Na VLÁDE je kľúčový balík: SaS chce vetovať všetky daňové návrhy! Matovič hovorí o zavedení cenovej regulácie

BRATISLAVA - Minister hospodárstva Richard Sulík a minister financií Igor Matovič si už niekoľko dní posielajú štipľavé odkazy o tom, kto klame. SaS nesúhlasí s protiinflačným balíkom a časť z neho plánuje vetovať. Matovič uviedol, že to na vláde prejde a zajtra to predložia v parlamente. SaS plánuje vetovať aj zdanenie lacnejšej ruskej ropy, ktoré predstavil minister financií včera.

Matovič predložil výpočty navrhovaného protiinflačného balíka, Sulík predstavil svoje výpočty, balík podľa ministra financií prejde aj bez podpory liberálov

Sulík predložil svoj návrh protiinflačnej pomoci

vo štvrtok plánuje vláda predložiť balík do parlamentu

Matovič na vládu predloží aj návrh zákona na zdanenie lacnejšej ruskej ropy, SaS plánuje tento návrh vetovať

Aktualizované 10:49 Podľa tohto zákona bude podľa ministra školstva môcť ktokoľvek učiť deti po škole čokoľvek. "A štát to bude financovať, keďže tam nie sú žiadne kritériá, kvalitatívne podmienky atď.," uviedol Gröhling. Skonštatoval, že pre voľnočasové poukazy bude potrebných 486 ďalších zamestnancov na ministerstve financií. Ďalej je vyčlenených 9,2 milióna eur na technickú realizáciu poukazov.

Aktualizované 10:45 Pokiaľ vláda neschváli daň z ropy, zavedie MF cenovú reguláciu

Alternatívou k zavedeniu navrhovanej mimoriadnej dane z rozdielu medzi cenami na Slovensku spracovanej ruskej ropy a ropy typu Brent je zavedenie cenovej regulácie na motorové palivá. Pred stredajším zasadnutím vlády to povedal minister financií Matovič.

Aktualizované 10:36 "Ak sa nedohodneme inak a ak bude platiť veto SaS, ja veto rešpektujem," odpovedala Remišová na to, či v prípade veta nebude hlasovať za protiinflačnú pomoc.

Aktualizované 10:20 Krajniak konštatoval, že keď dá niekto veto, tak to platí. Prípad Slovnaftu je však podľa neho iný. Podotkol, že tento návrh má "zastropovať" ceny benzínov na úroveň spodnej tretiny cien v Európskej únii. "Súčasťou toho by bola garancia, že ľudia na Slovensku nebudú mať ceny benzínu vyššie, ako, dajme tomu, že je v priemere tá jedna tretina najnižších cien a súčasne by to bol značný príjem pre štátny rozpočet, ktorý sa dá použiť na pomoc ľuďom. Takže je otázne, či na toto sa dá dať veto, keďže je to vlastne po dohode s tým subjektom, ktorého sa to týka," poznamenal.

Aktualizované 10:06 Voľňočasové poukážky sa nepozdávajú ani ministrovi školstva Branislavovi Gröhlingovi. Uviedol, že by bolo potrebné meniť ďalších osem zákonov. "Je to hrubosť, znásilnenie legislatívneho procesu," uviedla ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Dopady návrhov sú podľa nej neakceptovateľné. "Mňa ako ministra vyrušuje spôsob vládnutia," uviedol šéf diplomacie Ivan Korčok.

Aktualizvoané 10:04 "Budeme vetovať nové dane, budeme vetovať navýšenie daní, to je pre nás červená čiara, pretože to sme voličom sľúbili. Vetujeme všetky daňové návrhy," uviedol Richard Sulík. Žiadna dohoda podľa neho neexistuje, keďže Slovnaft má vlastnú cenotvorbu a nevie zaručiť zastropovanie cien. Návrh videl včera večer a nestihol si ho preštudovať celý.

Aktualizované 10:03 "Vieme si predstaviť, že podporíme časť toho, čo navrhuje SaS," uviedla ministerka investícií Veronika Remišová. Veto SaS bude rešpektovať. "Dobré vzťahy robia dobrých partnerov, aj keď s tým nesúhlasím, budem to rešpektovať." Remišová dodala, že treba nájsť kompromis, lebo sa nedá fungovať tak, že sa tri mesiace nevedia dohodnúť. "Je čas, aby sa upratali všetci," dodala.

Aktualizované 9:37 Podľa ministra práce Milana Krajniaka je v Sulíkovom návrhu protiinflačnej pomoci nekrytých 900 miliónov eur. Krajniak si Sulíkov návrh dal prepočítať. Sme rodina zároveň nemá problém s navrhovaným zdanením ruskej ropy. "Vecný návrh sme videli skôr, nemáme s tým problém," uviedol.

Na protiinflačnej pomoci sa koalícia nedohodla

Matovič opakovane avizoval, že na vládu predloží aj ďalšie opatrenia, zamerané na podporu rodín s deťmi. Plánuje zvýšiť detské prídavky, daňový bonus na dieťa a zaviesť podporu služieb pre deti, tzv. krúžkovné. S týmto plánom nesúhlasí koaličná SaS, ktorá kritizuje, že opatrenia budú drahé a majú byť financované zvyšovaním daní či znížením budúcich príjmov samospráv.

Okrem toho sa má za máj jednorázovo zvýšiť aj prídavok na dieťa na sumu 100 eur, na čom bola dohoda už minulý týždeň. Počíta s tým nariadenie z dielne ministerstva práce, ktoré má v stredu prerokovať vláda. Cieľom je pomôcť rodinám s nezaopatrenými deťmi pri prudkom náraste cien. Na tomto návrhu vo vládnej koalícii panuje zhoda.

SaS plánuje vetovať aj zdanenie lacnejšej ruskej ropy, je proti zavedeniu novej dane

Minister financií predloží na vládu aj návrh zákona, ktorým sa zdaní rozdiel v cenách medzi lacnejšou ruskou ropou a ropou typu Brent. Sadzba dane bude 30 % z určeného rozdielu cien a bude platiť na všetku ruskú ropu spracovanú na Slovensku. Matovič to oznámil na utorkovej tlačovej konferencii. "Zavedieme mimoriadnu daň z výhody pri nákupe ruskej ropy, ktorá sa použije na spracovanie na Slovensku," povedal Matovič.

Minister spresnil, že ruská ropa bola v minulosti štandardne o päť USD (4,797 eura) lacnejšia na barel (159 litrov), ako ropa typu Brent, no v súčasnosti je cena ruskej ropy nižšia až o 30 USD. Prvých päť USD rozdielu sa podľa ministra nebude zdaňovať, ostatný rozdiel zaťaží štát daňou vo výške 30 %. Do štátneho rozpočtu by podľa Matoviča malo pritiecť z tejto dane ročne okolo 300 miliónov eur, ktoré chce použiť na vykrytie nákladov protiinflačného balíčka.

Minister je presvedčený, že Slovnaft pre toto mimoriadne zdanenie ceny motorových palív nezvýši a neočakáva ani odpor koaličných strán pri schvaľovaní zákona. Zákon by chcel poslať do parlamentu spolu so žiadosťou o zrýchlené legislatívne konanie. SaS s návrhom nesúhlasí a rovno oznámila, že návrh bude vetovať. Sulík zdôraznil, že strana je zásadne proti akejkoľvek novej dani. "Tento návrh ministra financií sme nemohli doteraz vetovať, pretože sme sa o novej dani dozvedeli až z tlačovej besedy. Veto si však uplatníme, pretože táto daň s istotou povedie k vyšším cenám benzínu a nafty," uviedol v reakcii na zverejnený návrh Sulík. SaS zopakovala, že pokiaľ Matovič predloží na vládu návrhy na zvyšovanie daní, bude to považovať za porušenie koaličnej zmluvy.

Na zámer zavedenia novej dane zareagovala aj rafinéria Slovnaft. Hovorca spoločnosti Anton Molnár zdôraznil, že Slovnaft bude aj naďalej uplatňovať svoju cenotvorbu na základe trhových princípov, na základe vývoja na medzinárodných, ako aj lokálnych trhoch v súlade s princípmi hospodárskej súťaže. "Budeme postupovať tak, aby konkurenčné prostredie na trhu s palivami bolo na Slovensku naďalej zachované. To znamená, aby voľný obchod s motorovými palivami mohol prúdiť smerom na Slovensko, ale aj zo Slovenska," uviedol Molnár.