoznal som sa s ňou na internete, myslel som si, že príde jedna krásna žena. Nebolo to tak," povedal Andruskó.

Galéria fotiek (10) Zoltána Andruskóa privádzajú na Špecializovaný trestný súd

Aktualizované o 12:55 Začína sa opakovaný výsluch Andruskóa vo veci vraždy novinára Jána Kuciaka. Predsedníčka senátu avizovala, že mení svoje stanovisko a ak bude podaný návrh na vysvetlenie rozporov v Andruskóovej výpovedi, tak senát bude brať do úvahy všetky jeho výpovede a zápisnice z nich od začiatku trestného stíhania.

Andruskó bude opakovanie vypočutý k vražde Jána Kuciaka a potom aj v novom prípade prípravy vrážd prokurátoroc'v.

Aktualizované o 12:49 Po obednej prestávke pokračuje hlavné pojednávanie v príprade vraždy novinára Jána Kuciaka a prípravy vrážd prokurátorov. Vypovedať bude Zoltán Andruskó, ktorý je už odsúdený na 15 rokov väzenia.

Aktualizované o 11:18 Po prečítaní skoršej výpovede Aleny Zsuzsovej sa vyjadruje Marian Kočner. "Z výpovede pani Zsuzsovej vyplýva, že až do dňa svojho zadržania mala nesplatené pohľadávky voči exekútorom, myslím poisťovni. Taktiež z jej výpovede vyplynulo, že keď mala nesplatené splátky za leasing červeného mercedesu, tak potom, ako som tito splátky vo výške 693 eur mesačne začal platiť ja, tak o túto sumu menej som jej mesačne posielal na účet jej dcéry. Taktiež z našej komunikácie vyplýva, že keďže chcela vymeniť auto, tak bude musieť akceptovať, že počas doby pôžičky bieleho mercedesu, bude platiť leasingovú splátku vo výške asi 1000 eur," povedal Kočner.

Rovnako sa vyjadrila aj obžalovaná Alena Zsuzsová. "Ja by som chcela len doplniť, že čo sa týka mojej výpovede ku dňu 22.2. 2018 a mojej návštevy v Bratislave, tak túto moju výpoveď doplním pri vykonávaní dôkazu, ktorý nariadil aj Najvyšší súd Slovenskej republiky," tvrdí Zsuzsová.

Roman Kvasnica skonštatoval, že obžalovaný Kočner a Zsuzsová, podobne ako v tomto konaní, odmietli najskôr vypovedať a potom v priebehu podľa výsledku vykonávaných dôkazov alebo vo vyjadreniach vykonávaných dôkazov vysvetľovali svoju pozíciu a svoj názor na obsah vykonaného dôkazu. "Skutočnosť, že nevyužili svoje právo vypovedať v čase, keď je to v zmysle ustanovení trestného poriadku obvyklé, musí mať dopad na hodnotenie vierohodnosti ich výpovedí. Dovoľujem si zároveň tvrdiť, že ich vyjadrenia, ktoré poskytli, sú nedôveryhodné," dodal Kvasnica.

Aktualizované o 09:35 Pojednávanie sa začalo. Pokračuje sa v čítaní skorších výpovedí. Aktuálne výpoveďami Aleny Zsuzsovej. Prítomný je aj Dušan Kracina, ktorý je obžalovaný v prípade plánovanej likvidácie prokurátorov. Tomáš Szabó požiadal ešte v utorok o konanie v jeho neprítomnosti, súd mu vyhovel.

Galéria fotiek (10) Dušan Kracina

Aktualizované o 09:00 Na dnešnom hlavnom pojednávaní bude vypovedať už odsúdený Zoltán Andruskó. Jeho výpoveď sa bude týkať prípravy vrážd prokurátorov, z ktorej je obžalovaný Marian Kočner, Alena Zsuzsová a Tomáš Szabó. Posledný menovaný sa v plnom rozsahu priznal.

Galéria fotiek (10) Alena Zsuzsová

Galéria fotiek (10) Marian Kočner

Vražda Kuciaka ublížila len Kočnerovi

Na utorkovom hlavnom pojednávaní sa čítali skoršie výpovede obžalovaných. Obžalovaná Alena Zsuzsová povedala, že vražda novinára Jána Kuciaka ublížila len Marianovi Kočnerovi a niekto ho chcel zničiť.

Galéria fotiek (10) Pokračuje pojednávanie vo veci vraždy Kuciaka a v prípade prípravy vrážd prokurátorov.

Vypovedal aj otec Jána Kuciaka Jozef. Ten po výpovedi povedal, že neveril, že v 21. storočí niekto zavraždil novinára.

V prípade vraždy novinára a jeho snúbenice súd rozhoduje o vine Mariana Kočnera a Aleny Zsuzsovej. ŠTS ich pôvodne oslobodil spod obžaloby, ale Najvyšší súd SR vrátil vlani v máji prípad prvostupňovému súdu. Právoplatné sú v tejto kauze tri rozhodnutia. Miroslav Marček a Tomáš Szabó dostali 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody.

Zoltán Andruskó 15 rokov nepodmienečne. Pre prípravu vraždy súčasného generálneho prokurátora Maroša Žilinku, súčasného špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica a bývalého námestníka generálneho prokurátora Petra Šufliarskeho čelí obžalobe päť osôb - Marian Kočner, Alena Zsuzsová, Tomáš Szabó, Dušan Kracina a Darko Dragić. Objednávka na vraždy Žilinku a Lipšica mala prísť na jeseň 2017, prijať ju mala práve Zsuzsová. Na aprílovom pojednávaní sa Tomáš Szabó priznal k všetkým skutkom, ktoré sa mu kladú v tejto kauze za vinu.