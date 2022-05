Ako nezničiť produktívnu generáciu? TOTO vám môže pomôcť v starostlivosti o vašich starnúcich rodičov!

Niektorí dôchodcovia si po odchode do penzie vydýchnu, začnú si užívať záhradu, kamarátov, prihlásia sa na univerzitu tretieho veku alebo v rámci možností pomáhajú svojim deťom s vnúčatami. No nájdu sa aj takí, ktorí, naopak, stratia chuť do života. K zlému psychickému stavu sa pridružia aj zdravotné komplikácie, ktoré im nedovolia robiť bežné denné činnosti, na aké boli roky zvyknutí. A tak sú odkázaní na svoje deti. No práve na ľudí v produktívnom veku dnešná spoločnosť kladie najväčšie nároky. Práca, starostlivosť o svoju domácnosť, deti a okrem toho aj servis pre odkázaných starých rodičov. Máme pre vás pár rád, ako sa nezblázniť a zároveň o vašich rodičov bude skvele postarané.

1/ Využite silu technológií

Nepodceňujme seniorov a ich schopnosť učiť sa nové veci. Možno bude potrebná väčšia trpezlivosť pri vysvetľovaní ako funguje web kamera či chatovacie služby, ale verte, že sa tento čas oplatí do toho investovať. Denná komunikácia s rodičmi bude odrazu dostupnejšia a vy tak môžete každý deň skontrolovať či si seniori vzali potrebné lieky, nezanedbali hygienu či domácnosť. Ani sa nenazdáte a váš „starček“ bude cez videostream dávať vašim deťom lekcie z nemčiny či matematiky, získa nový zmysel života a vaše deti lepšie známky.

Galéria fotiek (5) Obedy pre seniorov

Zdroj: Getty Images/Viktoriia Hnatiuk

2/ Zabezpečte každý deň čerstvo uvarené obedy bez nutnosti variť

V posledných rokoch rastie dostupnosť rôznych služieb viac ako kedykoľvek predtým, tak prečo ich nevyužiť? Namiesto toho, aby ste boli neustále v strese či váš starnúci rodič nezabudol po varení vypnúť plyn, nechajte mu každý deň priniesť kvalitný čerstvý obed, pripravovaný presne podľa pravidiel zdravého stravovania seniorov. Vy si ušetríte čas a nervy a starí rodičia nebudú musieť jesť tri dni po sebe to isté.

Galéria fotiek (5) Obedy pre seniorov

Zdroj: Getty Images/Ridofranz

3/ Podporte seniorov v zaujímavých aktivitách s rovesníkmi

Mnohí seniori sú mimoriadne aktívni aj v dôchodkovom veku aj napriek prípadným zdravotným obmedzeniam. Ba čo viac, energiou by mohli konkurovať aj omnoho mladším ľuďom – chodia na cvičenia, prednášky na univerzitách tretieho veku, do kina, na rôzne školenia či výlety. Posielajte im zaujímavé tipy, zapojte aj vaše deti a odbremeňte rodičov (i seba) od starostlivosti o domácnosť. Nestíhajú popri prednáškach upratovať? Pošlite upratovaciu službu (ktorá okrem utretia prachu umyje aj okná). Nemajú čas variť? Nechajte im cez týždeň nosiť čerstvé obedy od profíkov (a doprajte im radosť z varenia víkendového obeda pre svoje vnúčatá aj pre vás).

Pozrite si obedové menu pre vašich seniorov.

Advertoriál pripravený v spolupráci s NAJEME SA.