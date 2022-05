Vláda začala fiaskom a prišla aj rozčarovaná Remišová: Načo sa dohadujeme do noci, keď na druhý deň nič neplatí?

BRATISLAVA - Aj počas tohto týždňa vláda usilovne rokuje, no napriek tomu nezačala bez problémov. Rozruch hneď na úvod spustila šéfka Za ľudí Veronika Remišová, ktorá skritizovala koaličných partnerov za to, že v noci z jedného dňa na druhý prestali platiť dohody. Takto sa podľa nej fungovať nedá!

vláda dnes rokuje od 10:00

rokovanie malo obsahovať aj protiinflačný balíček, no vicepremiérka Remišová hovorí, že táto dohoda náhle padla

daňový bonus má SaS na čele s Richardom Sulíkom podmieňovať šéfom PMÚ

Aktualizované 10:18

Na vláde je prítomný aj minister financií a šéf OĽaNO Igor Matovič.

Galéria fotiek (5) Igor Matovič

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Dohadovali sme sa do noci a už to neplatí, hovorí sklamaná Remišová

Remišová na úvod povedala, že Richard Sulík najnovšie za stranu SaS podmieňuje protiinflačný balík, na ktorom sa dohodli, šéfom protimonopólneho úradu. Koaličná SaS má podľa nej totiž ďalšie požiadavky týkajúce sa Protimonopolného úradu

Galéria fotiek (5) Veronika Remišová

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

"Ja som si myslela, že sme sa dohodli na ponďelňajšej koaličnej rade, kde sme sedeli do jednej v noci. Teraz som sa však dozvedela, že dohoda neplatí. Prijatie daňového bonusu by mal pán Sulík podmieňovať šéfom PMÚ," povedala Remišová s tým, že bude chcieť vysvetlenia.

Keby Sulík nevodil milionárov po Slovensku, vedel by aj o chudobných, pokračovala

"Ak si SaS myslí, že urobí zle partnerom, nám alebo OĽaNO, tak to nie je pravda, lebo urobí len zle ľuďom, ktorí na túto pomoc čakajú týždne. Mrzí ma to aj preto, že pán Sulík vodí celebritných milionárov po Slovensku, ale keby sa porozprával s chudobnými, bežnými ľuďmi, tak by sa dozvedel, že nemajú z čoho platiť účty," kritizovala šéfa SaS Remišová.

Šéf SaS na konci Remišovej vystúpenia len prebehol za jej chrbtom bez jediného slova pre novinárov.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Topky/Vlado Anjel,

Po včerajšom večeri pre vás nemám jasné odpovede, uznala Remišová

"Mala som za to, že to dnes bude schválené. Momentálne, od včera večera vám neviem na vašu otázku odpovedať, lebo dohody zrejme neplatia," dodala ešte vicepremiérka a šéfka Za ľudí.

Na vláde sú už prítomní aj minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) a vicepremiér pre legislatívu Štefan Holý (nom. Sme rodina).

Galéria fotiek (5) Jaroslav Naď a Štefan Holý

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Zaoberať sa budú aj utečencami

Riešenie viacerých okruhov problémov v oblasti sociálnych vecí a rodiny, súvisiacich s prílevom odídencov z Ukrajiny, je cieľom návrhu zákona o niektorých opatreniach v sociálnej oblasti v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Na stredajšie rokovanie vlády ho predkladá ministerstvo práce. Súčasné navrhuje k právnej norme skrátené legislatívne konanie.

Kabinet by mal tiež rozhodnúť o viacerých návrhoch na štátnu investičnú pomoc, ktoré pripravilo ministerstvo hospodárstva. Rezort predkladá stimuly pre päť firiem v celkovej sume takmer 25 miliónov eur.

Vyčlenenie vývozu a transferu pyrotechnických výrobkov z územia SR z licenčného konania, odstránenie povinnosti predkladať niektoré prílohy k žiadostiam o udelenie licencií či skrátenie lehoty na udelenie licencie. Aj tieto zmeny prináša novela zákona o obchodovaní s určenými výrobkami, ktorých držba sa obmedzuje z bezpečnostných dôvodov, ktorú rovnako predkladá rezort hospodárstva.

Verejná správa v minulom roku hospodárila so schodkom 5,973 miliardy eur, čo predstavovalo 6,2 % hrubého domáceho produktu (HDP). Pôvodný rozpočet schválený v decembri 2020 pritom predpokladal deficit na úrovni 7,4 % HDP a počas roka sa pre očakávané vyššie výdavky na protipandemické opatrenia ešte navýšil na 10,6 % HDP. Konštatuje to Ministerstvo financií (MF) SR v návrhu záverečného účtu SR za rok 2021, o ktorom by mala v stredu tiež rokovať vláda.

Kabinet sa má zaoberať aj návrhom Stratégie kybernetickej obrany SR. Dokument, predložený Ministerstvom obrany (MO) SR, predpokladá rozvíjanie kybernetických spôsobilostí Ozbrojených síl SR, ale i užšiu spoluprácu medzi vojenským a civilným sektorom v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Ministri majú tiež schvaľovať štátny program sanácie environmentálnych záleží na najbližšie päťročné obdobie. Materiál predpokladá, že výdavky na sanácie dosiahnu do roku 2027 výšku 636,05 milióna eur. Envirorezort predkladá na rokovanie aj druhú aktualizáciu národného vodného plánu. Investíciu na opatrenia, ktoré majú zabezpečiť dosiahnutie dobrého stavu vôd do konca roka 2027, v ňom odhaduje na vyše 1,7 miliardy eur.

Vláda má takisto schvaľovať zmenu účelového použitia prostriedkov pre SND. Nevyužitý zostatok z alokácie, ktorá mala byť použitá pôvodne pre projektovú prípravu rekonštrukcie historickej budovy SND, má poslúžiť na prípravu projektu obnovy a modernizácie Umelecko-dekoračných dielní.