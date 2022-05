Penta kritizuje ÚDZS: Predstava, že máme v slovenskom zdravotníctve dominantné postavenie je nezmyselná

Poukázala na to, že Penta nie je dominantným či monopolným hráčom v slovenskom zdravotníctve a ani sa k nemu v žiadnom segmente neblíži. "Dominantným hráčom je štát, ktorý je nielen vlastníkom najväčšej poisťovne a nemocníc, ale je zároveň aj regulátorom," ozrejmila Vargová. V tejto súvislosti dodala, že v zdravotnom poistení má súkromná zdravotná poisťovňa Dôvera 28-percentný trhový podiel, v segmente lekární má lekárenskú sieť Dr. Max podiel na trhu približne 15 percent. "Sme síce vlastníkom najväčšej súkromnej siete regionálnych nemocníc, ale vzhľadom na ich počet a veľkosť nie sme v tomto sektore dominantným poskytovateľom, tým sú štátom a verejným sektorom vlastnené najväčšie nemocnice," doplnila.

Boj proti krížovému vlastníctvu nemá podľa Penty žiadnu oporu v legislatíve a akékoľvek zásadné regulačné opatrenie by malo byť podľa nej motivované verejným záujmom. "Ktorým je predovšetkým zlepšovanie kvality, dostupnosti poskytovanej starostlivosti a efektivity slovenského zdravotníctva. Zákaz krížového vlastníctva neadresuje ani jeden z týchto cieľov a je v priamom rozpore s Ústavou SR a rovnako tak aj v rozpore s právom Európskej únie o voľnom pohybe kapitálu medzi členskými krajinami," skonštatovala Vargová.

Ak by došlo k takémuto zákazu, krajina by podľa Penty bola vystavená nutnosti, pravdepodobne protiprávne, vyvlastniť a veľmi draho odškodniť spoločnosť. Zákaz by tiež podľa nej nepriniesol nič pozitívne pre pacienta a ani pre lepšiu kvalitu a dostupnosť zdravotnej starostlivosti. "Ako súkromný investor odmietame, ak predstavitelia štátnych orgánov chcú riešiť svoj vzťah k Pente cez to, že chcú likvidovať a ohrozovať to málo, čo v slovenskom zdravotníctve funguje," skonštatovala Vargová. Poukázala, že ako súkromný investor doteraz preinvestovala v slovenskom zdravotníctve viac ako pol miliardy eur a nastavuje zrkadlo nefungujúcemu štátnemu zdravotníctvu.

ÚDZS nedávno zverejnil správu o činnosti úradu za rok 2021. V nej okrem iného hovorí, že jedným z kľúčových faktorov na obnovu systému zdravotníctva je analýza zákazu krížového vlastníctva. Poukazuje pri tom na to, že v roku 2003 sa pri reforme zdravotníctva tento zákaz opomenul, čoho výsledkom je dominancia investičnej skupiny Penta v systéme, ktorá nemá v Európe obdobu.